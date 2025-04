Một nữ ca sĩ so sánh concert Chị Đẹp với Lady Gaga và Beyoncé, netizen bùng tranh cãi

Mới đây, Tuimi - Chị Đẹp nổi tiếng với tài “nấu nhạc” và viết X-Part cho không ít tác phẩm mùa 2, đã dấy lên tranh cãi với phát ngôn mới của mình. Trong 1 bài đăng Threads đã bị cô xoá, Tuimi có phát ngôn so sánh concert Chị Đẹp với concert Beyoncé và Lady Gaga - 2 tên tuổi tầm cỡ, có thể nói vượt xa bất kỳ nghệ sĩ Việt nào.

Cô nói: “Beyoncé còn không sold out nổi huống chi chị em mình. Kể cả chị Lady Gaga, 4 đêm Singapore vẫn chưa sold out đêm nào ạ. What’s going on guys (Chuyện gì đang xảy ra thế này cả nhà ơi)”.

Tuimi

Tuimi bị cho là so sánh concert Chị Đẹp với Lady Gaga và Beyoncé

Tuimi trò chuyện với fan về việc concert Chị Đẹp vừa qua không thể tẩu tán hết 100% số vé, khi vẫn còn thừa 2 hạng ghế chưa sold out. Sẽ không có gì đáng nói nếu như cô nàng không lấy tour diễn của Beyoncé và Lady Gaga làm dẫn chứng.

Tầm vóc âm nhạc, văn hoá và nghệ thuật của “mẹ Quái vật” và “Ong Chúa” không còn gì để bàn cãi. Họ là 2 trong số những ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn nhất và vĩ đại nhất nền nhạc Pop thế giới. Dù Cowboy Carter Tour và 4 đêm nhạc khởi động Mayhem Tour chưa thể sold out thì vẫn quá xa vời để so với concert Chị Đẹp.

Concert Chị Đẹp thành công, nhưng quá khập khiễng khi đặt lên bàn cân với những concert quy mô quốc tế

Concert Chị Đẹp vừa qua của 48 nghệ sĩ nữ đã đạt thành công vượt ngoài sự mong đợi, tương tác và độ thảo luận trên MXH đều khả quan. Nhờ hiệu ứng tích cực đó, cả fan lẫn hội Chị Đẹp ngày đêm đều “khều” concert thứ 2 cho Gió em khu vực miền Bắc. Nhưng để đặt cạnh những đêm nhạc quốc tế có quy mô, đội ngũ nhân viên, công tác truyền thông vượt trội hơn thì quả thật khiên cưỡng, khập khiễng.

Một số người bày tỏ sự bất bình trước phát ngôn của Tuimi

Câu nói của Tuimi đã dấy lên tranh cãi trên cõi mạng. Phần đông đều cho rằng tài khoản đăng bài đang cố tình “chơi xấu” Tuimi, “bẻ cong” khái niệm để “dìm” concert Chị Đẹp. Netizen chỉ ra nữ rapper đơn giản chỉ muốn bày tỏ các đêm nhạc của những tên tuổi lớn như Lady Gaga và Beyoncé còn chưa thể sold-out thì chúng ta nên hoan hỷ và cảm thấy bình thường khi concert Chị Đẹp cũng gặp phải tình cảnh tương tự, chứ không có ý hạ thấp nghệ sĩ nào.

Đa số netizen đều ủng hộ nữ rapper

Tuimi ngay sau đó đã gửi lời xin lỗi tới những người cảm thấy bị tổn thương bởi lời nói của mình. Cô tự nhận bản thân là fan Lady Gaga và Beyoncé, đồng thời khẳng định không lấy ai ra làm bàn đạp để nâng các Chị Đẹp lên.

Tuimi đã phải gửi lời xin lỗi, giải thích câu nói của mình

Lady Gaga trước đó đã đón chào gần 3, triệu người xếp hàng săn vé presale để có cơ hội tham dự 4 đêm nhạc khởi động tour Mayhem ở quốc đảo sư tử. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chuỗi concert ở Singapore vẫn chưa sold out khi một vài hạng ghế ngồi xa hoặc không có tầm nhìn đẹp vẫn còn trống. Dù vậy, đây mới chỉ là hoạt động để “làm ấm” tour vòng quanh thế giới chính. Gần đây, dù chưa có thống kê cụ thể nhưng 45 đêm diễn tại các khu vực Âu Mỹ đã hoàn toàn sold out, chứng minh sức hút khó cưỡng của “Mẹ Quái Vật” sau nhiều năm trong nghề.

Ngoại trừ 4 đêm diễn khởi động, toàn bộ tour Mayhem đã "cháy vé"

Trước đó, 3.6 triệu người xếp hàng trong đợt presale đầu tiên của 4 đêm diễn ở Singapore

Beyoncé thì lại không may mắn được như cô đồng nghiệp hợp tác cùng trong siêu phẩm Telephone. Được biết, chưa đầy 1 tuần nữa, buổi concert khai mạc tour Cowboy Carter sẽ chính thức diễn ra nhưng vẫn còn hơn 3,200 vé chưa được tẩu tán hết. Kênh phân phối đã phải hạ giá vé từ 85 đô xuống 35 đô (khoảng 2,2 triệu xuống còn 900 nghìn đồng) - một mức giá “rẻ như cho” so với tên tuổi của nàng “Ong Chúa”. Cowboy Carter Tour liên tục dính “dớp” tương tự khi có tới 3800 - 5800 vé chưa được bán ra mỗi show. Cách đây không lâu, thông tin Beyoncé đã thành công lấp kín 94% chỗ ngồi cho toàn bộ tour được lan truyền khắp MXH và mặt báo.

Cowboy Carter ề chề "ế ẩm", hầu như show nào cũng không full ghế ngồi

Lý giải cho khủng hoảng flop này, Cowboy Carter vốn được lòng giới chuyên môn vì mang tính hàn lâm, nhưng lại không hợp gu nghe nhạc của đại chúng lẫn cộng đồng Beyhives (FC Beyoncé). Riêng thể loại đồng quê và Folk Mỹ đã kén người nghe, lại được nữ ca sĩ “trộn nhạc” với những âm thanh đương đại, tạo nên một tổng thể khá lộn xộn nếu không quen thuộc với phong cách thử nghiệm của Beyoncé - thứ giúp cô chuyển mình bùng nổ trên mặt trận âm nhạc với những album như Beyoncé, Lemonade và Renaissance.