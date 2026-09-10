Không dám tin đây là Lee Jong Suk sau khi chia tay IU

“Em gái quốc dân” IU và tài tử đình đám Lee Jong Suk đã chính thức chấm dứt mối quan hệ tình cảm hồi tháng 7 năm nay. Kể từ đó tới nay, “nhất cử nhất động” từ cặp đôi 1 thời đã liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng.

Tới sáng 10/9, tờ Line Today đưa tin, Lee Jong Suk vừa chia sẻ lên trang Instagram cá nhân loạt ảnh chụp trong chuyến nghỉ dưỡng ở Hawaii (Mỹ). Đặc biệt, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào màn thay đổi ngoại hình tới mức khó tin của tài tử họ Lee chỉ sau thời gian ngắn. Trong loạt ảnh vừa được công bố, nam diễn viên sinh năm 1989 lộ rõ thân hình phát tướng với phần bụng phệ và gương mặt tròn xoe béo múp míp.

Nhiều khán giả tá hỏa phải dụi mắt nhiều lần nhìn lại cho rõ vì không dám tin chàng trai trong hình lại là Lee Jong Suk. Chẳng ai có thể ngờ được rằng chỉ sau thời gian ngắn, nam diễn viên này đã mất hết sạch dáng vẻ cùng khí chất của nam thần màn ảnh vạn người mê để bỗng biến thành 1 ông chú nhà bên.

Đường xương hàm góc cạnh của Lee Jong Suk đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, gương mặt anh ở thời điểm hiện tại bỗng trở nên tròn xoe, béo múp míp gây ngỡ ngàng (ảnh trái). Ảnh: Naver

Lee Jong Suk gây sốc với bụng phệ trong hình ảnh mới nhất (ảnh trái), đối lập hoàn toàn với body 6 múi như tạc tượng trước đây. Ảnh: Nate

Nam diễn viên tăng cân vù vù, mất hết dáng mặt ngày trước. Ảnh: IGNV

Giờ đây, Lee Jong Suk lộ mặt tròn xoe, phát tướng trông giống với ông chú nhà bên và không còn dáng vẻ của 1 nam thần màn ảnh. Ảnh: IGNV

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước tình trạng tăng cân mất kiểm soát của mỹ nam họ Lee: “Đường xương hàm biến mất hoàn toàn rồi!”, “Bụng hơi phệ”, “Sao đột nhiên anh ấy thành ra như vậy?”, “Chắc tăng cân vù vù rồi”,...

Trong diễn biến mới nhất, Lee Jong Suk vừa tắt tính năng bình luận dưới bài đăng về chuyến nghỉ dưỡng ở Hawaii sau khi phải đối mặt với những phản ứng tiêu cực từ công chúng.

Còn nhớ trong sáng 10/7, tờ Dispatch đưa tin phía IU và Lee Jong Suk xác nhận rằng cặp sao hàng đầu xứ Hàn đã chia tay sau 4 năm hẹn hò. Dù đã không còn bên nhau, họ vẫn giữ mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết. Nguyên nhân là do lịch trình bận rộn khiến họ khó duy trì mối quan hệ.

1 nguồn tin thân cận với cặp sao cho biết: “IU và Lee Jong Suk đều quá bận rộn. Thời gian họ gặp nhau càng ngày càng ít nên cuối cùng, cả 2 quyết định đường ai nấy đi”.

Thông tin IU và Lee Jong Suk tan vỡ gây chấn động showbiz châu Á. Trên MXH, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho chuyện tình đẹp kéo dài nhiều năm qua của cặp sao.

Lee Jong Suk - IU xác nhận "đường ai nấy đi" cách đây 2 tháng. Ảnh: X

Hậu chia tay, tài tử họ Lee liên tiếp dính nghi vấn yêu người phụ nữ khác trong lúc vẫn còn đang hẹn hò IU. Đầu tiên vào trưa 11/7, tờ Sina gây sốc khi đăng tải hình ảnh nghi tài tử họ Lee ngoại tình với chân dài sau lưng “em gái quốc dân” trong thời gian 2 ngôi sao còn hẹn hò. Trong ảnh, Lee Jong Suk khoác tay thân mật 1 cô gái có chiều cao khá ấn tượng vào hồi tháng 3 năm nay. Đáng nói, tài tử sinh năm 1989 dường như đã diện đồ đôi từ đầu xuống chân với người phụ nữ đi cùng anh. Thoạt nhìn, nhiều khán giả không khỏi liên tưởng tới 1 cặp đôi yêu nhau đang khoác tay đi dạo trong bầu không khí hạnh phúc.

Hình ảnh tiểu tam tin đồn khoác tay Lee Jong Suk đã gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: Weibo

Được biết, người phụ nữ này là 1 stylist lâu năm của Lee Jong Suk. Nguồn tin khác tiết lộ, trong chuyến du lịch Ý, sau khi biết stylist nói trên rất thích 1 chiếc vòng cổ, Lee Jong Suk đã không ngần ngại chi 2,45 triệu won (khoảng 43 triệu đồng) để mua tặng cho đàng gái. Thậm chí, vì thẻ tín dụng bị từ chối khi thanh toán ở nước ngoài, anh đã cố gắng liên hệ với ngân hàng rồi quay lại cửa hàng để hoàn tất thanh toán.

Ngoài ra, có netizen còn tiết lộ từng thấy Lee Jong Suk và cô gái trên nắm tay nhau, choàng chung áo khoác. Nhưng đây mới chỉ là lời kể từ 1 phía, chưa có ảnh bằng chứng kèm theo.

Giữa tâm bão, nhiều fan đã lên tiếng bênh vực Lee Jong Suk. Theo những khán giả này, nữ stylist đã cộng tác với tài tử họ Lee suốt nhiều năm và được xem như thành viên trong gia đình. Cho nên, bức ảnh thân thiết của Lee Jong Suk và cô này không thể được xem là bằng chứng ngoại tình. Thế nhưng, cũng có ý kiến phản bác lại rằng, cho dù nam diễn viên có thân với stylist nữ đó thì cũng cần giữ khoảng cách nhất định nhằm tránh gây hiểu lầm. Chưa hết, Lee Jong Suk đã công khai diện trang phục giống như đồ đôi với stylist, điều này khiến nhiều fan của IU không khỏi xốn mắt, bất bình, đồng thời cho rằng cô chia tay nam tài tử là đúng.

Người phụ nữ nghi chen chân vào cặp đôi Lee Jong Suk - IU sở hữu diện mạo kém sắc. Ảnh: Weibo

Chưa dừng lại ở đó, Lee Jong Suk còn bị nghi ngoại tình với Moon Ga Young. Theo nguồn tin, Moon Ga Young - Lee Jong Suk liên tục bị bắt gặp đi chơi với nhau vào thời điểm tài tử họ Lee được cho là vẫn còn đang hẹn hò IU. 1 nguồn tin cho biết đã trông thấy Moon Ga Young - Lee Jong Suk cùng đi bộ ở phường Cheongdam, Seoul hồi tháng 6, cả 2 nghệ sĩ đều đội mũ trong màn lộ diện này. Chưa dừng lại ở đó, 1 nhân chứng khác khẳng định đã bắt gặp Lee Jong Suk - Moon Ga Young tại 1 quán cà phê hồi tháng 5. 2 ngôi sao khi đó trò chuyện và cười đùa với nhau khi thưởng thức những ly Americano đá trong khoảng 1 giờ đồng hồ trước khi cùng rời đi.

Đáng chú ý, giữa tâm bão đồn đoán, hình ảnh nghi Moon Ga Young đặt tay lên đùi Lee Jong Suk ở 1 buổi tiệc tất niên cùng các bạn diễn trong phim Law And The City hồi cuối năm ngoái đã bị “đào xới” lên, trở thành chủ đề bàn tán trên diện rộng. Nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước hành động táo bạo này vì khi ấy Lee Jong Suk - IU được cho là vẫn còn đang trong giai đoạn hẹn hò.

Ngoài ra, việc truyền thông Hàn đột nhiên chọn đúng ngày sinh nhật của Moon Ga Young để công bố tin tức Lee Jong Suk - IU “đường ai nấy đi” cũng khiến dân tình thêm phần xôn xao. Hiện không rõ đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay còn có 1 ẩn ý gì khác.

Công chúng dậy sóng trước hình ảnh nghi mỹ nhân họ Moon đặt tay lên đùi Lee Jong Suk trong 1 buổi tiệc hồi cuối năm ngoái. Ảnh: X

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen hiện chia làm hẳn 2 phe tranh cãi trái chiều xung quanh nghi vấn Moon Ga Young có liên quan tới vụ chia tay của Lee Jong Suk - IU. Trong đó, 1 bộ phận khán giả cho rằng nữ thần họ Moon không thể tránh khỏi sự nghi ngờ do dữ kiện thời gian chồng chéo. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều fan nhấn mạnh, có thể IU - Lee Jong Suk đã chia tay từ rất lâu trước đó và tài tử họ Lee chỉ bắt đầu hẹn hò, qua lại với Moon Ga Young sau khi đã “đường ai nấy đi” với “em gái quốc dân”.

Moon Ga Young - Lee Jong Suk hợp tác cùng nhau ở bộ phim Law And The City. Ảnh: Nate