Moon Ga Young lộ diện giữa nghi vấn hẹn hò Lee Jong Suk, visual thái độ thế nào mà gây xôn xao?

Vào ngày 9/9, Moon Ga Young đã khiến người hâm mộ xôn xao khi đăng tải loạt ảnh và video ngắn ghi lại chuyến công tác và tham dự sự kiện của một thương hiệu trang sức xa xỉ hàng đầu thế giới. Trong loạt ảnh này, nữ diễn viên xuất hiện kiều diễm trong thiết kế váy dạ hội màu hồng nhạt thanh lịch, thiết kế cúp ngực tinh tế ôm trọn đường cong cơ thể hoàn hảo và làn da trắng sứ không tì vết. Mỹ nhân 30 tuổi thả dáng bên một hồ nước thơ mộng mang đậm chất châu Âu thanh bình, tạo nên một tổng thể đẹp như tranh vẽ. Giữa không gian nên thơ ấy, Moon Ga Young khoe trọn visual nữ tính, ngọt ngào nhưng không kém phần kiêu kỳ, sang trọng.

Thái độ và biểu cảm của cô trong lần lộ diện này cũng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên lộ diện sau nghi vấn hẹn hò Lee Jong Suk khi anh mới chia tay IU chưa lâu. Thông tin này mới dừng ở mức tin đồn, nên cả 2 nghệ sĩ đều không lên tiếng. Chính vì vậy, Moon Ga Young vẫn điềm tĩnh, tự tin, chẳng hề có chút căng thẳng giữa những tin đồn tình ái ồn ào.

Moon Ga Young thả dáng ở châu Âu giữa lúc vướng tin đồn tình ái. Clip: Instagram

Nữ diễn viên xuất hiện kiều diễm trong thiết kế váy dạ hội màu hồng nhạt thanh lịch. Ảnh: Instagram

Cận cảnh gương mặt không tì vết của mỹ nhân sinh năm 1996. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Moon Ga Young khoe trọn visual nữ tính, ngọt ngào nhưng không kém phần kiêu kỳ, sang trọng. Ảnh: Instagram

Moon Ga Young sinh năm 1996, được mệnh danh là "nữ thần thế hệ mới" của màn ảnh Hàn Quốc. Cô sinh ra tại Đức, đến 10 tuổi mới chuyển về Hàn Quốc. Nữ diễn viên tốt nghiệp khoa Sân khấu Điện ảnh tại Đại học Sungkyunkwan danh tiếng. Moon Ga Young được mệnh danh là "Mỹ nhân trí thức" nhờ khả năng thông thạo 3 thứ tiếng (Hàn, Đức, Anh) cùng nền tảng giáo dục gia giáo.

Moon Ga Young gia nhập giới giải trí từ năm 2006 với tư cách là diễn viên nhí. Nhờ lợi thế ngoại hình sáng, chiều cao chuẩn người mẫu và lối diễn xuất tự nhiên được trau dồi qua hàng chục tác phẩm lớn nhỏ, cô từng bước khẳng định vị thế vững chắc tại làng giải trí. Tính đến nay, Moon Ga Young có 18 năm kinh nghiệm diễn xuất với kho tàng vai diễn đồ sộ cả ở mảng điện ảnh lẫn truyền hình như Don't Dare to Dream, Live Up to Your Name, Waltzing Alone, Tempted, Welcome to Waikiki 2, Find Me in Your Memory, True Beauty...

Mỹ nhân 30 tuổi thả dáng bên một hồ nước thơ mộng mang đậm chất châu Âu thanh bình, tạo nên một tổng thể đẹp như tranh vẽ. Clip: Instagram

Moon Ga Young vẫn điềm tĩnh, tự tin, chẳng hề có chút căng thẳng giữa những tin đồn tình ái ồn ào. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Cô đường cong cơ thể hoàn hảo và làn da trắng sứ không tì vết. Ảnh: Instagram

Sau khi Lee Jong Suk chia tay IU hồi tháng 7, Moon Ga Young đã nhanh chóng bị nghi hẹn hò ở thời điểm nam diễn viên này vẫn còn chưa chia tay "em gái quốc dân". Từ đây, mỹ nhân họ Moon đã bị 1 bộ phận netizen gán cho mác là "tiểu tam" chen chân vào mối quan hệ của cặp đôi đình đám.

Tới chiều 5/9, công chúng châu Á lại được phen dậy sóng trước thông tin Lee Jong Suk - Moon Ga Young mới đây đã tham dự sự kiện công chiếu VIP của tác phẩm điện ảnh mang tên The Intern. Dù không xuất hiện cùng nhau tại hoạt động này nhưng cặp đôi tin đồn lại để lộ rõ mồn một bằng chứng đeo nhẫn đôi trước ống kính máy quay, khiến cả MXH náo loạn. Trên các diễn đàn trực tuyến, netizen đồng loạt nhận định, Lee Jong Suk - Moon Ga Young thực sự đang đắm chìm trong mối quan hệ hẹn hò, thậm chí còn không ngần ngại khoe ra tín vật tình yêu ở sự kiện lớn.

Lee Jong Suk - Moon Ga Young được cho là khoe nhẫn đôi ở sự kiện mới đây. Ảnh: X

Mối quan hệ giữa Moon Ga Young - Lee Jong Suk lần đầu gây chú ý hồi giữa tháng 7 năm nay. Theo nguồn tin khi ấy, 2 nghệ sĩ đã liên tục bị bắt gặp đi chơi với nhau vào thời điểm tài tử họ Lee được cho là vẫn còn đang hẹn hò IU. 1 khán giả cho biết đã trông thấy Moon Ga Young - Lee Jong Suk cùng đi bộ ở phường Cheongdam, Seoul hồi tháng 6, cả 2 nghệ sĩ đều đội mũ trong màn lộ diện này. Chưa dừng lại ở đó, 1 nhân chứng khác khẳng định đã bắt gặp Lee Jong Suk - Moon Ga Young tại 1 quán cà phê hồi tháng 5. 2 ngôi sao khi đó trò chuyện và cười đùa với nhau khi thưởng thức những ly Americano đá trong khoảng 1 giờ đồng hồ trước khi cùng rời đi.

Đáng chú ý, giữa tâm bão đồn đoán, hình ảnh nghi Moon Ga Young đặt tay lên đùi Lee Jong Suk ở 1 buổi tiệc tất niên cùng các bạn diễn trong phim Law And The City hồi cuối năm ngoái đã bị "đào xới" lên, trở thành chủ đề bàn tán trên diện rộng. Nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước hành động táo bạo này vì khi ấy Lee Jong Suk - IU được cho là vẫn còn đang trong giai đoạn hẹn hò.

Chưa dừng lại ở đó, việc truyền thông Hàn đột nhiên chọn đúng ngày sinh nhật của Moon Ga Young để công bố tin tức Lee Jong Suk - IU "đường ai nấy đi" cũng khiến dân tình thêm phần xôn xao. Hiện không rõ đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay còn có 1 ẩn ý gì khác.

Nhiều nhân chứng cho biết đã thấy Moon Ga Young - Lee Jong Suk hẹn hò trong khoảng tháng 5-6 năm nay. (Hình ảnh này chỉ mang tính minh họa). Ảnh: Naver

Công chúng dậy sóng trước hình ảnh nghi mỹ nhân họ Moon đặt tay lên đùi Lee Jong Suk trong 1 buổi tiệc hồi cuối năm ngoái. Ảnh: X

Moon Ga Young - Lee Jong Suk hợp tác cùng nhau ở bộ phim Law And The City. Ảnh: Nate

Lee Jong Suk - IU xác nhận "đường ai nấy đi" hồi tháng 7 năm nay. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn mạng xã hội hồi tháng 7, netizen đã chia làm hẳn 2 phe tranh cãi trái chiều xung quanh nghi vấn Moon Ga Young có liên quan tới vụ chia tay của Lee Jong Suk - IU. Trong đó, 1 bộ phận khán giả cho rằng nữ thần họ Moon không thể tránh khỏi nghi vấn làm kẻ thứ 3 do dữ kiện thời gian chồng chéo. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều fan nhấn mạnh, có thể IU - Lee Jong Suk đã chia tay từ trước và tài tử họ Lee chỉ bắt đầu hẹn hò, qua lại với Moon Ga Young sau khi đã "đường ai nấy đi" với "em gái quốc dân". Theo những khán giả này, tài tử họ Lee thực ra đã chia tay IU từ rất lâu nhưng phải tới đầu tháng 7 vừa qua mới chính thức công khai chuyện tan vỡ với công chúng.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Lee Jong Suk lẫn Moon Ga Young đều chưa đưa ra phản hồi xung quanh thông tin nghi 2 ngôi sao ngoại tình sau lưng IU, khoe nhẫn đôi ở buổi công chiếu The Intern.

Công chúng hồi hộp chờ đợi động thái tiếp theo từ Lee Jong Suk - Moon Ga Young. Ảnh: Nate

Nguồn: Instagram