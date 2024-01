Ít nhất 57 người được xác nhận đã thiệt mạng, Nhật Bản nỗ lực cứu hộ sau động đất

Tính tới sáng 3/1, ít nhất 57 người được xác nhận đã thiệt mạng do động đất.

Thành phố Wajima ở tỉnh Ishikawa là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Khoảng 200 tòa nhà đã bị bốc cháy trên phố Asaichi, một khu du lịch nổi tiếng ở thành phố Wajima.

Trong khi đó, khoảng 500 người đang bị mắc kẹt tại sân bay Noto. Họ được cung cấp thức ăn và chăn màn. Tuy nhiên, những con đường gần đó bị hư hại nên họ không thể thoát ra ngoài. Sân bay Noto buộc phải đóng cửa cho đến ít nhất ngày 4/1.

Hàng nghìn nhân viên quân đội, lính cứu hỏa và cảnh sát từ khắp Nhật Bản đã được điều động đến bán đảo Noto.

Sau động đất, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo nguy cơ xảy ra nhiều dư chấn mạnh, đặc biệt là trong 2 - 3 ngày tới. Người dân được khuyến cáo cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các rung chấn tiếp theo.

Nhiều tòa nhà bị sập hoặc hư hỏng do động đất. (Ảnh: Sky News)

Ông Nguyễn Đức Minh, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã cung cấp thông tin về tình hình người Việt bị ảnh hưởng bởi động đất. Theo thông tin do Cơ quan Cảnh sát Nhật Bản cung cấp cho Đại sứ quán Việt Nam, hiện chưa ghi nhận trường hợp người Việt Nam bị ảnh hưởng do động đất.

Trong bối cảnh ảnh hưởng của trận động đất còn khá nặng nề, dư chấn còn tiếp diễn trong một số ngày tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản khuyến cáo, tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở Nhật Bản thường xuyên theo dõi chặt chẽ thông tin, thông báo cập nhật, tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại, di chuyển tới các trạm lánh nạn do chính quyền địa phương chỉ định để được hỗ trợ như cung cấp thức ăn, nước uống, đồ giữ ấm, chỗ ngủ, sơ cứu và chăm sóc y tế.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã yêu cầu các cơ quan chức năng, doanh nghiệp tiếp nhận lao động Việt đảm bảo sơ tán lao động đến nơi an toàn, đảm bảo các nhu yếu phẩm cần thiết cho công dân Việt Nam, có những hướng dẫn bằng tiếng Việt khi cần thiết. Đồng thời, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ cử nhóm công tác của Đại sứ quán đến khu vực bị ảnh hưởng, nhanh chóng, chủ động và tích cực nắm thông tin, lập tức đăng thông báo về tình hình, các đường dây nóng hỗ trợ, bảo hộ công dân.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã thành lập nhóm công tác đặc biệt để bám sát thông tin, đặc biệt là thông tin về an toàn của người Việt sinh sống, học tập và làm việc ở các địa phương bị ảnh hưởng, qua đó thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cho công dân nước ta.

Quangc ảnh hoang tàn sau động đất gây cháy. (Ảnh: BreakingNews.ie)

Theo thông tin mới nhất do Tổ chức Phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan) cung cấp, toàn bộ thực tập sinh Việt Nam do tổ chức này tiếp nhận làm việc tại các tỉnh Toyama, Fukui và Ishikawa đều an toàn.



Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản theo số điện thoại:

- Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo: +81-80-3590-9136, hoặc +81-80-20346868, +81-90-1255-5537

- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka: +81-90-4769-6789

- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka: +81-92263-7668