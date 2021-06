Á hậu Huyền My khoe vòng ba 99cm nóng bỏng mắt

Huyền My từng trải qua một con đường giữ cân chông gai. Do không hiểu rõ cơ thể, Huyền My áp dụng phương pháp giảm cân không phù hợp, dẫn đến rụng tóc, thay đổi nội tiết tố. Người đẹp khuyên mọi người không nên ép cân trong thời gian ngắn - như chỉ uống nước, không ăn gì trong một tuần. Điều này ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe và cả tinh thần.