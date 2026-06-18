Có người từng nói rằng, chương khó nhất của một người đàn ông không phải là gây dựng sự nghiệp, mà là khoảnh khắc anh ta đứng trước phòng sinh, nghe tiếng trẻ con khóc chào đời và nhận ra từ nay mình đã bước sang một chương hoàn toàn khác: Làm cha.

Với Huy Trần, hành trình chạm tay vào thiên chức ấy không hề dễ dàng, mà là một chuỗi của những cột mốc đếm ngược đầy kiên nhẫn. Sau khi kết hôn vào tháng 5/2022, vợ chồng anh đã trải qua hành trình 3 năm ròng rã, kiên cường vượt qua những thử thách và nước mắt của các phương pháp thụ tinh nhân tạo (IVF). Để rồi đến ngày 09/08/2025, khoảnh khắc bé Gạo cất tiếng khóc chào đời đã làm vỡ òa mọi nén nhịn, lo âu.

Hành trình thiêng liêng đó đã thay đổi hoàn toàn một Huy Trần lãng tử. Không còn là chàng trai đam mê tốc độ, chuẩn bị hành trang cho những chuyến đi dài ngày hay dành phần lớn thời gian cho công việc và những trải nghiệm cá nhân, anh dần học cách sống chậm hơn, kiên nhẫn hơn và dành nhiều sự quan tâm hơn cho tổ ấm nhỏ của mình.

Từ chiếc tạp dề bếp trưởng đến những bữa ăn ngập tràn yêu thương

Trước khi làm bố, căn bếp là nơi Huy Trần theo đuổi đam mê ẩm thực. Nhưng khi Ngô Thanh Vân mang thai và bé Gạo chào đời, gian bếp ấy lại mang một ý nghĩa khác: Trở thành nơi anh chăm sóc gia đình bằng tất cả sự tận tâm của một người chồng, người cha.

Huy Trần lúc bé và mini Huy Trần

Trong suốt thai kỳ và những tháng đầu sau sinh, Huy Trần dành nhiều thời gian nghiên cứu dinh dưỡng, lên thực đơn phù hợp với thể trạng của vợ. Từ những món ăn quen thuộc của người miền Nam đến các món bồi bổ cho mẹ bầu, dinh dưỡng sau sinh, anh đều tự tay chuẩn bị với mong muốn hai mẹ con có sức khỏe tốt nhất.

Với Huy Trần, phần thưởng lớn nhất không nằm ở những lời khen dành cho tài nấu nướng, mà là nhìn thấy vợ ăn ngon miệng, con gái lớn lên khỏe mạnh và cả gia đình cùng tận hưởng những bữa cơm đầm ấm.

Điều đáng quý hơn cả là anh chưa bao giờ xem việc chăm con là trách nhiệm của riêng người mẹ. Từ những đêm thức giấc pha sữa, bế con ngủ đến việc san sẻ những công việc thường nhật, Huy Trần luôn chọn đồng hành cùng vợ. Chính những điều bình dị ấy đã cho thấy sự trưởng thành của một người đàn ông khi học cách đặt gia đình vào vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống.

Cuộc sống đảo lộn 180 độ và những đêm mất ngủ hạnh phúc

Nhiều người hỏi Huy Trần có "sốc" không khi cuộc sống tự do bỗng chốc thay đổi hoàn toàn sau khi có con. Anh chỉ cười, bởi sự "đảo lộn" ấy lại mang đến niềm hạnh phúc đặc biệt.

Trước khi bé Gạo chào đời, phòng làm việc của anh được sửa sang thành phòng em bé. Từ đó, căn nhà cũng thay đổi theo. Những câu chuyện mỗi ngày, những kế hoạch của gia đình hay cả nhịp sinh hoạt thường nhật đều dần xoay quanh nàng công chúa nhỏ.

Trên trang cá nhân, Huy Trần thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con. Từ việc bế con, ru ngủ, cùng con vui chơi đến chăm sóc từng sinh hoạt nhỏ nhất, anh cho thấy hình ảnh một người cha gần gũi và tận tâm. Không ít lần ông xã Ngô Thanh Vân thừa nhận, chính con gái đã giúp anh khám phá một phiên bản khác của bản thân - mềm mại hơn, kiên nhẫn hơn và giàu cảm xúc hơn.

Lần đầu làm cha, anh cũng thấm thía những đêm thức trắng với bỉm, sữa và tiếng khóc của con. Có những đêm, cả hai vợ chồng cùng bật dậy khi Gạo thức giấc, người pha sữa, người thay tã, lặng lẽ phối hợp với nhau trong căn phòng còn ngái ngủ.

Cuộc sống không còn những giấc ngủ trọn vẹn như trước, nhưng lại đầy ắp những khoảnh khắc sẻ chia. Với Huy Trần, sự hiện diện và đồng hành của người chồng, người cha không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách anh cùng vợ đi qua những tháng ngày đầu tiên của hành trình làm cha mẹ.

Hạnh phúc vỡ òa khi nghe con cất tiếng gọi đầu tiên

Sự xuất hiện của bé Gạo mang đến cho Huy Trần những cảm xúc mà trước đây anh chưa từng trải qua. Từ niềm hạnh phúc khi chứng kiến con lớn lên từng ngày đến sự hồi hộp trước mỗi cột mốc đầu đời của con, những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường lại trở thành nguồn năng lượng đặc biệt trong cuộc sống của người đàn ông lần đầu làm cha.

Khi ôm con gái trong tay, Huy Trần hiểu rằng hạnh phúc không còn nằm ở những chuyến đi xa hay những trải nghiệm mới mẻ, mà hiện hữu trong chính những khoảnh khắc đời thường của gia đình. Bên cạnh anh, Ngô Thanh Vân không chỉ là người bạn đời mà còn là người đồng hành trên hành trình nuôi dạy con, cùng sẻ chia những niềm vui, nỗi lo và chứng kiến con khôn lớn mỗi ngày.

Mới đây, trong chuyến nghỉ dưỡng của gia đình tại Hồ Tràm, một khoảnh khắc đặc biệt đã khiến cả hai vợ chồng không giấu nổi niềm xúc động. Đặt bé Gạo ngồi trên bụng mình, Huy Trần kiên nhẫn hướng dẫn con gái phát âm từ "mama". Điều bất ngờ là cô bé nhanh chóng bắt chước thành công. Tiếng gọi đầu đời còn ngọng nghịu ấy khiến cả Ngô Thanh Vân lẫn Huy Trần vỡ òa hạnh phúc.

Ảnh: TINTing

Với nhiều người, đó chỉ là một cột mốc phát triển tự nhiên của trẻ nhỏ. Nhưng với những người lần đầu làm cha mẹ, đó là món quà vô giá được tạo nên từ biết bao ngày tháng yêu thương, chăm sóc và đồng hành. Sau những đêm thức trắng, những lần bế con ngủ hay lặng lẽ dõi theo từng thay đổi nhỏ, khoảnh khắc nghe con cất tiếng gọi đầu tiên trở thành phần thưởng ngọt ngào cho hành trình làm cha mẹ đầy bỡ ngỡ nhưng cũng vô cùng thiêng liêng.

Phần thưởng lớn nhất của người cha là được đồng hành cùng con khôn lớn

Ít giờ trước, Ngô Thanh Vân chính thức khép lại hành trình 10 tháng nuôi con bằng sữa mẹ bằng những dòng chia sẻ đầy xúc động. Nữ diễn viên kể về những đêm thức trắng vì căng tức, những lần đau đớn vì tắc tia sữa và cả những khoảnh khắc tưởng chừng muốn bỏ cuộc nhưng vẫn cố gắng thêm một chút vì con.

Ảnh chụp màn hình

Sau tất cả, điều cô cảm thấy không phải là tiếc nuối mà là lòng biết ơn và niềm tự hào khi đã đi hết một chặng đường đầy yêu thương.

Đáng chú ý, giữa những lời tri ân dành cho bản thân và những người đã đồng hành, Ngô Thanh Vân dành sự trân trọng đặc biệt cho Huy Trần. Cô gọi chồng là "ông bố bỉm tuyệt vời nhất thế gian", người đã cùng cô thức thâu đêm suốt sáng trong những lần tắc tia sữa, san sẻ áp lực chăm con và luôn hiện diện trong những giai đoạn khó khăn nhất của hành trình làm cha mẹ.

Lời cảm ơn ấy có lẽ là sự ghi nhận đẹp đẽ nhất dành cho một người đàn ông đang từng ngày học cách làm cha.

Bởi với nhiều người cha, phần thưởng lớn nhất không nằm ở những thành tựu ngoài xã hội, mà ở việc được hiện diện trong những cột mốc trưởng thành của con. Đó có thể là khoảnh khắc lặng lẽ ngắm con ngủ say sau một đêm dài thức giấc, là niềm vui khi thấy con khỏe mạnh, bụ bẫm hơn mỗi ngày, hay sự xúc động khó gọi thành tên khi nghe tiếng bi bô đầu tiên và chứng kiến con chạm đến những dấu mốc đầu đời.

Sau hành trình IVF kéo dài 730 ngày đầy thử thách, sự xuất hiện của bé Gạo đã mang đến cho tổ ấm của Huy Trần và Ngô Thanh Vân một chương mới ngập tràn yêu thương. Còn với Huy Trần, hành trình làm cha cũng giúp anh nhận ra rằng những điều quý giá nhất trong cuộc sống đôi khi không nằm ở những đích đến lớn lao, mà ở việc được lớn lên cùng con, được đồng hành cùng con qua từng ngày bình thường nhất.

Lần đầu làm cha, Huy Trần có thể vẫn đang học cách trở thành một người bố tốt hơn mỗi ngày. Nhưng chính những đêm thức trắng chăm con, những bữa ăn tỉ mỉ chuẩn bị cho vợ con, hay khoảnh khắc nghẹn ngào khi nghe bé Gạo bập bẹ tiếng "mama" đã làm nên món quà ý nghĩa nhất trong Ngày của Cha: Được yêu thương, được sẻ chia và được đồng hành cùng con trên hành trình khôn lớn.

(Ảnh trong bài: FBNV)