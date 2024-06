IVF An Việt chính thức khai trương, hơn 1 tỷ đồng quà tặng

Thứ trưởng Bộ y tế - GS. TS. BS Trần Văn Thuấn trao quyết định cho PGS. TS Nguyễn Thị Hoài An, giám đốc Bệnh viện An Việt

Sau một thời gian dài chuẩn bị, Trung tâm IVF An Việt đã chính thức khai trương với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ y tế - GS. TS. BS Trần Văn Thuấn, TS. Tống Trần Hà – Vụ phó Vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, PGS. TS Nguyễn Thị Hoài An – giám đốc Bệnh viện An Việt, TS. BS Lê Minh Châu – Giám đốc trung tâm Hỗ trợ sinh sản – IVF An Việt…

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - IVF An Việt trực thuộc khoa Phụ Sản của Bệnh viện An Việt. Đây là địa chỉ thực hiện phương pháp IVF uy tín hiện nay dành cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn đang trong hành trình tìm con.

TS. BS Lê Minh Châu phụ trách chuyên môn của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản – Bệnh viện An Việt

Trung tâm được TS. BS Lê Minh Châu đảm nhiệm vai trò phụ trách chuyên môn chính. Bà là một trong những chuyên gia nổi tiếng về điều trị vô sinh hiếm muộn hiện nay, bà từng đảm nhiệm vị trí Phó trưởng khoa Khám bệnh – Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Ngoài TS. BS Lê Minh Châu, trung tâm còn có đội ngũ y bác sĩ được đào tạo bài bản về hỗ trợ sinh sản trong và ngoài nước. Bệnh viện An Việt cũng đầu tư lớn khi đưa về trung tâm những trang thiết bị hiện đại của thế giới, luôn cập nhật các công nghệ mới nhất để đưa vào hoạt động.

TS. BS Lê Minh Châu cho biết, với mong muốn đem đến tiếng cười con trẻ cho mỗi mái ấm gia đình, đội ngũ bác sĩ của IVF An Việt sẽ làm việc tận tâm, hết mình để cho giấc mơ của các cặp vợ chồng trở thành hiện thực. Hành trình tìm con luôn đầy gian nan và tốn không ít khó khăn, các bác sĩ cam kết đồng hành cả về chuyên môn và tâm lý với quý khách hàng.

Khách hàng nhận các phần quà có giá trị lớn trong lễ khai trương và tháng khai trương của Trung tâm IVF An Việt

Trong tháng khai trường, Bệnh viện An Việt cũng dành tặng cho các khách hàng thực hiện IVF tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản các voucher với tổng trị giá lên đến hơn 1 tỷ đồng gồm: Voucher chọc hút trứng, voucher chuyển phôi, voucher lọc rửa tinh trùng, xét nghiệm nhiễm sắc thể giúp tìm kiếm các bất thường di truyền, xét nghiệm chẩn đoán vô sinh nam AzF, xét nghiệm phân mảnh tinh trùng, xét nghiệm sàng lọc các bất thường về số lượng nhiễm sắc thể….

Đây là những quà tặng thiết thực giúp các cặp vợ chồng giảm bớt gánh nặng về tài chính trong hành trình đi tìm con vốn rất khó khăn này.

Trung tâm IVF An Việt đồng hành trên hành trình đi "tìm con" của các cặp vợ chồng

Với sự đầu tư lớn và tôn chỉ hoạt động bằng cái tâm của người thầy thuốc, IVF An Việt hy vọng sẽ có những bước phát triển trong tương lai sau khi đi vào hoạt động và trở thành địa chỉ tin cậy của các cặp vợ chồng trên hành trình tìm con.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - IVF An Việt được tại tầng 3 của Bệnh viện An Việt, số 1E Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

Mọi thông tin liên hệ xin được gửi tới hotline của Bệnh viện An Việt: 1900 2838 hoặc 0965 98 3773

Contact

IVF An Việt: 1E Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0356855656

Website: ivfanviet.com