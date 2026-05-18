Phim mới của Dương Tử trở thành chủ đề thảo luận trên MXH

Khai thác đề tài ngách là nghề làm mực Huy Châu thời nhà Minh, Gia Nghiệp mang đến một làn gió mới mẻ cho thị trường phim ảnh Hoa ngữ, vốn đang bão hòa với các thể loại ngôn tình hay quyền mưu. Phim kể về Lý Trinh (Dương Tử đóng), cô gái sinh ra trong gia tộc chế mực danh tiếng, buộc phải đứng lên gánh vác cơ nghiệp sau biến cố gia đình. Hành trình bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể và sự trưởng thành của nhân vật nữ chính là điểm nhấn trọng tâm của tác phẩm.

Trước khi ra mắt, Gia Nghiệp phải đối mặt với không ít áp lực khi lên sóng cùng thời điểm với Vũ Lâm Linh (do Dương Dương đóng chính) dự án võ hiệp có lượng đặt trước cực lớn. Bên cạnh đó, phim cũng cạnh tranh trực tiếp với Chủ Giác của Lưu Hạo Tồn, tác phẩm đang có mức rating ấn tượng trên truyền hình. Tuy nhiên, Gia Nghiệp vẫn chứng minh được sức hút riêng nhờ kịch bản chắc tay và hiệu ứng truyền miệng tốt.

Theo số liệu thống kê, Gia Nghiệp có màn khởi động ổn định. Mở màn với mức rating khoảng 0,6%, con số này nhanh chóng tăng lên 1,58% trong thời gian chiếu, giúp rating trung bình tập đầu đạt 1,19% và nằm trong top các phim dẫn đầu khung giờ. Trên nền tảng phát trực tuyến, phim chạm mốc nhiệt 7000 vào sáng ngày 18/05. Chỉ số truyền thông của nhân vật Lý Trinh (Dương Tử) cũng nhanh chóng leo lên vị trí top đầu trên các bảng xếp hạng độ thảo luận.

Sáng 18/5, phim cũng chính thức phá 7500 nhiệt độ trên iQIYI.

Khác với mô-típ kịch tính hóa thường thấy, Gia Nghiệp chọn nhịp kể chậm rãi, tập trung khắc họa câu chuyện truyền nghề của những nghệ nhân làm mực Huy Châu và sự gắn kết gia tộc. Diễn xuất của dàn cast trong những tập đầu nhận được phản hồi tốt. Dương Tử được nhận xét có sự tiết chế linh hoạt, thể hiện hình ảnh một Lý Trinh kiên cường nhưng không kém phần nhẫn nại. Nam chính Hàn Đông Quân cũng ghi điểm nhờ lối diễn điềm đạm, tương tác tự nhiên với bạn diễn.

Đặc biệt, phần nhìn của Gia Nghiệp được đánh giá cao khi quay hình trực tiếp tại Tây Đệ và Hoành Thôn – hai cổ trấn nổi tiếng dưới chân núi Hoàng Sơn. Khung cảnh tường trắng, ngói đen, cầu Họa Kiều bên Nam Hồ hay hồ Nguyệt Chiểu lung linh về đêm mang đậm nét kiến trúc truyền thống và chiều sâu văn hóa Huy Châu.

Chia sẻ về dự án này, Dương Tử cho biết: “Gia Nghiệp cuối cùng cũng gặp được mọi người. Với tôi, nhà là nơi có ánh đèn, có bữa cơm và có người chờ bạn trở về. Nhưng trong câu chuyện của Lý Trinh, ‘nhà’ còn là một niềm tin và sự truyền thừa”. Theo nữ diễn viên, bộ phim không chỉ xoay quanh kỹ nghệ làm mực mà còn là câu chuyện sâu sắc về tình cảm gia đình và tinh thần gìn giữ cội nguồn.

Hiện tại, Gia Nghiệp đang được phát sóng tại Việt Nam trên nền tảng VieON vào lúc 18h30 hàng ngày.

Thanh Yên