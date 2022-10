Jay Park, Kim Garam và loạt thần tượng K-pop bị "đuổi" khỏi nhóm

Rất nhiều thần tượng K-pop rời nhóm mỗi năm với nhiều lý do, đó có thể là hết hợp đồng hay lịch trình bận rộn với các công việc khác như diễn xuất. Tuy nhiên, trong một số trường hợp - thường là sau khi vướng vào những bê bối tranh cãi - các thần tượng buộc phải rời nhóm. Với một số công ty thậm chí còn tuyên bố rõ ràng họ đã chọn chấm dứt hợp đồng với thần tượng đó.

Kim Garam (Le Sserafim)

Trường hợp gần đây nhất là thành viên Kim Garam của nhóm nhạc Le Sserafim. Đối mặt với vô số cáo buộc bắt nạt học đường, Kim Garam đã phải tạm dừng hoạt động vào tháng 5. Đến tháng 7, công ty quản lý HYBE và Source Music thông báo chấm dứt hợp đồng với nữ thần tượng và cô chính thức rời nhóm.

Kim Garam buộc rời nhóm vì cáo buộc bắt nạt học đường.

Mặc dù công ty HYBE đã phủ nhận những cáo buộc ban đầu, nhưng theo nhiều nguồn tin, nhiều bằng chứng dần xuất hiện, đẩy công ty và Garam vào thế bí. Thậm chí, người hâm mộ của nhóm còn yêu cầu thành viên này rời đi. Đó là lý do tại sao việc chấm dứt hợp đồng của Garam đã được người hâm mộ coi là cô chỉ đơn giản là bị đuổi, mặc dù không có tuyên bố chính thức nào như vậy.

Tuy nhiên sau khi rời công ty, cựu thành viên Le Sserafim đã lần đầu lên tiếng về cáo buộc bắt nạt học đường. Cô đăng tải một tuyên bố thông qua Instagram của bạn mình, kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc bắt nạt cũng như hút thuốc và uống rượu. Công ty HYBE sau đó đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn khẳng định “những bình luận khác là không phù hợp” từ phía họ, điều này khiến cho các sự việc xung quanh của Garam vẫn chưa được tiết lộ.

Soojin ((G) I-dle)

Giống hệt như Garam, Soojin dường như cũng bị đuổi khỏi (G) I-dle sau những lời tố cáo từ một người bạn cùng trường có anh chị em bị bắt nạt. Mặc dù Soojin phủ nhận cáo buộc, tuy nhiên nữ diễn viên Seo Shin-ae cũng ra mặt với tư cách là nạn nhân, dẫn đến sự nghiệp của nữ ca sĩ phải gián đoạn.

Vài tháng sau, công ty thông báo Soojin chính thức rời nhóm - mặc dù hợp đồng của cô với công ty vẫn còn thời hạn. Trong khi đó, hàng loạt cáo buộc cũng đã dẫn đến một cuộc điều tra của cảnh sát, kết luận rằng những người tố cáo không lan truyền thông tin sai lệch, và do đó, hợp đồng của Soojin chính thức bị Cube chấm dứt.

Jay Park (2PM)

Dù là nghệ sĩ solo nổi tiếng hiện nay, Jay Park bắt đầu với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam 2PM vào năm 2008. Một năm sau khi ra mắt, tài khoản MySpace cũ của anh từ năm 2005 đã bị đào lại với những bình luận thiếu tế nhị về Hàn Quốc, xúc phạm đất nước. Thậm chí nam thần tượng còn tuyên bố muốn trở lại Seattle nơi anh sinh ra.

Jay Park hiện đang hoạt động với sự nghiệp solo.

Các bình luận nhanh chóng lan truyền và làm dấy lên làn sóng tẩy chay từ công chúng Hàn Quốc. Dù đã đưa ra lời xin lỗi nhưng người hâm mộ vẫn yêu cầu Jay Park rời nhóm. Mặc dù công ty JYP Entertainment đã tuyên bố rằng anh sẽ vẫn là một thành viên, thế nhưng chính Jay Park đã thông báo thông qua fancafe rằng anh rời nhóm và trở về Seattle để giảm bớt tình hình căng thẳng.

Những bình luận gây tranh cãi thời điểm 2PM ra mắt của Jay Park.

Sự ra đi của Jay Park khiến các thành viên hụt hẫng, vì thế họ đã đặt tên cho album đầu tiên là "1:59 PM" để tượng trưng cho sự vắng mặt của anh. Kể từ đó, khi bước vào sự nghiệp solo của mình, Jay Park đã bày tỏ trên chương trình Paik's Spirit rằng những nhận xét của anh ấy, mặc dù chúng xuất phát từ nỗi nhớ nhà, nhưng chắc chắn là chưa chín chắn và không phù hợp, cho thấy rằng anh đã trưởng thành kể từ đó.

Dawn (Pentagon)

Việc Dawn rời Pentagon vào năm 2018 là một trong những hành động bị người hâm mộ lên án. Thời điểm đó, ca sĩ Hyuna - hiện là vợ sắp cưới của Dawn đã tiết lộ mối quan hệ của hai người trên mạng xã hội. Cô công khai thông tin hẹn hò Dawn vì muốn thành thật với người hâm mộ. Đa số người hâm mộ ủng hộ cặp đôi, tuy nhiên việc bất ngờ công khai cũng gây nhiều phản ứng trái chiều vì Cube Entertainment trước đó đã phủ nhận mọi tin đồn hẹn hò.

Hành động công khai hẹn hò không qua công ty của cặp đôi Dawn và HyunA ảnh hưởng đến nhóm nhạc Pentagon.

Cặp sao tiếp tục xác nhận mối quan hệ của họ với giới truyền thông, nhưng đây là động thái mà Cube có vẻ không tán thành. Không mất nhiều thời gian để Cube chấm dứt hợp đồng của cả hai, tuyên bố rằng niềm tin giữa nghệ sĩ và công ty chủ quản đã bị phá vỡ, điều đó có nghĩa là Dawn cơ bản đã bị đuổi khỏi Pentagon. May mắn thay, cả hai đều đã duy trì sự nghiệp solo vững chắc - thậm chí còn phát hành âm nhạc với tư cách là một bộ đôi vào năm ngoái - và dường như mối quan hệ của họ vẫn đang bền chặt.

Daisy (Momoland)

Trong một trường hợp khó hiểu và có lẽ là gây phẫn nộ, đối với người hâm mộ là của Daisy (Momoland). Daisy dường như đã bị đuổi khỏi nhóm vì những lý do mà chính cô cũng không biết. Cô gia nhập nhóm lần đầu tiên vào năm 2017 và quảng bá cho đến năm 2019, tuy nhiên, Daisy đã vắng mặt trong các hoạt động quảng bá bắt đầu từ mini album thứ năm "Show Me", được phát hành vào đầu năm 2019. Vào năm 2020, MLD Entertainment tuyên bố nữ thần tượng rời nhóm, mặc dù không có lý do cụ thể nào được tiết lộ.

Daisy bị buộc rời nhóm Momoland không rõ lý do.

Sau đó, cô đã kiện công ty quản lý của mình vì đã giữ lại một số thu nhập của cô, một vụ kiện mà cô đã thắng một phần vào cuối năm 2021. Đầu năm nay, Daisy đã tiết lộ rằng cô bị cho là "sa thải" khỏi nhóm mà không rõ lý do, nhưng hiện tại cô đã chấp nhận điều đó. Mặc dù lý do cụ thể không rõ ràng và người hâm mộ chắc chắn có một số xung đột nội bộ nhưng đến hiện tại, Daisy ổn hơn với cuộc sống hiện tại./.