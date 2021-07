Huyền My lần đầu tiết lộ chuyện hậu trường khiến cô bật khóc nức nở và gây tranh cãi trong chung kết Miss Grand International 2017

Mới đây, Á hậu Huyền My đã có một cuộc hỏi đáp với fan trên story Instagram. Đáng chú ý, một fan đã hỏi mỹ nhân sinh năm 1995 có dự định tham gia cuộc thi quốc tế nào nữa không thì nhận được câu trả lời khá bất ngờ từ cô.

Huyền My khẳng định sẽ không tham gia thêm một cuộc thi nhan sắc quốc tế nào nữa vì cô đã có trải nghiệm tại Miss Grand International 2017. Nàng Hậu cũng tiết lộ luôn những câu chuyện chưa ai biết trong quá trình Huyền My dự thi và dẫn đến hình ảnh cô bật khóc nức nở trong đên chung kết năm đó.

Nàng Hậu chia sẻ: "Cảm ơn em nhưng chị không có ý định tham gia một cuộc thi quốc tế nào nữa. Chị đã có một kỷ niệm rất đẹp với Miss Grand International rồi. Có rất nhiều điều chị chưa kể ra. Đợt đó mẹ chị ốm nằm viện suốt, hôm chung kết mới bay vào cổ vũ chị được, các bạn chị bay vào cũng đông, đúng lúc ra sân khấu thì mưa to, mọi người ướt hết. Chị đứng trong cánh gà đã khóc tu tu vì thương mọi người rồi. Đến khi ra diễn thấy mọi người cổ vũ ghê quá, dừng chân ở top 10 mới không kìm được nữa khóc òa lên vì sợ làm mọi người thất vọng.

Mọi người cứ ôm lấy chị, chị nhớ là chị cứ lắp bắp nói 'em xin lỗi, em xin lỗi'. Mọi người thì cứ nói 'trời ơi không sao đâu đừng khóc nữa'.

Mà đợt đó chị cũng tập luyện dữ lắm. 12 giờ đêm bị thầy lôi xuống quảng trường bắt tập hét như đứng trên sân khấu cơ, mưa to cũng phải xuống. Nói chung là vất vả lắm, và chị nghĩ chị đã có trải nghiệm rồi".

Hình ảnh Huyền My khóc nức nở trong đêm chung kết Miss Grand International từng gây tranh cãi

Tại thời điểm Huyền My vừa kết thúc cuộc thi Miss Grand International 2017, hành động bật khóc của Á hậu đã vấp phải nhiều tranh cãi, khiến nhiều người suy đoán rất có thể cô đã bị chèn ép trong khuôn khổ cuộc thi.

Tuy nhiên, NTK Sỹ Hoàng - một trong những giám khảo đã nhận định: "Huyền My có sự nổi bật, tiến bộ nhưng khi so tài sức và tất cả các khía cạnh khác thì rõ ràng việc vào top 10 đã là một sự ưu ái, đừng nói tới việc làm Hoa hậu vì Huyền My chưa đủ tầm để đảm nhận việc đó". Thậm chí anh còn gay gắt chỉ trích nàng Hậu: "Đáng lẽ ra, với cương vị của một thí sinh nước chủ nhà, kể cả khi không lọt vào vòng trong thì cũng nên đường hoàng ra chúc mừng người đoạt giải như các thí sinh quốc tế. Đằng này cô ấy đứng như 1 đứa con nít khóc tức tưởi như bị xử ép, hình ảnh này đã đủ xấu mặt rồi".