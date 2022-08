Sooyoung: Thần tượng gia thế trâm anh làm nên lịch sử với SNSD và diễn xuất đáng nể, cả thập kỷ gắn bó với Jung Kyung Ho

SNSD vừa có màn trở lại sàn đấu Kpop với album Forever1 đánh dấu 15 năm ra mắt. Nhóm nữ huyền thoại khiến các fan bồi hồi xao xuyến nhờ âm nhạc đi vào lòng người và tài năng, nhan sắc thêm phần thăng hoa. Một trong những thành viên gây chú ý nhất lần tái xuất này chính là Sooyoung với nhan sắc và thần thái "lên hương" ngoạn mục.

Sooyoung đã có thâm niên hơn 15 năm hoạt động showbiz thành công, được đón nhận với cả 2 vai trò thần tượng, ca sĩ và diễn viên. Đáng nói, cô đã lột xác từ thành viên bị đánh giá là không mấy nổi trội về tài năng trong "nhóm nữ quốc dân" thành nữ diễn viên sáng giá, ngôi sao đa tài. Chưa hết, cô còn được khán giả châu Á ngưỡng mộ vì chuyện tình đẹp kéo dài cả thập kỷ bên tài tử Hospital Playlist - Jung Kyung Ho.

Tiểu thư trâm anh thế phiệt dành cả tuổi thơ theo đuổi ước mơ và màn ra mắt trong nhóm nữ quốc dân

Sooyoung sinh năm 1990 tại Seoul và bắt đầu tham gia showbiz từ khi mới chỉ là 1 cô bé. Năm lớp 5, nữ idol được đế chế giải trí hàng đầu xứ Hàn lúc bấy giờ SM Entertainment phát hiện nhờ hệ thống tuyển chọn SM Open Audition. Đến năm 2002, sau khi chiến thắng cuộc thi Korea-Japan Ultra Idol Duo lúc mới chỉ 12 tuổi, Sooyoung đã dũng cảm một thân một mình tới Nhật Bản để hoạt động trong nhóm nhạc 2 người tên Route 0 cùng Marina Takahashi.

Chỉ 1 năm sau đó, Route 0 tan rã và cô bé Sooyoung quay trở lại Hàn Quốc, tiếp tục giấc mộng làm thần tượng với cả quá trình luyện tập chăm chỉ, gian khổ tại SM. Những nỗ lực không mệt mỏi suốt tuổi thơ đã giúp Sooyoung có được suất ra mắt cùng nhóm nhạc nữ dự án hoàn toàn mới của SM mang tên SNSD. Đây cũng chính là lúc câu chuyện rực rỡ của nữ idol Sooyoung bắt đầu.

Trước khi ra mắt với SNSD, Sooyoung đã "chinh chiến" ở thị trường Nhật Bản trong nhóm nhạc 2 người Route 0

Năm 2007, SNSD chính thức ra mắt với đội hình 9 thành viên. Sooyoung gây chú ý vì sở hữu chiều cao 1m72 và đôi chân dài lý tưởng. Gia thế "trâm anh thế phiệt" của Sooyoung cũng được quan tâm hết mực. Được biết, ông nội của nữ idol là chủ sở hữu của một công ty kiến trúc hàng đầu Hàn Quốc và đã từng tham gia thi công Trung tâm nghệ thuật Seoul hoành tráng.

Cha cô tốt nghiệp Đại học Seoul hàng đầu Hàn Quốc, làm việc trong hàng loạt công ty nổi tiếng và là chủ tịch của Hiệp hội phòng chống mù lòa Hàn Quốc. Mẹ và chị gái Sooyoung lại làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật. Mẹ của Sooyoung từng học chuyên ngành thanh nhạc còn chị gái Choi Soo Jin là diễn viên nhạc kịch nổi tiếng.

Xuất thân của Sooyoung gây choáng với gia thế khủng, các thành viên trong gia đình cô nàng đều là những nhân vật thành công, đạt được nhiều thành tựu

Sooyoung từng khiến các fan "mắt tròn mắt dẹt" với màn khoe khéo căn biệt thự rộng lớn của gia đình

Giống như các thành viên trong gia đình, Sooyoung cũng có sự nghiệp thành công rực rỡ. Cô cùng SNSD trở thành nhóm nữ quốc dân càn quét Kpop với hàng loạt bản hit. Dù sau này có bao nhiêu nhóm nữ mới ra mắt, SNSD vẫn mãi là hình mẫu cho các đàn em, mở ra thời đại mới.

Mới nhất, Sooyoung đã tái xuất với Forever1 cùng nhóm và gây ấn tượng mạnh nhờ nhan sắc ngày càng lên hương. SNSD có thể nói là nhóm nhạc nữ huyền thoại, hoạt động lâu nhất ở Hàn Quốc mà vẫn giữ được danh tiếng quá đáng nể. Sau 15 năm, Sooyoung vẫn giữ được đường nét gương mặt sắc sảo ngày nào, thậm chí càng ngày càng quyến rũ hơn. Chưa hết, giọng hát và kỹ năng vũ đạo của Sooyoung thậm chí còn được nhận xét là nhuần nhuyễn hơn hẳn năm xưa dù mỹ nhân này nhiều năm tập trung vào mảng diễn xuất. Phải nói rằng, ít ai có thể giữ được phong độ vững vàng như Sooyoung nói riêng và SNSD nói chung.

Sooyoung chính thức ra mắt năm 2007 cùng SNSD. Cô nàng gây chú ý nhờ chiều cao nổi trội, gương mặt rạng rỡ

Sooyoung dần trưởng thành hơn cả về nhan sắc lẫn thần thái trong thời gian hoạt động cùng SNSD. Vẻ đẹp tươi tắn rạng rỡ và vóc dáng như siêu mẫu giúp Sooyoung thu hút lượng người hâm mộ đông đảo khắp châu Á

Sooyoung có sự nghiệp thành công rực rỡ với nhóm nữ quốc dân SNSD, mở ra thời đại mới cho Kpop

Mới đây khi trở lại với SNSD, Sôyoung đã khiến fan phát sốt với màn bung toả nhan sắc ấn tượng không khác gì siêu mẫu. Sắc vóc của cô là ước mơ của rất nhiều cô gái

Có thời điểm Sooyoung bị chê là quá gầy gò, nhưng giờ đây cô đã lấy lại vóc dáng cân đối đến mức hoàn hảo. Nữ idol sinh năm 1990 ngỡ như đang sải bước trên sàn catwalk trong hình ảnh trở lại mới đây

Sau 15 năm, Sooyoung đã trở thành nữ idol hàng đầu và có trong tay sự nghiệp viên mãn

Rời công ty để đổi hướng, lột xác từ nàng idol thành diễn viên sáng giá

Trong thời gian hoạt động cùng SNSD, Sooyoung đã nhiều lần thử sức diễn xuất, góp mặt trong các bộ phim như Dating Agency: Cyrano, My Spring Days, Perfect Sense... Hồi đó, nhiều nhà sản xuất đã thấy được tiềm năng từ nữ thần tượng này và đánh giá khá cao khả năng của Sooyoung. Đến cuối năm 2017, Sooyoung quyết định không gia hạn hợp đồng với SM và rời công ty nhưng vẫn là thành viên của SNSD.

Cô tập trung vào diễn xuất và dần lột xác trở thành diễn viên chuyên nghiệp, thử sức với nhiều vai diễn khó nhằn. Sau này, cuối cùng Sooyoung đã có thể tự tin nhận vai chính và đem về thành tích đáng nể trong mảng diễn xuất. Những vai diễn của Sooyoung trong Tell Me What You Saw, Run On, So I Married An Anti-Fan... đều gây ấn tượng tốt với công chúng khắp châu Á.

Từ nàng idol trong nhóm nữ quốc dân, Sooyoung đổi hướng trở thành nữ diễn viên sáng giá. Cô được đánh giá cao cả về nhan sắc lẫn diễn xuất

Đóng cặp cùng cạnh Kang Tae Oh...

... hay Choi Tae Joon, Sooyoung đều tạo ra "phản ứng hóa học" không vừa, khiến công chúng không thể rời mắt

Chuyện tình đẹp như mơ kéo dài 1 thập kỷ bên tài tử Jung Kyung Ho

Ngoài sự nghiệp thành công, Sooyoung còn có cả chuyện tình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ với tài tử Jung Kyung Ho. 2 ngôi sao là 1 trong những cặp đôi được công chúng yêu mến và mong chờ về chung một nhà nhất. Năm 2014, cặp đôi công khai mối quan hệ, đồng thời chia sẻ đã ở bên nhau được 2 năm. Suốt 1 thập kỷ qua, Sooyoung và Jung Kyung Ho luôn thể hiện tình cảm vô cùng nhẹ nhàng và dễ thương, không ngại nhắc về đối phương bằng những lời chân thành, ngọt ngào nhất trước cả máy quay, trên các chương trình truyền hình.

Jung Kyung Ho thường chia sẻ lời khuyên về diễn xuất với bạn gái còn Sooyoung để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt của Jung Kyung Ho. Nam tài tử từng chia sẻ về Sooyoung: "Tôi đã trở thành người như bây giờ nhờ nghe theo những gì Sooyoung bảo tôi làm và tránh làm những gì cô ấy bảo không nên. Kể cả những việc nhỏ như rửa tay trước khi ăn, đánh răng trước khi ngủ, không uống rượu nhiều hay mặc quần áo gọn gàng. Tôi luôn lắng nghe những gì bạn gái nói".

Dù là 2 ngôi sao nổi tiếng nhưng Jung Kyung Ho và Sooyoung hẹn hò vô cùng giản dị, cùng nhau đi siêu thị, đi du lịch mọi nơi, gọi điện thoại cho nhau mỗi đêm như bao cặp đôi khác

Jung Kyung Ho không hề ngần ngại thể hiện tình cảm với bạn gái, cả hai khiến công chúng ngưỡng mộ vì chuyện tình kéo dài cả thập kỷ

Ai cũng mong mỏi Sooyoung và Jung Kyung Ho sớm về chung một nhà

