IQ vô cực là đây: Mỹ nhân Hong Kong “chơi đùa” với tiểu tam rồi thắng ngoạn mục, thu về khối tài sản hơn 24 nghìn tỷ

“Không ai có thể lấy đi vị trí của tôi nếu tôi không cho phép”, đó là câu nói được truyền thông nhắc đến nhiều nhất của Hà Lê Lê, mỹ nhân Hong Kong (Trung Quốc) lừng danh thập niên 1960.

Bén duyên màn ảnh với vẻ đẹp táo bạo và dám nhận những vai diễn mà người khác e ngại, Hà Lê Lê nhanh chóng trở thành ngôi sao nóng bỏng của điện ảnh Hong Kong. Nhưng sự nghiệp điện ảnh chỉ là bước khởi đầu. Cuộc đời bà thật sự được nhắc đến nhiều hơn khi gắn liền với vị đại gia vận tải biển Triệu Thế Quang – người đàn ông đã phải mất 8 năm kiên trì mới cưới được bà về làm vợ.

Trong thế giới hào môn đầy cám dỗ và thị phi, Hà Lê Lê không chỉ là một minh tinh mà còn được xem như “cao thủ” trong cuộc hôn nhân với ông trùm, khi thẳng thắn đối diện và khéo léo xử lý từng bóng hồng vây quanh chồng mình.

Từ minh tinh nóng bỏng đến nàng dâu hào môn

Sinh ra tại Giang Tô, Trung Quốc, Hà Lê Lê đã sớm nổi bật với vẻ đẹp cuốn hút. Cơ duyên điện ảnh đến với bà khi được mời đóng vai phụ trong Song of Orchid Island. Cuối năm ấy, bà sang Hong Kong để theo đuổi nghệ thuật. Thời điểm đó, giới điện ảnh chưa thật sự cởi mở, ít ai dám nhận các vai diễn táo bạo, nhưng Hà Lê Lê thì khác bà tin rằng cái người khác ngần ngại chính là cơ hội để mình tỏa sáng.

Năm 1966, bà có vai chính đầu tiên, sẵn sàng bán khỏa thân trên màn ảnh, gây tiếng vang mạnh mẽ. Chỉ một năm sau, Hà Lê Lê còn gây sốc hơn khi nhận vai trong Love Slave, kể về mối tình đồng tính – điều mà nhiều nữ diễn viên khác khi ấy đều từ chối. Chỉ riêng năm 1967, bà đã góp mặt trong 9 bộ phim, trở thành biểu tượng gợi cảm mới của điện ảnh Hong Kong.

Nhan sắc mê động lòng người của mỹ nhân

Cùng lúc đó, ông trùm vận tải biển Triệu Thế Quang bắt đầu theo đuổi bà. Là người nắm trong tay tập đoàn lớn, nhưng ông vẫn bị mỹ nhân thẳng thừng từ chối vì “không tin vào đàn ông giàu có luôn có mỹ nhân vây quanh”. Càng bị cự tuyệt, ông càng kiên trì. Suốt 8 năm, Triệu Thế Quang không ngừng gửi quà, chăm sóc, bảo vệ bà khỏi những kẻ cạnh tranh. Cuối cùng, Hà Lê Lê xiêu lòng, chấp nhận lời cầu hôn.

Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, nữ minh tinh bất ngờ kết hôn và rút lui khỏi làng giải trí. Ban đầu, bà có cuộc sống hạnh phúc, sinh bốn người con. Nhưng rồi đúng như bà lo sợ, ông chồng giàu có bắt đầu công khai có bồ nhí trong đó ồn ào nhất là mối quan hệ với Hoa hậu Đàm Ngọc Mai.

“Trò chơi” cao tay với tiểu tam và chiến thắng cuối cùng

Đứng trước tình cảnh chồng có người khác, Hà Lê Lê không chọn rời bỏ. Bà nhìn xa hơn: một cuộc chiến không thể chỉ thắng bằng cảm xúc. Khi Đàm Ngọc Mai liên tục thách thức, thậm chí đòi “chính thất nhường chỗ”, Hà Lê Lê âm thầm phản công.

Bà đầu tư sang lĩnh vực kinh doanh ẩm thực ở Thượng Hải, nhanh chóng thành công. Nếu chồng mua cho nhân tình một căn hộ, bà mua hẳn biệt thự. Nếu ông đưa bồ đi du lịch, bà đã đi trước một bước. Sự khác biệt là ở chỗ: Mọi thứ bà có đều hợp pháp, đường đường chính chính.

Đến năm 2004, khi Triệu Thế Quang bị bệnh tim phải ngồi xe lăn, Hà Lê Lê càng củng cố vị trí. Bà toàn quyền chăm sóc chồng, khiến các nhân tình dần nản chí mà rút lui. Năm 2010, khi ông đột quỵ, toàn bộ tài sản gần 7 tỷ NDT (tương đương khoảng 24.000 tỷ VNĐ) đều do bà và các con thừa kế.

Ngay cả khi chồng mất (2016), vài nhân tình khác còn quay lại đòi quyền lợi, nhưng đều thua cuộc. Hà Lê Lê điềm tĩnh xử lý từng vụ kiện, thậm chí để họ tự tiêu tốn tiền bạc mà ra về tay trắng.

Giờ đây, nữ minh tinh một thời an yên bên con cháu. Người ta vẫn đặt câu hỏi: Một phụ nữ tài sắc như Hà Lê Lê có đáng phải chịu đựng một ông chồng trăng hoa? Nhưng câu trả lời nằm ở chỗ, bà không cam chịu, cũng chẳng bi lụy. Bà giữ vững bản lĩnh, biết lúc nào cần nhẫn nhịn, lúc nào cần phản công và quan trọng nhất bà không để ai có thể lung lay vị trí của mình.

Bởi lẽ, đúng như bà từng nói: “ Không ai có thể đe dọa vị trí của tôi, trừ khi tôi cho phép”.