Rầm rộ ảnh nghi Jungkook (BTS) cho mỹ nhân aespa mặc quần đùi của mình dự sự kiện, táo bạo "out trình" Jennie - V

Suốt hơn 1 ngày qua, công chúng châu Á dậy sóng trước thông tin Jungkook (BTS) hẹn hò với Winter (aespa). Cặp đôi để lộ hàng loạt bằng chứng như đồ đôi, tai nghe đôi, hình xăm đôi, tên tài khoản Instagram gợi nhớ đến đối phương... 2 công ty quản lý trả lời lập lờ nước đôi "Chúng tôi không có lập trường gì cả" càng khiến cư dân mạng cho rằng Jungkook - Winter thực sự đang yêu nhau.

Tới sáng 6/12, tờ Koreaboo tiếp tục tung thêm hình ảnh bằng chứng hẹn hò tiếp theo của Jungkook - Winter. Tới lần này, mỹ nam hot nhất nhì BTS được cho là đã để bạn gái tin đồn mặc hẳn quần đùi của mình đi dự sự kiện họp fan. Trong hình ảnh gây xôn xao, Winter diện chiếc quần cộc cùng đôi dép lê giống hệt của Jungkook. Đáng nói, chiếc quần và đôi dép Winter mặc tới sự kiện trông quá khổ so với nữ ca sĩ và những món đồ này được cho là vật dụng của nam giới. Từ đây, truyền thông cùng khán giả đặt ra nghi vấn mỹ nhân aespa đã diện hẳn trang phục của bạn trai tin đồn Jungkook tới gặp gỡ người hâm mộ.

Winter diện chiếc quần và đôi dép quá khổ dự sự kiện. Đáng chú ý, Jungkook cũng có chiếc quần cộc giống hệt như vậy

Nam thần BTS còn từng đi đôi dép giống hệt của Winter

Mối quan hệ giữa Jungkook - Winter đã trở thành chủ đề nóng chiếm sóng mạng xã hội

Ngoài chi tiết chiếc quần và đôi dép lê nói trên, Jungkook - Winter còn lộ bằng chứng xăm hình mặt cún giống nhau trên tay

Jungkook dành thời gian nghỉ phép quân ngũ đi xem concert của aespa, được cho là tới ủng hộ tinh thần cho Winter

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đã để lại nhiều bình luận tiêu cực sau khi chứng kiến hình ảnh nghi Jungkook cho Winter mặc đồ của mình dự buổi fan meeting. Đáng chú ý, hàng loạt khán giả đã chê trách mỹ nhân nhóm aespa vì cho rằng cô thiếu tôn trọng fan qua việc diện trang phục sơ sài tới gặp gỡ họ.

Công chúng chỉ trích Winter dồn dập: "Thôi thì cứ hẹn hò nếu các bạn muốn. Nhưng đi đến buổi ký tặng fan mà lại diện đồ như vậy thì thật là kỳ cục", "Tôi không quan tâm họ có hẹn hò hay không, nhưng đến buổi gặp gỡ fan với trang phục như vậy thì thật là quá sốc", "Nếu diện đồ đôi thì cũng chả sao nhưng tại sao cô ấy lại xuất hiện với trang phục nam giới, nhìn bộ đồ trông quá rộng như vậy còn gì"...

Bên cạnh đó, không ít khán giả tỏ ra bất ngờ trước hình ảnh nghi Jungkook cho Winter diện trang phục của mình. Theo những netizen này, cặp đôi tin đồn quá táo bạo nếu bằng chứng nói trên là thật, thậm chí còn "out trình" cả Jennie - V. Lúc trước Jennie - V từng được mệnh danh là cặp đôi bạo dạn nhất Kpop khi thản nhiên nắm chặt tay nhau, dung dăng dung dẻ hẹn hò ở nơi công cộng. Đây là hình ảnh cực kỳ hiếm thấy ở làng nhạc xứ kim chi - nơi công chúng rất gay gắt với chuyện các thần tượng Kpop lộ liễu hẹn hò.