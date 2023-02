Jang Nara tái hợp lần 4 với 'người tình trăm năm', có tiếp tục yêu trên màn ảnh?

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Jang Nara và Jang Hyuk sẽ hợp tác với nhau trong bộ phim của đài tvN mang tên Family. Đây là một tác phẩm thuộc thể loại gia đình - hài hước. Trong phim, Jang Hyuk thủ vai Kwon Do Hoon, tay bắn tỉa ưu tú của Cơ quan tình báo quốc gia nhưng đang ngụy trang thành nhân viên của một công ty thương mại.

Kwon Do Hoon là chồng của Kang Yu Ra - nhân vật do Jang Nara đảm nhận. Kang Yu Ra là một chuyên gia dọn phòng và cô làm mọi thứ để bảo vệ gia đình hoàn hảo mình đang có. Dẫu vậy, Kang Yu Ra cũng đang mang trong mình một bí mật nào đó.

Dàn diễn viên tham gia bộ phim Family của đài tvN - nguồn: Soompi

Cho những ai chưa biết, Jang Nara và Jang Hyuk là cặp đôi diễn viên cực kỳ có duyên trên màn ảnh. Trước đó, họ từng 3 lần nên duyên ở các bộ phim Câu chuyện thành công của cô nàng ngổ ngáo (Successful story of a bright girl), Định mệnh anh yêu em (Fated to love you) và Tìm về quá khứ (Old farewell).

Trước Family, Jang Nara và Jang Hyuk từng có 3 lần nên duyên trên màn ảnh - nguồn: MBC, SBS

Ngoài cặp đôi Jang Nara - Jang Hyuk, Family còn có sự tham gia của Chae Jung An và Kim Nam Hee. Dự kiến, bộ phim sẽ lên sóng vào tháng 4 năm nay.