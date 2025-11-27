Giải cứu gấp Jennie (BLACKPINK) khỏi tra nam showbiz kém tuổi

Sáng 27/11, tờ Koreaboo đưa tin, nam rapper người Anh Central Cee hiện trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội với nghi vấn "thầm thương trộm nhớ" Jennie (BLACKPINK). Tin đồn Central Cee đang "say nắng" đàn chị hơn 2 tuổi xuất phát từ việc nam nghệ sĩ liên tục nhấn like các bài đăng của đối phương trên khắp các nền tảng mạng xã hội từ Instagram cho đến TikTok.

Thông tin nói trên khiến cộng đồng fan Jennie nổi sóng, âu cũng là bởi Central Cee vốn bị gán mác "tra nam" vì scandal "cắm sừng", phản bội bạn gái. Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ lo lắng rằng nam rapper sinh năm 1998 có thể sẽ thành công thu hút sự chú ý của Jennie và 2 nghệ sĩ sẽ dần trở nên gần gũi với nhau trong tương lai. Đông đảo netizen còn yêu cầu Central Cee tránh xa Jennie vì lo ngại rằng hình ảnh tiêu cực của nam rapper người Anh có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu tới mỹ nhân BLACKPINK.

Người hâm mộ phát hoảng khi nam nghệ sĩ tai tiếng Central Cee rất tích cực nhấn like các bài đăng của Jennie trong suốt thời gian gần đây

Công chúng yêu cầu nam rapper người Anh phải tránh xa Jennie

Bên cạnh đó, 1 bộ phận khán giả còn ra "tối hậu thư" yêu cầu Jennie không được hợp tác với Central Cee bằng bất kỳ hình thức nào, bằng không sẽ tẩy chay sản phẩm âm nhạc của cô. 1 khán giả gay gắt bày tỏ: "Chúng tôi quyết không stream nhạc cho sản phẩm hợp tác giữa bạn và tên rapper kia đâu. Nếu bạn không tìm được nghệ sĩ có nhân phẩm tốt để hợp tác thì có thể phát hành sản phẩm solo cũng được mà".

Fan lo ngại rằng hình ảnh tiêu cực của Central Cee sẽ khiến Jennie gặp rắc rối lớn

Central Cee trở thành "cái gai" trong mắt của công chúng sau khi bị phanh phui vụ ngoại tình, phản bội sau lưng bạn gái hồi năm ngoái. Theo đó, hồi giữa năm 2024, nữ influencer Madeline Argy đã đăng đàn tố Ice Spice chen chân vào chuyện tình cảm giữa cô với nam rapper Central Cee. Madeline Argy - Central Cee hẹn hò từ năm 2022. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ đã bị phá vỡ sau khi Central Cee và Ice Spice hợp tác.

Trong quá trình làm việc chung, Central Cee và Ice Spice đã lén lút vụng trộm. Cuối cùng, nam rapper Central Cee quyết định bỏ Madeline Argy để đến với "tiểu tam" Ice Spice. Sau khi bị bóc phốt, Ice Spice còn tự tin đăng ảnh thân mật với Central Cee lên mạng xã hội, bất chấp làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Chưa dừng lại ở đó, Ice Spice còn gây sốc khi đăng video lên mạng xã hội thừa nhận bản thân là "tiểu tam", đã có quan hệ tình cảm với bạn trai của nữ influencer Madeline Argy. Trong video, Ice Spice tập thể dục, cười nói vui vẻ với điệu bộ như vừa đạt được một chiến tích lớn. "Cảm xúc sau khi giành được bạn trai cô ấy", Ice Spice có dòng trạng thái thách thức trước việc Madeline Argy đánh mất người yêu. Đến cả Madeline Argy cũng không thoải mái trước hành động khó coi của "tiểu tam" và để lại bình luận chất vấn dưới video: "Sao lại làm vậy với tôi?".

Ice Spice đăng video khoe tâm trạng vui vẻ sau khi cướp thành công bạn trai của người khác