Hương vị tình thân: Sự thật phát ngượng phía sau nụ hôn của Long - Nam, đạo diễn bắt dùng môi dưới, hôn đi hôn lại

Hương vị tình thân mới đây đã tung ra clip hậu trường, ghi lại "sự thật" diễn ra sau cảnh hôn liên hoàn nóng bỏng của cặp đôi Long - Nam (Phương Oanh - Mạnh Trường). Cảnh quay này từng xuất hiện trong tập 47 của bộ phim. Trên phim, nụ hôn diễn ra khá ngắn. Khán giả còn cảm thấy tiếc nuối vì ở cảnh này, bà Dần đã xông vào phòng và "phá đám" đôi trẻ. Thế nhưng trong hậu trường, sự thật hoàn toàn không phải vậy.

Hương vị tình thân: Hậu trường cảnh hôn của Long - Nam

Hương vị tình thân: Hậu trường khiến khán giả phát ngượng của Phương Oanh - Mạnh Trường

Phương Oanh và Mạnh Trường phải thực hiện lại cảnh quay nhiều lần do phải lấy nhiều góc máy. Thêm vào đó, có những phân cảnh bị hỏng do đạo diễn Nguyễn Danh Dũng chưa ưng ý, hay đang quay mà Phương Oanh bị mất tập trung do sự xuất hiện của một... con ruồi.

Là người khá cầu toàn, đạo diễn Danh Dũng muốn cảnh này lên phim phải vừa lãng mạn, giàu cảm xúc, lại phải đẹp mắt. Thế nên trong lần quay đầu tiên, vị đạo diễn của Về nhà đi con chưa thật sự ưng ý. Anh bắt Mạnh Trường phải sử dụng... môi dưới sao cho đẹp. Thế mới biết, hôn trên phim cũng phải có kỹ thuật, chứ không phải nhắm mắt nhắm mũi làm bừa là được!

Xem hậu trường, nhiều khán giả bình luận rằng họ thấy... ngượng thay cho 2 diễn viên, đồng thời thấy khâm phục những người bạn đời, người yêu của các diễn viên. Bởi khi lấy chồng, lấy vợ, hay yêu ai đó làm nghề diễn viên, bạn ắt phải hi sinh và chấp nhận những nguyên tắc nghề nghiệp của họ. Trong đó bao gồm cả việc chấp nhận họ diễn cảnh tình cảm với các bạn diễn khác.

Về phía Phương Oanh, Mạnh Trường, khi vào set quay, cả hai đầy chuyên nghiệp và nghiêm túc, nhưng ngay khi vừa hoàn thành cảnh quay, họ lại phá ra cười đùa vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hương vị tình thân Tình cảm, gia đình

25 phút Hương vị tình thân kể về Phương Nam, cuộc sống đảo lộn khi Nam phát hiện ra cô chỉ là con nuôi trong gia đình mình. Những biến cố liên tiếp ập tới. Giữa lúc đó, ông Sinh - cha ruột của Nam xuất hiện, lặng thầm bảo vệ con gái nhỏ. Nam luôn tin rằng cô sẽ tìm được một gia đình thực sự, và đến khi Hoàng Long xuất hiện, hạnh phúc tưởng đã mỉm cười với Nam. Nhưng khi đó, bí mật về ông Sinh được hé lộ khiến Nam sụp đổ. Những mâu thuẫn và ân oán lắt léo buộc Nam đứng trước hai lựa chọn: gia đình mà cô vừa gây dựng hay người cha tù tội vẫn lặng thầm bảo vệ cô. Đạo diễn: Nguyễn Danh Dũng Diễn viên: Phương Oanh, Mạnh Trường, Thu Quỳnh

Đón xem Hương vị tình thân tiếp tục phát sóng trên VTV1 tối thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.