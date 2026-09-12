IU tranh thủ "dao kéo" nâng cấp nhan sắc sau khi chia tay Lee Jong Suk?

Sau quãng thời gian sóng gió với cáo buộc "xuyên tạc lịch sử", chia tay Lee Jong Suk và gặp vấn đề sức khỏe, IU đã trở lại. Mới đây, "người qua đường" phát hiện cô đang ở Thượng Hải, Trung Quốc. Tuy nhiên, ồn ào nổ ra sau khi IU tung teaser MV âm nhạc mới mang tên From This Star.

Cư dân mạng với "đôi mắt cú vọ" đã nhanh chóng tìm ra sự khác biệt trên mũi của "em gái quốc dân". Một số người đã so sánh góc nghiêng và cho rằng hình dạng đầu mũi của IU đã thay đổi, sống mũi cũng bớt gồ và thẳng hơn. Từ đây, nổ ra nhiều cuộc tranh cãi về chuyện IU có tranh thủ "dao kéo" tân trang nhan sắc sau khi chia tay Lee Jong Suk hay không.

Nhiều người cho rằng hình dạng đầu mũi của IU đã thay đổi, sống mũi cũng bớt gồ và thẳng hơn. Ảnh: Koreaboo



Từ đây, nổ ra nhiều cuộc tranh cãi về chuyện IU có tranh thủ "dao kéo" tân trang nhan sắc sau khi chia tay Lee Jong Suk hay không. Ảnh: Koreaboo

Nhiều người cho rằng IU đã "chỉnh sửa nhẹ nhàng", trong khi những người khác hoàn toàn bác bỏ ý kiến này: “Nếu nhìn kỹ phần chóp mũi, vốn trước đây tròn trịa, giờ nhô ra sắc nét hơn. Vì vậy, dù vẫn trông tự nhiên, nó tạo ra vẻ ngoài thanh thoát, tinh tế hơn thay vì vẻ mềm mại, tròn trịa”, “Ngay cả khi bạn nhìn kỹ những bức ảnh so sánh được cho là chứng minh IU không phẫu thuật thẩm mỹ mũi, thì sống mũi của cô ấy vẫn cao hơn 1-2 mm. Vậy bạn đang nói cái gì vậy? Haha. Mũi của IU vốn dĩ nhỏ nên họ không thể thay đổi nó nhiều được”, "Ai lại làm mũi kiểu đó chứ?,

“Bạn không nên có cái nhìn thô thiển về phẫu thuật thẩm mỹ, kiểu như nói, 'Khi so sánh các đặc điểm cụ thể cạnh nhau, cô ấy trông không còn giống như trước nữa.' Tôi và bạn bè đều đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng nếu đặt ảnh cũ và ảnh mới của chúng tôi cạnh nhau, chúng tôi thường vẫn trông giống nhau tùy thuộc vào góc độ hoặc bố cục. Tóm lại, nếu ai đó trông khác đi ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì chắc chắn họ đã phẫu thuật thẩm mỹ. Ý tôi là, hãy nhìn xem cô ấy đã thay đổi nhiều như thế nào – quá rõ ràng rồi, phải không? Hãy thực tế: không phải cô ấy đã xinh đẹp tuyệt trần từ nhỏ, và cô ấy đã hoạt động trong ngành giải trí một thời gian dài. Bạn thực sự nghĩ rằng cô ấy không hề phẫu thuật gì sao? Cho rằng đó là do kiểu trang điểm hay giảm cân? Vậy thì hãy thử tái tạo lại kiểu trang điểm và cân nặng cũ xem khuôn mặt có giống nhau không. Chắc chắn là không. Đừng đưa ra những lời bào chữa hiển nhiên và vô nghĩa như vậy; chúng ta không phải là những kẻ ngốc. Chúng ta có thể thấy rõ sự khác biệt, phải không? Cô ấy trông hoàn toàn khác”, “Dù cô ấy có làm hay không thì bạn có liên quan gì đến chuyện này? IU kiếm được rất nhiều tiền và vẫn sống cuộc sống tốt đẹp nhất của mình”... những cuộc tranh luận về "chiếc mũi mới" của IU vẫn chưa hề ngã ngũ trên mạng xã hội Hàn Quốc.

IU vốn có mũi khá thấp, nhỏ. Ảnh: Pann

IU có tên thật là Lee Ji Eun, sinh năm 1993. Cô ra mắt làng giải trí từ năm 15 tuổi và được mệnh danh là "em gái quốc dân". Khởi đầu là ca sĩ với hit Good Day, IU sau này chinh phục cả diễn xuất qua Hotel Del Luna, My Mister, When Life Gives You Tangerines... IU là số ít những ngôi sao chạm đến đỉnh cao trong cả lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh, với những bản hit đình đám, concert cháy vé và những bộ phim "quốc dân".

2026 chính là "năm hạn" của IU. Bắt đầu từ việc bộ phim Perfect Crown của cô bị khán giả phản đối vì cáo buộc xuyên tạc lịch sử. Trước làn sóng phản đối dữ dội của dư luận, ngôi sao sinh năm 1993 đã phải viết thư xin lỗi sâu sắc và ở ẩn kiểm điểm.

IU - Byeon Woo Seok bị chỉ trích dữ dội vì tham gia phim Perfect Crown. Ảnh: X

Chưa được bao lâu, cô lại bị nghi vấn có liên quan đến cái chết Goo Hara, Kim Sae Ron và Jonghyun (SHINee). Cụ thể, cô được cho là đã giới thiệu Sulli đến bệnh viện tâm thần Kim Jong Il, nơi điều trị cho cả Kim Sae Ron, Goo Hara và Jonghyun (SHINee). Bệnh viện này bị cáo buộc có những hành vi mờ ám đối với bệnh nhân như kê 10-15 viên thuốc mỗi ngày, khuyết khích họ làm điều tiêu cực. Xâu chuỗi các dữ kiện, 1 bộ phận netizen đã đặt ra nghi vấn IU có liên quan tới sự ra đi đột ngột của 4 ngôi sao Sulli, Goo Hara, Kim Sae Ron và Jonghyun. Tuy nhiên đây mới chỉ là sự suy đoán của dân mạng.

Đến tháng 7, IU và Lee Jong Suk đã xác nhận chia tay sau 4 năm hẹn hò. Dù đã không còn bên nhau, họ vẫn giữ mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết. Nguyên nhân là do lịch trình bận rộn khiến họ khó duy trì mối quan hệ. Thông tin IU và Lee Jong Suk tan vỡ đã gây chấn động showbiz châu Á. Trên mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho chuyện tình đẹp kéo dài nhiều năm qua của cặp sao.

IU chia tay Lee Jong Suk sau 4 năm hẹn hò. Ảnh: X

Chưa dừng lại tại đây, IU còn phải tuyên bố sẽ hủy bỏ buổi hòa nhạc dự kiến diễn ra vào tháng 9 tại Goyang, đồng thời hoãn phát hành album mới. Được biết, các triệu chứng của hội chứng vòi nhĩ mở bất thường mà cô gặp phải bỗng ngày càng trở nặng, khiến nữ ngôi sao phải hủy lịch trình khẩn cấp. Thông qua nền tảng nhắn tin với fan, cô tỏ ra áy náy: "Tôi xin lỗi vì dường như tôi đã làm hỏng nửa cuối năm, khoảng thời gian lẽ ra có thể rất hạnh phúc đối với tất cả chúng ta, do vấn đề về tai của tôi".

Cô phải hủy concert và hoãn phát hành album vì mắc bệnh. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo



