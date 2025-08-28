Ngô Thanh Vân khoe Huy Trần khéo chăm con, lần đầu làm bố mà vỗ ợ hơi cho ái nữ cực chuẩn

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân vừa chia sẻ khoảnh khắc đời thường nhưng vô cùng ấm áp của gia đình nhỏ. Trong ảnh, ông xã Huy Trần ôm con gái vào lòng, áp sát lên vai và kiên nhẫn vỗ lưng cho bé ợ hơi sau khi bú sữa. Bức hình nhanh chóng gây chú ý bởi hình ảnh một người đàn ông trẻ trung, mạnh mẽ nay lại trở nên dịu dàng, khéo léo khi chăm sóc con.

Trong bức ảnh, Huy Trần đứng cạnh cửa sổ, ôm trọn thiên thần nhỏ trong vòng tay. Đặt con áp sát lên vai, anh kiên nhẫn vỗ lưng để bé dễ chịu sau khi bú – một động tác tưởng nhỏ nhưng vô cùng quan trọng đối với trẻ sơ sinh. Không còn hình ảnh doanh nhân lịch lãm, phong độ trên truyền thông, Huy Trần ở khoảnh khắc này lại hiện lên giản dị, đầy tình phụ tử.

Đi kèm bức ảnh, Ngô Thanh Vân viết dòng chữ ngắn gọn: "Morning like this melt my heart. Daddy & Me" (Một buổi sáng như thế này cũng đủ làm tan chảy trái tim tôi). Chỉ vài chữ nhưng đủ thấy sự tự hào và hạnh phúc của nữ diễn viên khi chứng kiến chồng vào vai ông bố khéo léo.

Không ít người bất ngờ khi thấy Huy Trần – lần đầu làm bố – lại chăm con một cách tự tin và thành thạo đến vậy. Vỗ ợ hơi là kỹ năng tưởng chừng đơn giản nhưng cần sự kiên nhẫn, khéo léo để con cảm thấy thoải mái, tránh đầy hơi, nôn trớ. Ở động tác này, khán giả thấy rõ hình ảnh một ông bố trẻ tận tâm, chu đáo, không ngại học hỏi để mang lại điều tốt nhất cho con gái.

Từ ánh mắt dõi theo con đến cách ôm bé chắc chắn mà vẫn đầy nâng niu, Huy Trần cho thấy anh đang nhập vai một cách tự nhiên – như thể bản năng làm cha đã luôn sẵn có, chỉ chờ ngày được bộc lộ.

Kể từ khi kết hôn, Ngô Thanh Vân và Huy Trần luôn giữ lối sống kín đáo, ít phô trương. Tuy vậy, mỗi khoảnh khắc đời thường mà cặp đôi chia sẻ đều gây "bão" mạng xã hội bởi sự hạnh phúc giản dị nhưng chân thật. Giờ đây, khi gia đình nhỏ có thêm thiên thần đầu lòng, khán giả càng thêm ngưỡng mộ tình yêu bền chặt của cả hai.