Lễ trao giải MMA 2025 đã kết thúc cách đây 2 ngày nhưng những chủ đề xung quanh sự kiện hiện vẫn chiếm sóng mạng xã hội xứ kim chi. Trong số dàn sao xuất hiện tại MMA năm nay, Jennie (BLACKPINK) đã khiến khán giả bàn tán không ngớt. Bên cạnh nhan sắc, phong cách thời trang cùng màn trình diễn trên sân khấu, động thái của mỹ nhân BLACKPINK dành cho dàn tình cũ tại sự kiện mới đây cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Theo Koreaboo đưa tin vào sáng 22/12, ống kính máy quay đã bắt trọn biểu cảm gây xôn xao của Jennie khi màn hình tại lễ trao giải chiếu cảnh bạn trai cũ của cô - nam idol đình đám V từ nhóm nhạc toàn cầu BTS. Cụ thể, khi ban tổ chức phát đoạn video VCR tri ân BTS, Jennie bị tố có thái độ lồi lõm, khó chịu ra mặt. Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn được cho là tỏ thái độ xem thường tiền bối qua việc không tập trung theo dõi đoạn clip về BTS và nhiều lần nhìn sang hướng khác 1 cách có chủ ý. Nhiều khán giả nhận định, cô nàng rapper của nhóm "Hắc Hường" quá tuyệt tình với nam thần V sau khi cặp đôi "đường ai nấy đi".

Jennie bị tố tỏ thái độ trịch thượng khi xem video tri ân về BTS tại lễ trao giải mới đây

Jennie được cho là quá tuyệt tình với người yêu cũ - nam thần V của BTS. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn, công chúng đồng loạt để lại nhiều bình luận tiêu cực nhắm vào Jennie sau khi video tố cô có thái độ lồi lõm với V và BTS trở nên viral khắp cõi mạng: "Jennie trông cay cú thế", "Cô ấy trông vô cùng giận dữ mà không thèm che giấu luôn rồi kìa", "Trong đầu cô ấy lúc đấy chắc đang nghĩ ‘Đây chính là cái nhóm đã cản trở nhóm mình thắng Daesang, gây ảnh hưởng luôn tới thứ hạng của nhóm mình trên các bảng xếp hạng. Họ cũng chính là lý do khiến mọi thành tích của nhóm mình chỉ còn được xếp vào hạng mục nghệ sĩ nữ thay vì toàn bộ Kpop nói chung’. Cô ấy chắc sắp nổ tung vì cay cú rồi kìa",...

Thế nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít fan lên tiếng bênh vực Jennie khi cho rằng biểu cảm của cô không mang ý tiêu cực, cũng chẳng hề thể hiện sự cay cú, xem thường đối với V nói riêng và các thành viên BTS nói chung. Theo những khán giả này, Jennie chỉ đang tỏ ra khó xử vì bỗng dưng "đụng độ" bạn trai cũ V trong 1 tình huống bất ngờ.

Jennie vướng tranh cãi lớn trong màn lộ diện tại MMA cách đây 2 hôm. Ảnh: Naver

Còn nhớ tin đồn tình ái giữa 2 thành viên BLACKPINK và BTS lần đầu rộ lên hồi tháng 5/2022 với sự xuất hiện của 1 hình ảnh được cho là V lái xe chở Jennie đi hẹn hò ở đảo Jeju. Tin đồn lên tới đỉnh điểm vào tháng 5/2023 khi đoạn clip Jennie - V nắm tay hẹn hò, dạo phố ở Paris (Pháp) bỗng được phát tán và gây xôn xao khắp cõi mạng.

Nhưng tới tận tháng 8/2023, quản lý Jennie - V mới xác nhận chuyện tình cảm của 2 ngôi sao qua tạp chí danh tiếng Elle Pháp. Sau đó vài tháng, truyền thông Hàn đưa tin cặp đôi vàng đã "đường ai nấy đi" hồi cuối năm 2023 trong sự tiếc nuối của khán giả. Kể từ đó tới nay, tin đồn 2 nghệ sĩ tái hợp thỉnh thoảng lại rộ lên xuất phát từ những hình ảnh trùng khớp trong lịch trình của họ.