Huyền thoại saxophone Kenny G trở lại Hà Nội biểu diễn vì mục đích thiện nguyện

Chiều 9/10, Báo Nhân Dân cùng IB Group Việt Nam đã công bố sự kiện "Kenny G Live In Vietnam" sẽ được tổ chức vào 20h ngày 14/11, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Đêm nhạc mở màn cho dự án âm nhạc vì cộng đồng "Good Morning Vietnam".

Tại lễ công bố, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình cho biết, dự án âm nhạc "Good Morning Vietnam" dự kiến sẽ được tổ chức thường niên không chỉ với mục đích lan tỏa âm nhạc đỉnh cao của thế giới đến Việt Nam, mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc bởi toàn bộ số tiền bán vé được sử dụng vào mục đích thiện nguyện do Báo Nhân Dân chủ trì.

"Kenny G Live in Vietnam" sẽ diễn ra với thời lượng hơn 2 tiếng đồng hồ theo đúng format biểu diễn của nghệ sĩ Kenny G tại các sân khấu lớn trên thế giới. Theo đó, Kenny G cùng với ban nhạc đồng hành sẽ chơi live toàn bộ những nhạc khúc nổi tiếng nhất trong suốt những năm qua như: Going home, Havana, Romeo & Juliet, My heart will go on...

Nghệ sĩ Kenny G

Năm 1994, Kenny G đoạt giải Grammy với tác phẩm Forever in love và là nghệ sĩ duy nhất trên thế giới được ghi vào sách Kỷ lục Guinness bằng việc chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone trong 45 phút 47 giây. Năm 1997, Kenny G chính thức được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood với một ngôi sao mang tên mình.

Đối với công chúng Việt Nam, Kenny G là cái tên vô cùng quen thuộc, âm nhạc của ông đã đi sâu vào tiềm thức và trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong thập niên 1990. Nhạc của ông cho đến giờ vẫn rất được yêu thích trong đời sống âm nhạc đương đại của nhiều thế hệ.