Diễn viên Huỳnh Anh không còn là gương mặt xa lạ với khán giả trên truyền hình. Anh công khai hẹn hò với MC Bạch Lan Phương từ cuối năm 2020. Đến năm 2024, Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương chính thức đăng ký kết hôn.

Khoảng 2 năm trước, Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương từng đón nhận tin vui. Tuy nhiên, sau đó ít lâu, cô buồn bã thông báo mất con. Trên trang cá nhân, vợ Huỳnh Anh hiếm hoi nhắc lại nỗi đau mất con. Thời điểm cô phát hiện ra sự việc, Huỳnh Anh đang đi quay phim. Do đó Bạch Lan Phương phải tự đi vào bệnh viện 1 mình.

"Năm ấy, khi biết tin tôi 2 vạch, chồng tôi vui sướng nhẩy cẫng lên. Sau đó mua đủ sách về em bé để đọc, rồi hàng ngày cứ xoa bụng tôi, nói chuyện với em bé với một giọng điệu rất hân hoan. Nhưng, một ngày, tôi đau bụng nên tôi vào bệnh viện một mình. Bác sĩ nói em bé không còn nữa. Chồng quay xong là về ngay với tôi, nghe vợ kể chuyện, hai vợ chồng ôm nhau khóc", Bạch Lan Phương chia sẻ.

2 năm trước, Bạch Lan Phương từng buồn bã thông báo mất con. Ảnh: FBNV

Thời điểm đó, Bạch Lan Phương phải tự vào bệnh viện 1 mình do chồng đi quay phim. Ảnh: FBNV

MC Bạch Lan Phương cho biết chính sự đồng hành, quan tâm và động viên của chồng đã giúp cô vững vàng hơn để vượt qua nỗi đau. Nam diễn viên luôn ở bên cạnh lắng nghe và an ủi vợ

Huỳnh Anh không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn chủ động san sẻ, giúp cô lấy lại cân bằng cuộc sống. "Chồng cũng chưa bao giờ vì chuyện vợ chồng mình chưa có con mà bớt yêu thương tôi, thậm chí luôn yêu tôi nhiều hơn mỗi ngày. Mình chỉ cần phấn đấu sống tốt hơn, còn đâu, trời xanh chắc chắn sẽ cho ta một an bài phù hợp", nữ MC trải lòng.

Diễn viên Huỳnh Anh đã ở bên cạnh động viên, an ủi bà xã. Ảnh: FBNV

Bạch Lan Phương từng là MC dẫn dắt một số chương trình của Đài truyền hình Việt Nam như VTV Kết Nối, Thời Trang & Cuộc Sống... Năm 2021, Huỳnh Anh đã cầu hôn Lan Phương trong một không gian lãng mạn.

Nói về Bạch Lan Phương, Huỳnh Anh từng cho hay: "Trước đây, tôi sống một mình ở TP.HCM, quen cuộc sống tự do, phóng khoáng. Tuy nhiên, sau khi cầu hôn bạn gái, tôi sẵn sàng làm trụ cột gia đình. Sự tự do được đánh đổi bằng những cảm giác hạnh phúc hơn".