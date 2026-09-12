Những hình ảnh không bao giờ được lên sóng của Nhã Phương

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ viral lại loạt hình ảnh hậu trường ghi lại buổi chụp poster của dự án phim Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt. Điều khiến công chúng ngỡ ngàng là sự xuất hiện của nữ diễn viên Nhã Phương trong trang phục áo blouse trắng, sánh đôi tình tứ bên "Đại úy" Song Luân.

Theo một số nguồn tin, sau khi hoàn thành các vòng casting bảo mật, đoàn làm phim Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt đã tiến hành những buổi chụp hình và bấm máy các phân đoạn đầu tiên. Trong loạt ảnh hậu trường, bộ tứ diễn viên chính gồm Nhã Phương, Song Luân, Hữu Vi và Cao Thái Hà cùng xuất hiện trong một khung hình với tạo hình bám sát nguyên tác. Khác với ba bạn diễn cá tính trong bộ quân phục, Nhã Phương hóa thân thành một nữ bác sĩ dịu dàng, xinh đẹp. Vai diễn của cô được xác định là bác sĩ Kang Mo Yeon - nữ chính của tác phẩm.

Tuy nhiên, ngay khi những hình ảnh hậu trường này lọt ra ngoài, một làn sóng phản đối từ cộng đồng mạng đã xuất hiện. Nhiều khán giả bày tỏ sự hoài nghi trước năng lực của Nhã Phương, cho rằng nét diễn "nữ hoàng nước mắt" một màu của cô hoàn toàn lệch pha với hình tượng một bác sĩ Kang độc lập, mạnh mẽ và đầy khí chất của Song Hye Kyo. Trước áp lực quá lớn từ dư luận cùng những lý do cá nhân tại thời điểm đó, Nhã Phương đã hủy vai ngay trước thềm bấm máy chính thức. Vai diễn này sau đó được "bàn giao" cho Khả Ngân, khiến những thước phim của Nhã Phương vĩnh viễn nằm lại trong kho lưu trữ hậu trường.

Sự rút lui của Nhã Phương đã để lại không ít tiếc nuối với người hâm mộ của nữ diễn viên, bởi Hậu Duệ Mặt Trời vốn là một "tượng đài" phim ngôn tình. Ở phiên bản gốc, câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng đầy lý tưởng giữa Đại úy Yoo Shi Jin (Song Joong Ki) và bác sĩ Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo) đã tạo nên một cơn sốt càn quét châu Á. Tác phẩm không chỉ sở hữu kịch bản kịch tính, giàu tính nhân văn về sứ mệnh cứu người mà còn gặt hái thành công vang dội với 88 đề cử và 44 giải thưởng danh giá, bao gồm giải Daesang tại Baeksang lần thứ 52.

Chính vì cái bóng quá lớn của bản gốc, phiên bản Việt khi lên sóng dù rất nỗ lực nhưng vẫn phải nhận về nhiều phản hồi trái chiều, thậm chí bị xếp vào danh sách những bộ phim remake kém trọn vẹn. Nhiều người hâm mộ sau này nhìn lại cũng tự hỏi rằng nếu ngày ấy Nhã Phương vẫn nhận vai diễn, thì liệu kinh nghiệm diễn xuất dày dặn của cô có giúp bộ phim có kết cục khác hay không?

Dù lỡ hẹn với một dự án bom tấn, nhưng Nhã Phương sau đó vẫn tiếp tục ghi dấu ấn với loạt dự án từ truyền hình đến điện ảnh. Năm 2018, người đẹp đóng Tình Khúc Bạch Dương và Ngày Ấy Mình Đã Yêu, sau đó còn tham gia dự án Cây Táo Nở Hoa và Yêu Trước Ngày Cưới. Nhã Phương cũng xuất hiện trên màn ảnh rộng với Hoán Đổi, Trạng Quỳnh, Song Song và 1990, trước khi vắng bóng một thời gian dài cho đến hiện tại.