Jennie để vũ công nam lột đồ ngay trên sân khấu, táo bạo cỡ này khiến fan sốc toàn tập!

Sau tranh cãi vì sự cố trang phục tiết mục Filter ở show The Ruby Experience Los Angeles, Jennie đã có màn "lội ngược dòng" chất lượng với tạo hình mới vừa chất, vừa gợi cảm hôm 11/3 - trình diễn ở New York. Không còn lựa jumsuit với chất liệu mỏng, màu trắng dễ gây hớ hênh, Jennie cao tay chọn chiếc áo có thiết kế gợi cảm vừa đủ đến từ nhà mốt Việt, phối với quần short ngắn trễ lưng tạo nên diện mạo vừa khoẻ khoắn, lại sexy đúng chất gái Mỹ. Nhờ outfit này, Jennie nhận về vô số lời khen, hứa hẹn tạo trend mạnh mẽ

Trang phục mới cho sân khấu Filter của Jennie tại New York gây sốt mạng xã hội

Chùm ảnh chụp vội nhưng khí chất tràn màn hình, Jennie "over hợp" với màu đỏ

Luôn biết cách khiến dân tình phải "há hốc", sân khấu Filter của Jennie tại New York không gây tranh cãi về trang phục nhưng lại khiến người xem "đỏ mặt" vì một khoảnh khắc táo bạo. Đúng tinh thần "cởi bỏ mọi lớp hiệu ứng", Jennie quyết định hiện thực hoá thông điệp ca khúc luôn trên sân khấu.

Ban đầu, outfit áo đỏ của Jennie được phối với quần jeans dài

Ban đầu, outfit áo đỏ của Jennie được phối với quần jeans dài cho các sân khấu Like JENNIE, with the ie (way up). Sau đó, đến Filter mới thay đổi. Trên sân khấu, Jennie để dàn dancer cởi bỏ quần dài, chỉ còn lại quần short bên trong. Sự táo bạo của Jennie ở trời Tây ngày càng tăng, khiến dân tình không khỏi "sốc óc".

Video: Jennie để vũ công nam lột đồ trên sân khấu gây tranh cãi

Tuy nhiên, khoảnh khắc này vấp phải ý kiến trái chiều từ một bộ phận fan châu Á. Nhất là khi vũ công giúp Jennie ở phân đoạn này là vũ công nam. Nhiều người cảm thấy Jennie nên tiết chế hơn, phân đoạn này để dancer nữ thực hiện thì tránh được phiền phức. Từ khi theo đuổi phong cách gợi cảm kiểu Âu - Mỹ, Jennie luôn là tâm điểm tranh luận. Nhiều khoảnh khắc hở bạo, vũ đạo quá quyến rũ bị dân Hàn chê phản cảm.

Nhiều người cảm thấy Jennie nên tiết chế hơn, phân đoạn này để dancer nữ thực hiện thì tránh được phiền phức

Sân khấu Filter tại New York đã được tiết chế về trang phục nhưng màn lột đồ vẫn khiến dân tình "sốc óc"

Sau 3 đêm diễn ở L.A và New York, Jennie sẽ tổ chức The Ruby Experience tại Seoul, Hàn Quốc. Nhiều người đang trông chờ xem nữ thần tượng sẽ mang điều gì đặc biệt đến sân khấu live album mới ở quê nhà. Nhất là những màn vũ đạo gây sốc như trên. Người hâm mộ mong rằng, Jennie và team sẽ có chiến lược hợp lý, gia giảm mức độ táo bạo để hợp với văn hoá trình diễn vốn có, không gây thêm tranh luận trái chiều.