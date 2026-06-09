“Chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn số hiệu 9G855 của Sun Phú Quốc Airways có lẽ là 1 chuyến bay hỗn loạn cảm xúc và khiến mình sợ nhất cho tới giờ”, Trà My (chuyên lĩnh vực Marketing, làm việc tại TP.HCM) chia sẻ.

Cô kể, mình bất ngờ gặp sự cố sức khỏe (dị ứng cấp tính) khi máy bay vừa cất cánh được chừng 15 phút. Mặt và cổ lên phát ban, rồi dần dần tim đập nhanh, khó thở, buồn nôn, người rét run và răng va đập vào nhau.

May mắn sao, dù bay 1 mình nhưng cô được anh ngồi ghế đối diện cho uống nước và gọi hỗ trợ, vì tình huống rối ren nên Trà My cũng chưa kịp biết tên anh, sau đó thì được phi hành đoàn Sun Phú Quốc hỗ trợ kịp thời.

Sau khi máy bay cất cánh chỉ 15 phút, Trà My gặp sự cố dị ứng cấp tính.

Cô muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mọi người. “Đặc biệt là cô Nga, một bác sĩ giúp đỡ, đồng hành y tế. Sự hỗ trợ của mọi người đã giúp mình khoẻ mạnh trở lại và đến giờ đã tỉnh táo hoàn toàn để viết những lời này”, Trà My chia sẻ.

“Cô Nga, một vị bác sĩ đáng kính đã về hưu có mặt trên chuyến bay. Cảm ơn cô đã không ngần ngại bước tới khi nghe tiếng gọi hỗ trợ. Sự điềm tĩnh thăm khám, quyết định kịp thời và những lời động viên liên tục của cô khi ngồi cạnh đã giúp mình giữ được bình tĩnh và vượt qua cơn nguy hiểm”.

Trà My kể, khi phi hành đoàn thông báo cần trợ giúp y tế, BS Nga xuất hiện. Bác nói mình là bác sĩ không phải chuyên lâm sàng nhưng có thể hỗ trợ. Vì thuốc thì cần có bác sĩ kê đơn tiếp viên mới cấp được nên may mắn lúc đó có bác sĩ Nga, là bác sĩ chỉ định loại thuốc để uống.

Qua tình huống khẩn cấp thực tế chính mình trải nghiệm, Trà My mong rằng, trong mọi chuyến bay dù tới đâu, gặp phải rủi ro gì thì “mong mọi người sẽ cũng nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ như mình ạ!”.

Sau khi thăm khám thực tế tình hình, BS Nga tiếp tục cho Trà My uống thêm trà gừng. Cô được đo huyết áp nhưng không đo được, BS Nga có tiến hành bắt mạch rồi đề nghị chuyển lên ghế hàng thương gia. “Đến lúc đó, mình bắt đầu bình tĩnh hơn, đo nhiệt độ về bình thường. BS Nga liên tục động viên mình hãy bình tĩnh, không sao hết”, Trà My nhớ lại.

“Đừng nghĩ đến dị ứng, cứ nghĩ con đang đến kỳ sức khỏe yếu rồi đi máy bay say”, câu nói ấy của 1 vị bác sĩ cùng chuyến bay đã giúp Trà My vững vàng tâm lý. Gần đáp chuyến bay, BS Nga tiếp tục động viên: “Yên tâm, sắp đáp là ok rồi, lúc trên máy bay lo vì thiếu cơ sở vật chất thôi”.

Qua tình huống khẩn cấp thực tế chính mình trải nghiệm, Trà My mong rằng, trong mọi chuyến bay dù tới đâu, gặp phải rủi ro gì thì “mong mọi người sẽ cũng nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ như mình ạ!”.

Tin nhắn Trà My gửi lời cảm ơn BS Nga - ân nhân của mình trên chuyên bay vừa qua.

Câu chuyện của Trà My không chỉ là một trải nghiệm đáng nhớ trên chuyến bay, mà còn nhắc chúng ta về giá trị đặc biệt của những người làm nghề y. Bác sĩ không chỉ hiện diện trong phòng khám hay bệnh viện, mà đôi khi họ còn xuất hiện đúng vào thời khắc sinh tử ở những nơi không ai ngờ tới: Trên một chuyến bay, giữa sân bay, trên đường phố hay bất kỳ nơi nào có người cần được giúp đỡ.

Trong những tình huống khẩn cấp, khi trang thiết bị y tế còn hạn chế và sự hoảng loạn dễ dàng lấn át lý trí, sự bình tĩnh, kiến thức chuyên môn và khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng của một bác sĩ có thể trở thành điểm tựa quý giá cho người bệnh. Chỉ một lời động viên đúng lúc, một đánh giá chính xác hay một chỉ định kịp thời cũng có thể giúp ngăn chặn những diễn biến nguy hiểm.

Có lẽ vì thế mà ở bất cứ đâu, sự hiện diện của một người bác sĩ luôn mang lại cảm giác an tâm đặc biệt. Và trên chuyến bay hôm ấy, với Trà My, bác sĩ Nga không chỉ là một hành khách tình cờ đồng hành, mà còn là ân nhân đã giúp cô vượt qua khoảnh khắc đáng sợ nhất giữa tầng mây.

(Ảnh: NVCC)