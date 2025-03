Tối 15/3/2025, Jennie tổ chức show diễn quảng bá album mới The Ruby Experience tại Seoul, Hàn Quốc. Đây cũng là lần đầu Jennie quảng bá toàn bộ album tại quê nhà sau hơn 1 tuần phát hành. Jennie biểu diễn 15 ca khúc trong album đầu tay RUBY, kết hợp hát - rap và vũ đạo hoành tráng, mang đến trải nghiệm nghe, nhìn thoả mãn người hâm mộ. Xuyên suốt show diễn, Jennie nhiều lần dừng lại tâm sự với fan. Cô xúc động trước sự ủng hộ mà người hâm mộ dành cho mình suốt gần 10 năm qua, không ngờ bản thân đã đi xa đến thế.

Tối 15/3/2025, Jennie tổ chức show diễn quảng bá album mới The Ruby Experience tại Seoul, Hàn Quốc

Là show diễn quan trọng trong sự nghiệp solo của Jennie, cô nàng được mẹ cùng nhiều đồng nghiệp thân thiết đến ủng hộ như Rosé, bạn thân Chahee, Kim Ji Won, Hyeri, MC Yoo Jae Suk, Daesung (BIGBANG), Seungyoon - Seunghoon (WINNER), Dino (SEVENTEEN), Irene - Yeri (Red Velvet), MEOVV, NewJeans, Go Kyung Pyo, Sohee (Wonder Girls), Lee Donghwi, Zico, BIBI, Jung Hoyeon, Bambam (GOT7),...

Kết thúc show diễn, Jennie bồi hồi cám ơn fan và đội ngũ OA

Kết thúc show diễn, Jennie bồi hồi chia sẻ trên Instagram cá nhân "Cuối cùng cũng đã biểu diễn RUBY tại Seoul City, Hàn Quốc... Mình rất háo hức chia sẻ câu chuyện về album của mình với mọi người và đã chuẩn bị nó với rất nhiều sự phấn khích. Nhưng cuối cùng, chính mình mới là người được chữa lành bởi những tiếng cổ vũ và năng lượng của các cậu...". Bên cạnh đó, cô nàng còn cám ơn đội ngũ công ty Odd Atelier và toàn bộ những người đã đồng hành cùng cô trong hành trình vừa qua. Với tất cả sự tin yêu, Jennie cố gắng trở thành "một người làm nhạc hay". Người hâm mộ vô cùng tự hào khi được nhìn thấy Jennie toả sáng trong tình yêu thương của khán giả Hàn Quốc.



Hàng loạt topic chỉ trích giá vé show Jennie trên các diễn đàn Kpop

Tuy nhiên, sau khi The Ruby Experience tại Seoul diễn ra, không phải ai cũng cảm thấy hài lòng với Jennie. Hàng loạt topic chỉ trích giá vé show Jennie trên các diễn đàn Kpop. Nhiều khán giả cảm thấy vé Jennie bán ra quá đắt, quan ngại việc tạo ra tiền lệ xấu khiến giá vé các show ca nhạc tăng liên tục trong khi thời lượng bị rút ngắn.

"Fan bảo đây giống showcase quảng bá album RUBY, nhưng chưa thấy cái showcase nào thu tiền của fan cả. Giá vé 150 nghìn won (xấp xỉ 2.6 triệu đồng) và diễn trong 70 phút thì thật sự không được. Tôi thích Jennie nhưng không phải là fan sẽ đến concert của cô ấy. Vậy tại sao lại chỉ trích? Vì vụ này có thể tạo ra tiền lệ khiến giá vé tăng liên tục nhưng thời gian biểu diễn ngày càng ngắn. Cứ bảo phí cho thuê địa điểm đã bị đóng băng, nhưng kể từ khi công ty nào đó (hình như là HYBE?) đột nhiên tăng giá vé thì bây giờ tất cả đều phải mua vé với giá cao ngất ngưởng. Dù vậy thì ít nhất cũng phải biểu diễn hơn 2 tiếng đồng hồ chứ. Fan thì có thể không thấy tiếc đâu, nhưng nếu họ bán vé quá đắt và thời gian biểu diễn ngày càng ngắn lại, thì thực sự là...", một bài đăng nêu quan điểm.

Chất lượng show Jennie bị chê bai vì thời lượng không như 1 concert bình thường

Phía dưới bình luận, cư dân mạng Hàn để lại nhiều ý kiến tiêu cực. Thậm chí, có người còn chỉ trích Jennie "phát điên vì tiền", không thực sự yêu thương fan. Chất lượng show diễn bị chê bai vì thời lượng không như 1 concert bình thường.

Phản hồi của cư dân mạng Hàn:

- Từ giờ đừng có chạy bài yêu fan thương fan nữa nha.

- Thế mới nói. Chưa từng thấy cái showcase nào thu tiền vé cả.

- Ngay từ đầu đã có những người thắc mắc tại sao showcase mà lại thu tiền, bán vé thì lấy giá vé concert. Thế mà fan còn xàm xí rằng đây là concert giống showcase. Showcase hay concert gì đi nữa thì cũng phải xứng đáng với số tiền bỏ ra. Nhưng vì không xứng nên mới bị nói đấy.

- Giá 220k won (3,8 triệu VNĐ) cho 70 phút... Jennie, gây chú ý với buổi diễn phát điên vì tiền, nội dung nhạt nhẽo.

- Những người có mặt ở đó cũng không bênh nổi, bầu không khí rất tệ. Chỉ có những đứa ở nhà mới bênh chằm chằm thôi.

Người hâm mộ cảm thấy làn sóng phản đối Jennie đang ngày càng vượt quá giới hạn

Ở khía cạnh khác, người hâm mộ cảm thấy làn sóng phản đối Jennie đang ngày càng vượt quá giới hạn. Nhiều chủ đề "ném đá" thần tượng nữ vì lý do vô căn cứ, Jennie là người hứng chịu nhiều nhất. Trong show diễn tại Hàn Quốc, Jennie đã được fan hưởng ứng rất nhiệt tình. Chỉ riêng việc có hàng chục người nổi tiếng xuất hiện cũng đã viral trên các nền tảng. Loạt sân khấu được tiết chế về tạo hình và vũ đạo, kỹ năng hát live của Jennie nhận về nhiều lời khen.

Video biểu diễn Like JENNIE tại Hàn Quốc của Jennie gây sốt, giọng rap nội lực khiến dân tình điên đảo

Chỉ biểu diễn một lần ở Hàn Quốc, mà Like JENNIE - ca khúc chủ đề của album RUBY đã tăng hạng mạnh mẽ trên các BXH nhạc số Hàn Quốc. Tính đến 11 giờ trưa 18/3 (theo giờ Hàn Quốc), Like JENNIE chính thức lọt top 3 các BXH nội địa, gồm #2 Bugs, #2 Flo, #3 MelOn, #3 Genie. Ban đầu, ca khúc này bị dự đoán là kén người nghe, khó leo nhạc số Hàn, nhưng cuối cùng Jennie vẫn lội ngược dòng một cách ngoạn mục. Like JENNIE tạo trend vũ đạo, được giới trẻ và hàng loạt idol nổi tiếng hưởng ứng.



Chỉ biểu diễn một lần ở Hàn Quốc, mà Like JENNIE - ca khúc chủ đề của album RUBY đã tăng hạng mạnh mẽ trên các BXH nhạc số Hàn Quốc

Sáng 18/3, Jennie tiếp tục làm nên lịch sử Kpop trên BXH Billboard Hot 100. Ca khúc Like JENNIE và Handlebars lần lượt debut #83 và #80 Hot 100 theo cập nhật mới nhất. Jennie trở thành nghệ sĩ nữ solo Kpop sở hữu nhiều bài hát lọt BXH Billboard Hot 100 nhất với 6 bài. Đồng thời RUBY cũng là album của nghệ sĩ solo Kpop có nhiều bài hát tiến vào BXH này nhất với 5 bài.

Sự nghiệp của Jennie luôn xoay vần giữa 2 trạng thái - bị antifan ghét bỏ, tấn công và được khán giả công nhận tài năng, thành tích thăng hạng

Theo thông tin từ Hits Daily Double, album RUBY chính thức cán mốc 1 triệu bản bán ra trên toàn cầu trong tuần đầu ra mắt. Theo đó, Jennie trở thành 1 trong 3 nghệ sĩ nữ đạt được thành tích này với một full album - bên cạnh Adele và Taylor Swift. Sự nghiệp của Jennie luôn xoay vần giữa 2 trạng thái - bị antifan ghét bỏ, tấn công và được khán giả công nhận tài năng, thành tích thăng hạng.