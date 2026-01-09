Bộ phim Cách Em 1 Milimet vẫn giữ vững phong độ, mỗi tập phim đều là những phân đoạn chất lượng khiến khán giả không ngừng bàn luận, chạy theo cảm xúc của các nhân vật.

Trong tập 37 vừa qua, nhân vật Bách (do Huỳnh Anh thủ vai) sau tai nạn bất ngờ đã lấy lại được trí nhớ. Anh nhớ ra sự ân cần và tận tụy của Tú (Quỳnh Châu đóng), mối tình đầu ngây thơ non dại nhưng đầy cảm xúc, sự hy sinh và chờ đợi của Tú khi anh bị mất trí nhớ trong thời gian dài. Vì vậy, ngay sau đó, Bách bày tỏ lòng mình với Tú và muốn nối lại tình cảm.

Bách lấy lại trí nhớ và muốn nối lại tình cảm với Tú

Những Tú quyết định bỏ lại quá khứ và tiến về phía trước

Thế nhưng, sau nhiều thất vọng, sau khi đã mệt mỏi vì thấy Bách bênh vợ chưa cưới là Duyên và quay lưng với bạn bè, Tú không muốn giữ mãi mối tình đau khổ khi xưa. "Đối với em bây giờ những điều đó không còn quan trọng nữa", "Em sẽ xem như chúng ta sẽ ký hiệp ước xa lạ với nhau đến suốt đời. Anh không còn là sự ưu tiên đấy nữa rồi". Sau đó, Tú dứt khoát quay đi để lại sự tiếc nuối và đau khổ cho Bách.

Phân cảnh chia tay đầy day dứt giữa Tú và Bách được khán giả đánh giá cao, cộng thêm phần âm nhạc hợp cảm xúc được khen ngợi "không khác gì phim Hàn". Với diễn xuất nhập tâm của Huỳnh Anh, nhiều khán giả lại "quay xe", ủng hộ Bách đến với Tú vì mong muốn mối tình đầu của họ có cái tên trọn vẹn và tin vào nhân cách của Bách.

"Xem đoạn cuối thì chỉ mong Tú và Bách sẽ ngược nhau một tí rồi lại về bên nhau thôi, chứ chưa bao giờ thích Hiếu nhé", "Vẫn muốn Bách với Tú, Bách mất trí nhớ nên mới lạnh lùng với Tú. Còn Hiếu thì không đáng tin nha, đẹp trai dẻo mỏ hơi rợn, bản chất mãi là bản chất khó mà thay đổi cả một con người, lúc yêu lúc tán vui vui thế thôi, sự chân thành vẫn là bền vững nhất", "1 vote Tú-Bách. Dù sao mối tình đầu là một cái gì đó rất khó quên, khắc cốt ghi tâm", "Chắc mỗi tôi từ đầu đến cuối chỉ mong Tú về với Bách", "Vẫn là thương Bách", Tui lụy từ đêm qua đến giờ chưa dứt được", "Tự nhiên thấy Bách nhớ lại thì thấy thương Bách", "Hoá ra lập trường của tôi cũng lủng là lủng lẳng như Chiến đo, chính tôi nói Bách nhớ ra và ngược cho đã đi, thế mà nửa tập tôi đã muốn Tú quay về với Bách rồi", "như ngoài đời thật chắc mình sẽ chọn con tim rồi vì đó là tình yêu là kí ức ai mà khi yêu không mong mối tình đầu của mình là mãi mãi", "Ôi cái đoạn phim này hay thế. Thật ra vẫn thích kết đẹp Tú và Bách. Lồng quả nhạc làm đoạn phim giá trị bao nhiêu"... nhiều khán giả quay sang ủng hộ Tú chọn Bách vì cả hai có quá khứ đẹp, Bách là người đáng tin.

Bách khiến khán giả xót xa, tiếc nuối

Cảnh phim được khen quay đẹp, giàu cảm xúc không thua gì phim Hàn Quốc

Hai tập phim vừa qua là lúc nhân vật Bách của Huỳnh Anh có cú "quay xe" ngoạn mục. Nhân vật Bách bị mất trí nhớ, luôn đối xử lạnh lùng với bạn bè cũ, không coi trọng kỷ niệm cũ từng bị khán giả chỉ trích và chê là vai diễn nhạt nhất phim Cách Em 1 Milimet.

Tuy nhiên, sau khi nhìn ra bộ mặt thật của người yêu là Duyên, anh dứt khoát chia tay. Người xem vui mừng khi thấy Duyên phải trả giá cho hành vi ngoại tình của mình và cuối cùng thấy Bách đã tỉnh ngộ, không còn bị bạn gái "dắt mũi" nữa. Hiện tại, khi anh lấy lại trí nhớ, làm lành với nhóm bạn, tình cảm của khán giả dành cho Bách càng nhiều hơn.

Khán giả đồng loạt quay xe ủng hộ Bách và Tú