Ảnh: UNICEF

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF), sau những biến cố như bão lũ lụt hay sạt lở, trẻ em có thể bị căng thẳng, lo âu hoặc sợ hãi. Cha mẹ hãy chú ý đến cảm xúc của con và giúp con vượt qua bằng sự yêu thương, kiên nhẫn và quan tâm.

Dưới đây là hướng dẫn chăm sóc tâm lý cho trẻ em khi có thiên tai dành cho cha mẹ từ UNICEF Việt Nam: