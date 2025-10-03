Huy Trần "đổi gió" làm 3 món Âu lạ miệng cho "vợ bỉm", dân tình khen ngợi vì chi tiết này

Mới đây, Huy Trần đã đăng tải đoạn clip ghi lại quá trình anh làm các món đồ Âu đãi vợ bỉm. Ông xã Ngô Thanh Vân hướng dẫn cách làm sốt Âu nhanh gồm có sốt tiêu cho bò, sốt mù tạt cho gà, sốt chanh cho cá.

" Huy sẽ chỉ cho các bạn các bước cơ bản để làm sốt âu nhanh và còn ngon nữa. Với kiến thức này thì sự sáng tạo cho sốt của các bạn sẽ không có giới hạn! ", anh viết.

Huy Trần trổ tài làm 3 món Âu "đổi gió" cho vợ bỉm.

Các món Âu Huy Trần làm cho vợ.

Huy Trần đã hướng dẫn tỉ mỉ cách sơ chế, chế biến gia vị để làm nước sốt chuẩn nhất. Nhìn cách ông xã Ngô Thanh Vân chế biến đồ ăn một cách điêu luyện và thuần thục, nhiều người khen ngợi "đả nữ màn ảnh Việt" quả là tốt số khi cưới được người chồng đẹp trai, tài giỏi lại yêu thương vợ con.

Qua bình luận với một dân mạng, anh cho biết đã chế biến đồ ăn có nghệ cho vợ. Tuy vậy, anh muốn "đổi gió" bằng món đồ Âu để cô không cảm thấy nhàm chán với các bữa ăn thường ngày. Chi tiết này khiến Huy Trần nhận "mưa lời khen" vì là người chồng vừa đảm đang, vừa tâm lý.

Huy Trần tinh tế khi thay đổi món ăn cho bà xã.

Trước đó, Huy Trần đã chia sẻ một đoạn video ghi lại quá trình anh tự tay chuẩn bị thực đơn với 4 món ăn “lợi sữa” dành cho mẹ bỉm. Thực đơn gồm cá bông lau kho nghệ, đậu hũ tẩm hành, rau lang xào tỏi và canh rau ngót. Đây đều là những món ăn đơn giản, ít béo nhưng lại rất bổ dưỡng và hỗ trợ lợi sữa hiệu quả cho các mẹ sau sinh.

Huy Trần làm 4 món ăn lợi sữa cho vợ.

Đầu tháng 8/2025, vợ chồng Ngô Thanh Vân và Huy Trần hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng sau 3 năm về chung một nhà. Chia sẻ về cột mốc mới, Huy Trần bộc bạch: “Chỉ một tiếng khóc thôi, tôi đã hiểu trọn vẹn ý nghĩa của đời mình, đó là yêu thương và chở che cho hai mẹ con đến khi thế giới ngừng quay”.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân bên con gái.

Ngô Thanh Vân dí dỏm kể lại trải nghiệm lần đầu làm mẹ bỉm sữa: " Ngày xưa, trước khi đi ngủ mình còn bôi hết kem dưỡng này đến kem dưỡng nọ. Còn bây giờ nhiều khi cái mặt cả ngày chưa rửa, răng chưa kịp đánh. Ngày xưa đi ngủ là phải đầm lụa các kiểu, còn giờ áo ướt mèm sữa nhiều khi ngủ luôn. Xưa hai đứa ôm nhau ngủ, giờ có cục 3 kg chính giữa. Nửa đêm mà tiếng khóc vang lên, đứa lo bình sữa, đứa mắt nhắm mắt mở lia lịa cái tay với miếng tã” .

Ông xã Huy Trần cũng "than thở": " Sống sót qua tuần đầu mất ngủ. Có hơi mệt, hơi xấu tí, nhưng tim thì đầy ắp yêu thương, lại còn sụt được mấy kí nữa chứ."

Ngô Thanh Vân bơ phờ vì thức đêm chăm con.

Bé Gạo hiện đã hơn một tháng tuổi. Sau những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, cả hai đã dần thích nghi với nhịp sống mới khi chăm sóc con nhỏ. Trong những khoảng thời gian rảnh rỗi, Huy Trần thường xuyên chia sẻ các đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chăm sóc và nuôi con cùng khán giả.







