Vụ quạt cho tiểu tam ngoài đường: Thanh niên tái hôn với bạn học cấp 3, giờ lại ngoại tình với bạn học cấp 2

Những ngày vừa qua, vụ vợ sinh con 1 tháng, đang ở cữ ở quê thì thấy clip chồng quạt cho tiểu tam ngủ ngoài đường tại Hà Nội đã thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Theo đó, đoạn clip ghi lại những hành động tình cảm của cặp đôi, chàng trai dành sự chăm sóc đặc biệt cho cô gái như quạt luôn tay, để cô gái ngủ trên chân mình,... lọt xu hướng khiến nhiều người xin vía có tình yêu đẹp như vậy. Nhưng ngay sau đó, một người tự nhận mình là vợ hợp pháp của anh chàng kia (tạm gọi là H.) xuất hiện, khẳng định đó là chồng mình. Cả hai đã kết hôn được khoảng 1,5 năm và có một bé gái hơn 1 tháng tuổi.

Khoảnh khắc chàng trai quạt cho cô gái viral trên MXH (Nguồn: @minhchh__)

Mới nhất, H. đã có cập nhật mới nhất về sự việc. Người vợ đăng tải lời xin lỗi từ cô gái trong clip, tức là người bị xem là người thứ 3.

Đầu tiên, cô gái xin lỗi vì đã im lặng trong những ngày qua, xin lỗi vì sự việc đã xảy ra giữa mình và người chồng gây tổn thương cho người vợ.

Tiếp theo, cô gái kể lại rằng mình và người chồng là bạn học cũ từ khi cấp 2, tình cờ liên lạc lại sau nhiều năm. Qua mạng xã hội, cô biết người chồng từng có 2 đời vợ và 1 con trai. Để tăng sự tin tưởng, người chồng cho cô xem giấy thỏa thuận ly hôn có chữ ký của anh này và vợ, khẳng định cả 2 đang ly thân chờ tòa giải quyết.

Từ những thông tin này, cô gái tin rằng người chồng độc thân và quyết định yêu đương. Đến khi sự việc vỡ lở cô mới ngỡ ngàng, dằn vặt và nhận lỗi vì sự dại dột, thiếu tìm hiểu kỹ lưỡng của bản thân.

“Và cái quan trọng nhất là em muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất thật tâm nhất gửi tới chị. Là 1 người mẹ, em hiểu rất rõ những tổn thương chị và con đang phải gánh chịu nó như thế nào. Em không thể trốn chạy được nên hôm nay em muốn nói ra hết mọi thứ với chị, em biết sẽ không làm bớt đi nỗi đau và hận thù trong chị, nhưng chỉ có nói ra thì lương tâm e mới bớt cắn rứt thôi” - trích từ chia sẻ của cô gái.

Lời xin lỗi của người thứ 3 được người vợ chia sẻ

Về phía người vợ, H. đăng lời xin lỗi này cùng lời nhắn đến cô gái. Cô khẳng định mình không trách người thứ 3 mà chỉ muốn nói chuyện cho rõ ràng vì: “Lỗi là do người đàn ông. Bởi vậy người đàn ông phải chịu trách nhiệm”.

Người vợ cũng có lời nhắn gửi đến chồng mình, yêu cầu anh này làm đơn ly hôn và mang đến để cô ký. Cô cũng khẳng định mình sẽ không xóa các bài đăng về sự việc vì hiện tại vẫn chưa nhận được lời xin lỗi thật lòng nào.

Ngoài ra, cô viết riêng cho bố mẹ chồng rằng mình không đưa hình ảnh bố mẹ lên mạng, không chì chiết gì họ mà chỉ cần con trai họ nhận kết cục thích đáng vì đã lừa dối cô nhiều lần. “Nếu nhận được thỏa thuận thỏa mãn con sẽ khoá bài. Đừng bắt con xoá khi con chưa nhận được câu trả lời nào” - người vợ chia sẻ.

Ngay phía dưới bài đăng, người chồng cũng xuất hiện và để lại bình luận công khai. Anh này thừa nhận mình đã lừa dối 2 người phụ nữ và hẹn sẽ đến tận nhà vợ để nói chuyện.

“Anh đã sai khi lừa dối một lúc 2 người phụ nữ!

Còn thời điểm hiện tại, anh chưa nói gì đăng gì lên mạng xã hội cả, anh muốn giải quyết mọi thứ rõ ràng để cả em và cả người ta đều là người bị hại trong câu chuyện này. Dù tha thứ hay không tha thứ cho anh thì ít nhất không có người bị hại nào phải mang điều tiếng về sau trong câu chuyện này!".

Hiện tại, người chồng vẫn khóa bảo vệ tài khoản cá nhân, sự việc tiếp tục thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.