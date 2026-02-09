Phim ngoại giữ nhịp phòng vé

Ba ngày cuối tuần ghi nhận thị trường ổn định về thứ hạng nhưng phân hóa rất rõ về dòng tiền. Tổng doanh thu phòng vé đạt khoảng 32,7 tỷ đồng, trong đó riêng ba phim đứng đầu chiếm hơn 49% toàn thị trường. Phim ngoại tiếp tục có vai trò giữ nhịp rạp chiếu, trong khi phim Việt gần như lùi xuống nhóm dưới, chờ thời điểm Mùng 1 Tết để bước vào cuộc đua thật sự.

Dẫn đầu cuối tuần là Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng với 7,19 tỷ đồng (67.350 vé/3.852 suất chiếu). Tổng doanh thu phim đạt 34,3 tỷ đồng. Tác phẩm mượn tinh thần Tây Du Ký nhưng kể câu chuyện về sự chông chênh của những cá thể nhỏ bé giữa xã hội rộng lớn, chủ đề đánh trúng tần số tâm trạng khán giả hiện tại. Hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội giúp phim duy trì phong độ.

Đứng thứ hai, Kumanthong Đài Loan: Oán thai đòi mẹ thu 5,71 tỷ đồng (66.370 vé/3.363 suất). Dòng phim kinh dị tiếp tục cho thấy khả năng giữ nhịp phòng vé ở giai đoạn thấp điểm.

Tiểu yêu quái Lãng Lãng tiếp tục đứng đầu phòng vé.

Tầm Tần Ký xếp thứ ba với 3,39 tỷ đồng (30.375 vé/2.548 suất), chứng minh sức hút thương hiệu phim Hoa ngữ vẫn còn hiệu quả với khán giả Việt.

Chỉ riêng ba phim này đã mang về 16,3 tỷ đồng, tương đương gần 50% tổng doanh thu toàn thị trường.

Ở nhóm tiếp theo, Nhà trấn quỷ đạt 1,98 tỷ, Running Man Vietnam mùa 3: Con rối tự do thu 1,81 tỷ (12.273 vé/1.123 suất), Con kể ba nghe đạt 647 triệu, Người bất tử (bộ phim ra mắt từ 7 năm trước của Victor Vũ, có sự tham gia của Quách Ngọc Ngoan) thu 586 triệu sau ba ngày cuối tuần.

Nhìn vào bảng tổng sắp của Box Office Vietnam, từ vị trí thứ 6 trở đi, doanh thu phim không có sức bật, mỗi phim chỉ còn vài trăm triệu đồng. Phần còn lại của thị trường bị chia nhỏ cho rất nhiều tựa phim, không còn tác phẩm nào đủ lực tạo đột phá.

Thảm bại nhất là Chiến Nam: Ve sầu thoát xác - phim Việt có kinh phí khoảng 30 tỷ đồng - chỉ thu 143 triệu đồng (1.470 vé/354 suất), rơi xuống nhóm cuối bảng xếp hạng. Đây được xem là một trong những trường hợp hụt hơi rõ rệt nhất trước thềm mùa phim Tết.

Phim Việt nổ phát súng khai màn, thị trường hướng về cuộc đua nghìn tỷ

Giữa lúc phòng vé cận Tết vẫn do phim ngoại chiếm ưu thế, Huyền tình Dạ Trạch trở thành phim Việt đầu tiên ra rạp, mở màn cho chuỗi tác phẩm nội địa chuẩn bị bước vào cuộc đua mùa Tết. Tác phẩm "thuần Việt" giữ vai trò “nổ súng khai màn” cho điện ảnh Việt dịp Tết Bính Ngọ.

Tác phẩm do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất và phát hành, khai thác truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung trong bối cảnh Văn Lang thời Hùng Vương. Phim gây chú ý bởi mức độ phục dựng văn hóa Việt cổ, từ tục xăm mình, nhuộm răng đen, tín ngưỡng thờ Mẫu đến không gian đầm Dạ Trạch, thương cảng cổ và Kinh đô Văn Lang được tái hiện bằng nhiều đại cảnh.

Vai Vua Hùng do NSND Trọng Trinh đảm nhận với bộ giáp đồng mô phỏng hiện vật Đông Sơn. Hai nhân vật trung tâm Chử Đồng Tử và Tiên Dung do Xuân Phúc và Thanh Tâm thể hiện. Ê-kíp cho biết áp lực lớn nhất là làm sao dung hòa giữa yếu tố linh thiêng của nhân vật trong tín ngưỡng dân gian với ngôn ngữ điện ảnh hiện đại.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang đánh giá đây là bộ phim có mức độ nghiên cứu cao nhất về thời đại Hùng Vương trong điều kiện hiểu biết hiện nay. Trong khi đó, nhà sản xuất nói ê-kíp không đặt nặng mục tiêu doanh thu, hướng đến việc tạo trải nghiệm điện ảnh giàu cảm xúc về lịch sử và nguồn cội.

Tuy nhiên, điều đáng nói hơn là thời điểm phim ra rạp ngay tuần cao điểm premiere của bốn phim Tết.

Dàn trai đẹp khoe hình thể trong Huyền tình Dạ Trạch.

Chỉ trong vài ngày, thị trường điện ảnh phía ngoài phòng vé sôi động không kém bên trong rạp chiếu khi liên tiếp diễn ra các buổi ra mắt phim. Truyền thông hiện tại đang nghiêng về Báu vật trời cho của Lê Thanh Sơn. Tác phẩm thuần thương mại, có nhiều yếu tố gây cười và cặp "bảo chứng phòng vé" Tuấn Trần - Phương Anh Đào được dự đoán kéo chân khán giả ra rạp.

Trước đó, Mùi phở của Minh Beta tổ chức premiere tại TPHCM có sự xuất hiện của NSƯT Xuân Hinh, Thu Trang... Bộ phim đậm yếu tố văn hóa miền Bắc, khai thác câu chuyện nghề gia truyền giữa mùa Tết.

Thỏ ơi của Trấn Thành giới thiệu dự án với dàn gương mặt âm nhạc như Pháo, Lyly, Văn Mai Hương, tạo hiệu ứng mạng xã hội rõ rệt. Khán giả đang chờ đợi phim của Trấn Thành có gì, có đủ để nam đạo diễn giữ vững ngôi vương phòng vé sau 3 cái Tết "đánh đâu thắng đó".

Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang cũng chuẩn bị ra mắt. Ngoài dàn cast chính là Trường Giang, Anh Tú Atus, Minh Anh, Lê Khánh... phim có dàn cameo hùng hậu như Tiến Luật, Lâm Vỹ Dạ, Lê Dương Bảo Lâm... dự đoán viral mạnh.

Dù chưa phim nào ra rạp, nhưng mật độ xuất hiện dày đặc của dàn đạo diễn trăm tỷ, diễn viên nghìn tỷ và các buổi media tour, phỏng vấn, showcase, premiere khiến không khí mùa phim Tết nóng lên từng ngày.