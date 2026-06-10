Khi nhắc đến thực phẩm chống viêm, nhiều người thường nghĩ ngay tới cá hồi, quả mọng hay các loại hạt nhập khẩu đắt tiền. Thế nhưng trên thực tế, không ít loại rau củ quen thuộc xuất hiện hằng ngày trong bữa cơm gia đình Việt cũng chứa những hoạt chất có lợi cho sức khỏe, góp phần hỗ trợ cơ thể chống lại tình trạng viêm mạn tính.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, viêm là phản ứng tự nhiên của cơ thể nhằm bảo vệ trước các tác nhân gây hại. Tuy nhiên, khi tình trạng viêm kéo dài âm thầm trong thời gian dài, nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, béo phì hay suy giảm miễn dịch có thể gia tăng.

Một chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây và thực phẩm tự nhiên được xem là một trong những cách đơn giản giúp cơ thể kiểm soát tình trạng này. Trong đó, mướp đắng, xà lách Romaine, xuyên tâm liên và bí đao là những cái tên đáng chú ý.

Mướp đắng: Loại quả "khó ăn" nhưng chứa nhiều hoạt chất có lợi

Mướp đắng hay khổ qua từ lâu đã được sử dụng trong nhiều nền ẩm thực châu Á. Dù vị đắng đặc trưng khiến không phải ai cũng yêu thích, nhưng loại quả này lại được đánh giá cao về mặt dinh dưỡng.

Mướp đắng chứa vitamin C, chất xơ, polyphenol và nhiều hợp chất thực vật khác. Một số nghiên cứu cho thấy các hoạt chất trong mướp đắng có đặc tính chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra.

Ngoài ra, loại quả này còn chứa momordicin - hợp chất tạo nên vị đắng đặc trưng. Đây cũng là thành phần được các nhà khoa học quan tâm khi nghiên cứu về khả năng hỗ trợ điều hòa chuyển hóa của cơ thể.

Trong những ngày nắng nóng, các món canh khổ qua nhồi thịt, khổ qua luộc chấm kho quẹt hay khổ qua xào trứng là những lựa chọn vừa dễ ăn vừa giúp bổ sung lượng nước và chất xơ đáng kể.

Xà lách Romaine: Nguồn chất chống oxy hóa bị nhiều người bỏ quên

So với các loại rau ăn lá quen thuộc như cải ngọt hay rau muống, xà lách Romaine ít được nhắc đến hơn trong các cuộc thảo luận về dinh dưỡng. Tuy nhiên, loại rau này lại chứa lượng đáng kể vitamin A, vitamin K, folate cùng các carotenoid có lợi cho sức khỏe.

Các chất chống oxy hóa trong Romaine giúp hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa - một trong những yếu tố có liên quan đến tình trạng viêm mạn tính.

Đặc biệt, khi kết hợp với tỏi, giá trị dinh dưỡng của món ăn càng được nâng cao. Tỏi chứa allicin - hợp chất tạo nên mùi hương đặc trưng và cũng là thành phần được nghiên cứu nhiều về khả năng hỗ trợ kháng khuẩn và chống oxy hóa.

Một đĩa xà lách Romaine xào tỏi hoặc salad Romaine trộn dầu ô liu có thể trở thành món ăn đơn giản nhưng giàu dưỡng chất cho cả gia đình.

Xuyên tâm liên: Loại rau vừa là thực phẩm vừa được dùng trong y học cổ truyền

Xuyên tâm liên (Andrographis paniculata) vốn quen thuộc trong y học cổ truyền hơn là trên mâm cơm gia đình. Loại cây này chứa andrographolide - hoạt chất được nhiều nghiên cứu quan tâm nhờ đặc tính chống oxy hóa và hỗ trợ miễn dịch.

Tại một số địa phương, phần lá non của xuyên tâm liên còn được dùng như một loại rau ăn kèm hoặc chế biến thành món salad. Dù có vị đắng khá rõ, xuyên tâm liên vẫn được nhiều người ưa chuộng nhờ cảm giác thanh mát khi sử dụng.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng đây không phải là "thần dược" có thể thay thế thuốc điều trị bệnh. Những người có bệnh lý nền hoặc đang sử dụng thuốc cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng xuyên tâm liên thường xuyên.

Bí đao: Món ăn mùa hè được đánh giá cao về khả năng cấp nước

Trong số các loại rau củ hỗ trợ sức khỏe mùa nóng, bí đao luôn nằm trong nhóm được nhiều chuyên gia khuyến khích. Loại quả này chứa tới hơn 90% là nước, đồng thời cung cấp vitamin C, kali và lượng chất xơ nhất định.

Nhờ hàm lượng nước cao cùng mức năng lượng thấp, bí đao thường xuất hiện trong thực đơn của những người muốn kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, việc bổ sung đủ nước từ thực phẩm cũng giúp cơ thể duy trì các hoạt động trao đổi chất hiệu quả hơn.

Canh bí đao nấu tôm khô, bí đao hầm xương hoặc bí đao luộc đều là những món ăn quen thuộc, dễ thực hiện và phù hợp với nhiều đối tượng.

Từng chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, TS.BS Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho biết chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây và thực phẩm tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Theo chuyên gia, nhiều loại rau củ chứa các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên như polyphenol, carotenoid, flavonoid hay vitamin C. Những dưỡng chất này giúp cơ thể chống lại tác động của các gốc tự do, từ đó góp phần làm giảm nguy cơ viêm mạn tính và nhiều bệnh không lây nhiễm.

Ông cũng nhấn mạnh rằng không có một loại thực phẩm đơn lẻ nào đủ khả năng chữa bệnh hay thay thế thuốc điều trị. Hiệu quả bảo vệ sức khỏe chỉ thực sự phát huy khi duy trì chế độ ăn cân bằng và lối sống lành mạnh trong thời gian dài.

Muốn chống viêm hiệu quả, đừng chỉ trông chờ vào một món ăn

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng yếu tố quan trọng nhất trong việc kiểm soát tình trạng viêm không nằm ở một loại rau hay thực phẩm riêng lẻ, mà là toàn bộ chế độ ăn uống và sinh hoạt.

Bên cạnh việc tăng cường rau xanh, mỗi người cũng nên hạn chế đồ uống có đường, thực phẩm siêu chế biến, thức ăn nhiều dầu mỡ và rượu bia. Song song với đó là duy trì vận động đều đặn, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng.

Mướp đắng, xà lách Romaine, xuyên tâm liên hay bí đao không phải là những "siêu thực phẩm" có thể tạo ra thay đổi thần kỳ chỉ sau vài ngày. Tuy nhiên, khi được đưa vào thực đơn một cách hợp lý và lâu dài, chúng có thể trở thành những trợ thủ đắc lực giúp cơ thể khỏe mạnh hơn từ bên trong.

Đôi khi, bí quyết chăm sóc sức khỏe không nằm ở những thực phẩm đắt tiền mà lại đến từ những nguyên liệu bình dân vẫn xuất hiện hằng ngày trong căn bếp của mỗi gia đình Việt.