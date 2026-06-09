Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) tiếp nhận nam thanh niên 30 tuổi, trong tình trạng đa chấn thương nặng sau tai nạn hi hữu.

Theo lời kể, khi đang đứng tại nhà, anh bị xe tải lùi chèn qua người. Dù chịu lực chấn thương rất lớn, bệnh nhân vẫn tỉnh táo khi được đưa đi cấp cứu nhưng đau dữ dội vùng ngực, lưng và khung chậu, kèm cảm giác mệt lả.

Nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 sơ cứu ban đầu, truyền dịch, sử dụng thuốc giảm đau và nhanh chóng chuyển người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng vật vã, kích thích, da nhợt nhạt, mạch nhanh, huyết áp tụt sâu . Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp sốc chấn thương do đa chấn thương rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí ngay lập tức.

Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, có thể tự ăn uống, vận động nhẹ, đại tiểu tiện tự chủ.

Bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động nhiều chuyên khoa phối hợp cấp cứu và hội chẩn khẩn.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy người bệnh bị tổn thương ở nhiều cơ quan. Bệnh nhân chấn thương bụng kín với tổn thương gan độ III, vỡ thận trái độ V kèm đụng dập cuống mạch thận và tràn máu ổ bụng.

Ngoài ra, anh bị gãy ngành ngồi mu hai bên, gãy cánh chậu trái, gãy cánh trái xương cùng và toác khớp cùng chậu trái. Vùng cột sống xuất hiện gãy các mỏm ngang bên phải từ đốt sống thắt lưng L1 đến L4. Bệnh nhân còn bị gãy xương sườn XI bên trái.

Trước tình trạng nguy kịch, kíp phẫu thuật đa chuyên khoa được huy động trong thời gian ngắn nhất. Các bác sĩ quyết định cắt bỏ thận trái, nội soi ổ bụng thám sát và cầm máu, đồng thời cố định tổn thương khung chậu và cột sống.

Ca mổ do TS.BS Đỗ Minh Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện. Song song với phẫu thuật, êkíp gây mê hồi sức triển khai hồi sức tích cực, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn, truyền máu, bù dịch và kiểm soát huyết động liên tục.

Sau gần ba giờ căng thẳng, các tổn thương nguy hiểm được xử trí thành công, giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Người bệnh sau đó tiếp tục được theo dõi tại Đơn nguyên Hồi sức Ngoại và áp dụng phương pháp giảm đau PCA nhằm kiểm soát đau sau mổ hiệu quả hơn.

Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, có thể tự ăn uống, vận động nhẹ, đại tiểu tiện tự chủ. Dự kiến người bệnh được xuất viện trong ngày mai.

Theo các bác sĩ, thành công của ca bệnh cho thấy vai trò quyết định của việc cấp cứu sớm, kích hoạt báo động đỏ kịp thời và sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa trong xử trí đa chấn thương nặng. Trong những tình huống nguy kịch, từng phút đều có thể quyết định cơ hội sống còn của người bệnh.