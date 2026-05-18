Bộ phim truyền hình giả tưởng Perfect Crown vừa khép lại với mức rating kỷ lục 13,8%. Tuy nhiên, niềm vui của đoàn làm phim không trọn vẹn khi tác phẩm vấp phải làn sóng tẩy chay dữ dội từ công chúng Hàn Quốc ngay trước thềm tập cuối. Đứng trước áp lực quá lớn từ dư luận, hai ngôi sao chính của bộ phim là IU và Byeon Woo Seok đã đồng loạt đăng tải thư xin lỗi để nhận trách nhiệm về những tranh cãi liên quan đến sai lệch lịch sử.

Perfect Crown mở đầu rực rỡ và khép lại trong chỉ trích từ dư luận

Cụ thể là mới đây, IU đã đăng tải một tâm thư chính thức lên Instagram cá nhân để nhận trách nhiệm với nội dung:

" Xin chào, tôi là IU, người đảm nhận vai diễn Seong Hee Joo trong Perfect Crown.

Trong những ngày qua, tôi đã đọc kỹ tất cả các bình luận mà người xem để lại. Tôi xin lỗi sâu sắc và lòng tôi vẫn trĩu nặng vì đã không thể hiện được thái độ trách nhiệm của một diễn viên chính trong dự án này, cũng như vì nỗi thất vọng mà tôi đã gây ra.

Tôi vô cùng hối hận và xin lỗi không một lời bào chữa vì đã tham gia diễn xuất mà không suy nghĩ sâu sắc hơn về những sai lệch lịch sử khác nhau trong bộ phim đã được chỉ ra. Vì đây là một dự án quan trọng nhằm ghi lại trí tưởng tượng thông qua lịch sử độc đáo và vẻ đẹp truyền thống của Hàn Quốc, lẽ ra tôi phải nghiên cứu kịch bản với sự thận trọng lớn hơn tư cách là một diễn viên, và tôi tự xấu hổ về bản thân mình vì đã không làm được điều đó. Tôi xin lỗi vì đã không lường trước được các vấn đề một cách đúng đắn.

Tôi xin cảm ơn tất cả những ai đã theo dõi bộ phim cho đến cuối cùng và chia sẻ những phản hồi không ngần ngại. Tôi sẽ luôn ghi nhớ những lời phê bình và ý kiến quý giá của các bạn, đồng thời sẽ làm việc chăm chỉ hơn để trở thành một IU tiếp cận các dự án trong tương lai với sự thận trọng lớn hơn. Một lần nữa tôi xin lỗi các bạn ".

Tâm thư xin lỗi của IU

Cùng thời điểm, nam chính Byeon Woo Seok (thủ vai Đại quân Lee Ahn) cũng đăng tải bức thư tay dài trên trang cá nhân để bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc trước những tranh cãi vừa qua:

" Xin chào, tôi là nam diễn viên Byeon Woo Seok.

Suốt những ngày cuối tuần qua, tôi đã vô cùng lo lắng và trăn trở vì lo sợ rằng những lời nói hay hành động của mình có thể gây ra thêm những tổn thương khác. Tôi viết những dòng này với một tâm thế nặng nề để gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những ai đã cảm thấy thất vọng và tổn thương vì bộ phim.

Trong quá trình quay phim và diễn xuất, tôi nhận ra mình còn thiếu sót rất nhiều trong việc suy ngẫm về ý nghĩa, bối cảnh lịch sử ẩn chứa trong tác phẩm, cũng như cách truyền tải những điều đó đến người xem một cách đúng đắn nhất.

Lắng nghe những ý kiến phản hồi của khán giả, tôi đã tự nhìn nhận và suy ngẫm sâu sắc về bản thân. Tôi một lần nữa khắc cốt ghi tâm rằng, với tư cách là một diễn viên, mình cần phải có thái độ trách nhiệm cao hơn để xem xét kỹ lưỡng bối cảnh cũng như thông điệp mà tác phẩm mang lại.

Tôi xin chân thành xin lỗi các bạn.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những khán giả đã yêu mến và dành những lời khuyên quý giá cho bộ phim Perfect Crown cũng như nhân vật Đại quân Lee Ahn trong suốt thời gian qua. Tôi sẽ trở thành một diễn viên làm việc cẩn trọng và chín chắn hơn trong tương lai. Xin lỗi các bạn ".

Lời xin lỗi trên trang cá nhân của Byeon Woo Seok

Lý do khiến hai ngôi sao hàng đầu phải đích thân lên tiếng xuất phát từ hàng loạt hạt sạn nghiêm trọng liên quan đến lòng tự tôn dân tộc bị cài cắm trong phim. Dù lấy bối cảnh giả tưởng về một chế độ quân chủ lập hiến ở thế kỷ 21, Perfect Crown vẫn bị các nhà sử học và khán giả bóc trần những lỗi sai lịch sử không thể chấp nhận được.

Đầu tiên là phân cảnh đăng cơ của Đại quân Lee Ahn do Byeon Woo Seok thủ vai. Trong buổi lễ trang nghiêm này, các quan đại thần lại hô vang khẩu hiệu "cheonse" (Thiên tuế) thay vì "manse" (Vạn tuế). Theo các tài liệu lịch sử, "Thiên tuế" là lời tung hô chỉ dành cho các nước chư hầu, phụ thuộc vào đế chế khác, điều này đã khiến netizen Hàn giận dữ vì bộ phim đã vô tình hạ thấp chủ quyền của quốc gia. Sự sai lệch còn thể hiện qua trang phục hoàng gia khi chiếc mũ miện của nhà vua trong lễ lên ngôi chỉ có 9 dải ngọc, vốn là biểu tượng dành cho lãnh chúa nước chư hầu, chứ không phải 12 dải ngọc dành cho một hoàng đế độc lập.

Cảnh Lee Ahn (Byeon Woo Seok) lên ngôi gây tranh cãi

Chiếc mũ miện của nhà vua cũng sai lệch

Phân cảnh nhân vật Hee Joo uống trà cùng Thái hậu bị phản ứng gay gắt vì mang đậm dấu ấn nghi thức trà đạo Trung Quốc chứ không phải phong tục hoàng gia truyền thống của Hàn Quốc.

Chưa kể khán giả còn bóc trần việc đoàn phim sử dụng bộ ấm trà Trung Quốc có giá chỉ khoảng 126 nhân dân tệ (khoảng 480.000 VND) và Thái hậu sử dụng chiếc bút máy của hãng Jinhao (Trung Quốc) với giá khoảng 10.000 won (176.000 VND). Việc một hoàng tộc giả tưởng sử dụng đạo cụ nhập khẩu giá rẻ bị chê là thiếu chỉn chu và làm giảm nghiêm trọng uy tín của tác phẩm.

Kịch bản đã đảo lộn tôn ti trật tự khi để Thái hậu phải quỳ gối xin lỗi Đại hoàng tử. Hàng ngàn đơn khiếu nại từ người xem đã được gửi lên Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc đòi xử phạt đài MBC vì vi phạm quy định làm tổn hại đến phẩm giá dân tộc, dựa trên Điều 25 của quy định phát sóng: "Chương trình phát sóng không được làm tổn hại đến phẩm giá và lòng tự hào dân tộc"

Trước những chỉ trích, trước đó, IU cũng đã ẩn ý phá vỡ sự im lặng và trực tiếp xin lỗi người hâm mộ trong một sự kiện xem chung tập cuối phim vào ngày 16/5. Nữ diễn viên đã bỏ tiền túi thuê trọn một rạp chiếu phim để cùng đón tuổi mới và theo dõi chặng kết của tác phẩm người hâm mộ. Tại đây, IU nghẹn ngào thừa nhận mọi thiếu sót, đồng thời khẳng định bản thân vô cùng hối hận vì đã làm tổn thương và khiến công chúng thất vọng liên quan đến Perfect Crown. IU chia sẻ rằng mọi lời phê bình từ khán giả đều có lý do của nó, và cô sẽ không trốn tránh mà lựa chọn lắng nghe, chấp nhận bị khiển trách để tiếp tục sửa đổi và hoàn thiện mình thành một người khiến người hâm mộ có thể tự hào, song chưa đủ để xoa dịu dư luận.

Bên cạnh lời xin lỗi từ các diễn viên, công ty sản xuất của Perfect Crown cũng thông báo đang khẩn trương tiến hành chỉnh sửa lại toàn bộ phần âm thanh và phụ đề sai lệch trên các nền tảng phát trực tuyến. Đơn vị phát hành sách kịch bản gốc của phim cũng phải gửi file sửa đổi trực tuyến và phát kèm sticker nhãn dán để người mua tự dán đè lên các thuật ngữ sai trong bản in giấy, đồng thời chấp nhận hoàn tiền cho những khán giả không hài lòng.

Sự cố của Perfect Crown tiếp tục là một bài học đắt giá cho ngành công nghiệp phim ảnh Hàn Quốc. Dù là phim giả tưởng hay hư cấu, các yếu tố liên quan đến lịch sử và văn hóa dân tộc vẫn luôn đòi hỏi một sự nghiêm túc và tôn trọng tuyệt đối từ cả ê-kíp lẫn diễn viên tham gia.