Bí ẩn: Vì sao tài tử Chuyện Tình Paris đột ngột biến mất khỏi showbiz 7 năm qua?

Nam chính Chuyện Tình Paris Park Shin Yang bỗng ngừng đóng phim và hoàn toàn biến mất khỏi showbiz từ năm 2019. Việc 1 tài tử hạng S đang ở đỉnh cao danh vọng bỗng đột ngột đóng băng mọi hoạt động ở làng giải trí đã khiến công chúng không khỏi hoang mang, đồng thời đặt ra hàng loạt giả thuyết khác nhau.

Tới nay khi xuất hiện trên talk show được phát sóng trên kênh YouTube Sebasi Talk vào hôm 23/2, Park Shin Yang mới chính thức lên tiếng giải đáp những thắc mắc bấy lâu nay trong lòng khán giả. Theo lời nam tài tử đình đám, anh phải tạm dừng các hoạt động ở showbiz do sức khỏe không đảm bảo: "Tôi nghĩ mình đã hoạt động rất năng suất khi còn tham gia đóng phim trước đây. Nhưng tôi bị chấn thương lưng nhiều lần và thậm chí phải trải qua các ca phẫu thuật. Sau đó, tôi lại gặp phải các vấn đề liên quan tới tuyến giáp tới mức không thể gượng dậy nổi trong thời gian dài".

Park Shin Yang buộc phải dừng hoạt động ở làng giải trí sau khi trải qua nhiều ca phẫu thuật lưng và mắc bệnh cường giáp. Ảnh: Koreaboo

Cũng trong talk show mới đây, Park Shin Yang lần đầu hé lộ về quãng thời gian chiến đấu với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng: "Tôi luôn thôi thúc bản thân rằng "mình cần phải ngồi dậy thôi’, nhưng cơ thể đơn giản là không chịu cử động như những gì tôi mong muốn. Khoảng 10 năm đã trôi qua như thế. Tôi cứ luôn tự động viên bản thân mình ‘rồi ngày mai sẽ ổn thôi’, nhưng suốt thời gian dài sau đó, cơ thể của tôi vẫn hoàn toàn không nghe theo sự chỉ đạo từ não bộ".

Ngoài ra, Park Shin Yang cũng vừa đích thân khẳng định anh chưa có ý định rút lui khỏi làng giải trí: "Làm sao tôi có thể giải nghệ được cơ chứ?. Tôi có thể sẽ quay lại diễn xuất bất cứ lúc nào nếu tìm được 1 dự án phù hợp, chạm tới trái tim mình. Hiện tại dù không tham gia diễn xuất nhưng tôi không cảm thấy bất mãn về chuyện đó. Đồng thời, tôi cũng không cảm thấy mình phải vội vã quay lại showbiz".

Park Shin Yang khẳng định anh chưa giải nghệ song cũng không cần phải vội vã quay lại làng giải trí đóng phim. Ảnh: Naver

Sau khi quay xong My Lawyer Mr. Jo phần 2 cách đây 7 năm, Park Shin Yang bỗng dưng ngừng đóng phim và rời xa ánh đèn sân khấu. Mãi tới gần đây, báo chí Hàn Quốc mới đồng loạt đưa tin Park Shin Yang đã chuyển hướng sang làm họa sĩ chuyên nghiệp từ năm 2019. Xports News cho biết thêm, Park Shin Yang bắt đầu theo học Thạc sĩ ở Khoa Mỹ thuật của trường Đại học Andong cách đây 5 năm. Thế nhưng theo lời Park Shin Yang, thực ra anh đã bắt đầu vẽ tranh từ năm 2014. Sau khi gặp biến cố sức khỏe và đóng băng hoạt động, nam nghệ sĩ mới chú tâm vào công việc cầm cọ. Sau nhiều năm miệt mài theo nghiệp cầm cọ, tài tử họ Park đã hoàn thành hơn 130 bức tranh, khiến khán giả không khỏi trầm trồ.

Anh có tổ chức triển lãm nghệ thuật mang tên The Fourth Wall cách đây 2 năm. Và sắp tới đây, nam ngôi sao sẽ tiếp tục mở triển lãm tại Bảo tàng nghệ thuật trung tâm Sejong.

Nam tài tử đã chuyển sang làm họa sĩ. Anh sở hữu gia tài hội họa đồ sộ với hơn 130 tác phẩm. Ảnh: Nate

Park Shin Yang sinh năm 1968, bước chân vào làng giải trí xứ kim chi khá muộn, khi đã 28 tuổi. Nam nghệ sĩ nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt tác phẩm truyền hình ăn khách như Chuyện Tình Paris, Họa Sĩ Gió, Cuộc Chiến Kim Tiền,...

Anh gắn liền với tuổi thơ của khán giả qua nhiều bộ phim ăn khách 1 thời. Ảnh: Naver