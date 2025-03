"Jennie chỉ lười nhảy khi hoạt động cùng BLACKPINK"

Vừa qua, Jennie đã hoàn thành chuỗi 5 showcase cá nhân The Ruby Experience nhằm quảng bá album đầu tay RUBY tại 4 thành phố: Los Angeles, New York, Seoul và Paris. Mỗi sân khấu kéo dài 75 phút, Jennie biểu diễn toàn bộ 15 ca khúc mới, dàn dựng và biên đạo hoành tráng. Loạt tiết mục trong 2 show mới nhất ở Seoul và Paris của Jennie nhận về cơn mưa lời khen nhờ khả năng trình diễn ngày càng thăng hạng. Jennie vừa hát live, vừa nhảy cực nhiệt. Giọng ca nội lực, có chất riêng và vũ đạo hơi hướng Hip-hop oldschool của main rapper nhóm BLACKPINK khiến nhiều khán giả phải kinh ngạc.

Quảng bá bài bản từ trời Tây cho đến quê nhà Hàn Quốc, Jennie giúp cho album đầu tay được đón nhận rộng rãi, thành tích thăng hạng đáng kể. Nhất là ca khúc chủ đề Like JENNIE. Ban đầu, bài hát dài chưa đến 3 phút gây tranh luận liệu có đủ để được chọn làm bài quảng bá chính cho cả album. Xét về thông điệp, Like JENNIE được chọn vì đây là tuyên ngôn cá nhân mạnh mẽ nhất, đại diện cho đứa con tinh thần được Jennie làm ra, kể về chính mình sau 9 năm toả sáng dưới vai trò thần tượng toàn cầu của nhóm nữ BLACKPINK.

Sau loạt sân khấu trình diễn, Like JENNIE liên tục đạt peak mới trên các BXH âm nhạc, lọt Billboard Hot 100 và vào top 10 Spotify Toàn cầu. Tại Hàn Quốc, bản rap đả kích haters tưởng khó leo top nhạc số lại lội ngược dòng ngoạn mục. Ban đầu ra mắt ở thứ hạng không mấy khả quan, nhưng sau The Ruby Experience Seoul, Like JENNIE đã xuất hiện ở top 3 mọi BXH nhạc số thuộc iChart. Ngày 25/3, Like JENNIE leo lên top 2 MelOn, tiến sát đến ngôi vương hiện đang thuộc về Too Bad - G-Dragon.

Vũ đạo Like JENNIE viral toàn châu Á, được loạt thần tượng hậu bối cover gây bão như Niki (ENHYPEN), Eunchae (LE SSERAFIM), Shotaro (RIIZE),... Tất cả là nhờ loạt stage mãn nhãn Jennie mang đến. Video trình diễn Like JENNIE tại Seoul và Paris của nữ thần tượng sinh năm 1996 là topic cực hot trên các diễn đàn Kpop.

Vũ đạo mạnh, độc tác dứt khoát và cả những màn twerking, lắc hông cực mượt của Jennie đều khiến cư dân mạng bàn tán. Jennie hoàn toàn tận hưởng sân khấu, năng lượng và nhiệt huyết làm fan không thể rời mắt. Nhiều khán giả theo dõi sân khấu ở Paris nhận xét, Jennie đã làm chủ vũ đạo như thể cô nàng là main dancer. Điều này hoàn toàn trái ngược với lời cáo buộc Jennie lười nhảy đã đeo đuổi cô suốt nhiều năm hoạt động.

Nhiều lần thể hiện phong độ trồi sụt khi hoạt động với BLACKPINK, Jennie không khỏi bị đàm tiếu. Jennie là người dễ mất sức. Khi mệt mỏi nhất là trong lịch trình chạy tour dày đặc như Born Pink , Jennie thường bị chỉ trích là nhảy hời hợt, bỏ động tác, thậm chí bị gán mác "công chúa lười" ở đỉnh điểm tranh cãi. Thậm chí có antifan còn xuyên tạc, cho rằng "Jennie chỉ lười nhảy khi hoạt động với BLACKPINK". Nhận định này khiến BLINK không khỏi bất bình vì hoàn toàn sai sự thật, làm dấy lên đồn đoán không đáng có việc BLACKPINK bất hoà, các thành viên không vui khi hoạt động nhóm.

Dưới đội hình BLACKPINK, Jennie đảm nhận vai trò main rapper, nhưng khả năng nhảy của cô cũng rất "ra gì và này nọ". Jennie có thần thái sân khấu tự nhiên, tố chất ngôi sao nổi trội ngay từ lúc mới debut. Do đó, nữ thần tượng mới được YG chọn làm center của nhóm và được công nhận là biểu tượng all-rounder Kpop gen 3. Suốt 8 năm hoạt động, Jennie luôn cố gắng hoàn thành trọn vẹn vai trò của mình.

Sắp tới đây, BLACKPINK sẽ tái hợp, cùng nhau chạy tour thế giới thứ 3 sau 2 năm kể từ khi kết thúc Born Pink. Cả 4 thành viên đều hào hứng chia sẻ về tin vui này, hé lộ thêm BLACKPINK có cả một album phòng thu chờ ra mắt. Bên cạnh sự nghiệp cá nhân, các thành viên luôn đặt BLACKPINK ở vị trí ưu tiên, cố gắng cân bằng hai mục tiêu lớn. BLINK tin tưởng rằng, không có chuyện Jennie hay bất kỳ ai hời hợt với hoạt động nhóm.