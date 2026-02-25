Huỳnh Anh đừng hát nữa!

Tập 2 của phim truyền hình Bước Chân Vào Đời phát sóng trên VTV3 thu hút khán giả với mối tình chớm nở của cậu thiếu gia Minh Quân và cô giáo trẻ Thương. Tuy nhiên, đã có tình huống dở khóc dở cười diễn ra với nam diễn viên Huỳnh Anh.

Trước đó, Minh Quân phải lòng Thương khi tình cờ gặp cô tại quán cafe nơi Thương làm thêm. Tuy nhiên, chàng thiếu gia hiền lành nhút nhát không biết cách làm quen với người trong lòng. Để rồi khi Thương nghỉ việc ở quán để đi dạy, Minh Quân mới vội vã muốn bày tỏ sự quan tâm với Thương ngay lập tức.

Huỳnh Anh vào vai chàng trai nhà giàu có điều kiện theo đuổi Thương (Quỳnh Kool thể hiện)

Tuy nhiên, gánh nặng trên vai Thương quá lớn khiến cô không dám mở lòng dù đã rung động

Khi bắt gặp Thương bị hỏng xe, Quân đã ga-lăng đề nghị đưa cô về nhà vì trời tối. Song, do không phải là người giỏi trò chuyện, Quân ngô nghê nói: "Đi bộ thế này cũng chill nhỉ". Sau đó, anh chàng còn cất tiếng hát để phá tan sự ngượng ngùng.

Tuy nhiên, nhiều khán giả bình luận: "Huỳnh Anh có thể đọc thoại nhưng đừng hát được không", "Hát ngang quá Thương trừ điểm bây giờ", "Cặp đôi này ngượng ngùng thật đáng yêu, nhưng bạn nam đừng hát nữa"...

Thực tế, trước khi làm diễn viên Huỳnh Anh từng theo đuổi sự nghiệp ca sĩ và tham gia chương trình Học viện ngôi sao. Vì vậy, nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng chắc tài tử sẽ không thể hiện kém như vậy.

Khán giả yêu cầu Huỳnh Anh ngừng hát vì quá ngang

Trong Bước Chân Vào Đời, Huỳnh Anh vào vai chàng thiếu gia "10 điểm không có nhưng". Quân lớn lên trong gia đình hạnh phúc, điển trai, lịch thiệp nho nhã, hiện là giảng viên đại học. Quân yêu Thương nhưng chưa đủ bản lĩnh để chăm lo cho Thương khiến cuộc tình dang dở.

Xuất hiện trong phim, Huỳnh Anh được khán giả khen điển trai, có nụ cười tỏa nắng. Nam diễn viên sinh năm 1992 là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, đặc biệt ở mảng phim truyền hình.

Bắt đầu được chú ý từ khi còn rất trẻ, anh nhanh chóng ghi dấu ấn với loạt dự án như Bộ Tứ 10A8, Cầu Vồng Tình Yêu, Bi, Đừng Sợ!, Cả Một Đời Ân Oán, Chạy Trốn Thanh Xuân, Lỡ Hẹn Với Ngày Xanh ... Nhờ sở hữu ngoại hình sáng cùng gương mặt thư sinh, Huỳnh Anh từng là "hotboy màn ảnh" được săn đón, liên tục xuất hiện trong các bộ phim phát sóng khung giờ vàng và tạo được độ nhận diện ổn định với khán giả truyền hình. Nam diễn viên mang vẻ đẹp đậm chất "Hàn Quốc", từng được so sánh với nhiều mỹ nam nổi tiếng như Lee Min Ho, trẻ như Song Joong Ki, hao hao Kim Bum.

Huỳnh Anh được khen điển trai, dễ mến

Bộ phim Bước Chân Vào Đời của đạo diễn NSƯT Danh Dũng có sự góp mặt của dàn diễn viên đã ít nhiều tạo được màu sắc riêng. Phim là cuộc hành trình trưởng thành của 3 chị em Thương (Quỳnh Kool), Trang (Ngọc Thủy), Minh (Sơn Tùng) sau biến cố bố mẹ đột ngột qua đời. Mỗi người một tính cách nhưng họ luôn yêu thương và bao bọc nhau.

Trong đó, Quỳnh Kool đảm nhận vai chị cả Thương, cô vừa tốt nghiệp đại học sư phạm hơn 1 năm với tấm bằng giỏi nhưng vẫn lận đận chưa có việc làm. Giờ đây, Thương có cơ hội vào làm hợp đồng tại 1 trường cấp 2. Để có tiền mưu sinh, lo cho em gái học năm 3 đại học và em trai học lớp 11, Thương ngoài đi dạy còn phải làm nhiều công việc khác. Thế nhưng, tình yêu và sự bao bọc của Thương dành cho các em đôi khi lại lại khiến các em cảm thấy ngột ngạt, gây nên những xung đột không đáng có.