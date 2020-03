"Itaewon Class": Ai ngờ "quý tử Jangga" lại "vui tới bến" khi đến Việt Nam du lịch thế này

Itaewon Class (Tầng Lớp Itaewon) hiện là bộ phim được quan tâm nhất, giúp sự nghiệp của cả dàn diễn viên cũng theo đó được khán giả sát sao tìm hiểu.

Một trong những "nhân tố" thú vị nhất không thể không kể đến chính là Ahn Bo Hyun trong vai gã trai phản diện Jang Geun Won - kẻ thù của nam chính Sae Ro Yi (Park Seo Joon). Nhân vật này khiến khán giả "ghét cay ghét đắng", nhưng ít ai biết rằng ngoài đời, Ahn Bo Hyun là một soái ca siêu đáng yêu, điều đó thể hiện rõ qua loạt ảnh du lịch tại Việt Nam của anh chàng.

Jang Geun Won - một trong những nhân vật bị khán giả "cực ghét" trong Itaewon Class.

Giống như nhiều khách du lịch đến với Việt Nam, Ahn Bo Hyun cũng đã ghé thành phố Đà Nẵng và tham quan Phố cổ Hội An. Trong chuyến hành trình khám phá tại nơi đây, nam diễn viên khiến fan thích thú khi chăm chụp ảnh check in, cập nhật đều đặn trên mạng xã hội cùng với bạn bè.

Trong chuyến du lịch tại Việt Nam, Ahn Bo Hyun đi cùng ba người bạn, cả nhóm đã dành thời gian thăm thú, và không quên khám phá địa danh cầu Vàng đang rất nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Con trai cả của tập đoàn Jangga có vẻ rất thích thú với nón lá Việt Nam.

Đúng là diễn viên nên khí chất cũng khác người thường. Chỉ chụp ảnh sương sương mà Ahn Bo Hyun cũng khiến dân tình bấn loạn vì thần thái quá đỉnh.

Ahn Bo Hyun sinh năm 1988, khởi nghiệp là người mẫu. Năm 2014, anh chào sân màn ảnh nhỏ với các vai diễn phụ trong Golden Cross, Two Mothers và Secret Hotel nhưng chưa gây được tiếng vang. Vai phụ đáng nhớ đầu tiên của anh là anh lính Im Kwang Nam trong siêu phẩm đình đám Descendants of the Sun (Hậu Duệ Mặt Trời).



Sau nhiều vai phụ chính diện, gần đây Ahn Bo Hyun quyết định thử thách bản thân với vai phản diện trong Tầng Lớp Itaewon và đã thu về sự chú ý không nhỏ. Không ít người phải trầm trồ vì mới năm trước vẫn còn là một Eun Gi hiền lành của Her Private Life, năm nay đã thành kẻ đầu gấu ngông cuồng ai nhìn cũng phải ghét trong Tầng Lớp Itaewon.

Tạo hình nhân vật của Ahn Bo Hyun trong Hậu Duệ Mặt Trời.