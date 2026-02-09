Hồng Ánh tại buổi ra mắt phim Tài (Ảnh: FBNV)

Trong Ai thương ai mến, Hồng Ánh vào vai Thương khi về già. Dù chỉ xuất hiện rất ít nhưng nét diễn đầy cảm xúc, dịu dàng của Hồng Anh đã khiến cho khán giả cảm nhận được rõ rệt sự thay đổi theo thời gian của nhân vật. Từ một người em gái có đôi phần bốc đồng, trẻ con vì được chị bao bọc quá nhiều trong phiên bản do Trâm Anh thể hiện, Hồng Ánh đã thể hiện mượt mà sự đằm thắm, ân cần, dịu dàng, nhẫn nại, quan tâm tới chị khi cả hai đã "tóc bạc da mồi".

Hồng Ánh vào vai Thương khi về già (Ảnh: ĐPCC)

Tuy doanh thu của Ai thương ai mến không đạt như kỳ vọng nhưng bộ phim ra mắt ngay ngày đầu tiên của năm mới 2026 lại là sự khởi đầu đáng nhớ với Hồng Anh cho một năm bận rộn trên phim trường và phủ sóng dày đặc trên màn ảnh rộng.

Vai diễn tiếp theo của chị là với phim Con kể ba nghe trong vai bà hầu đồng lừa đảo. Phim là hiện tượng bất ngờ trong tháng được xem là thấp điểm và đề tài có phần kén khán giả. Với doanh thu đã vượt ngưỡng 50 tỷ đồng.

Tài - phim điện ảnh đánh dấu sự tái hợp của bộ đôi Mỹ Tâm và Mai Tài Phến - cũng có sự tham gia của Hồng Ánh trong vai diễn chưa được hé lộ nhiều thông tin. Tiếp đó, sau cao điểm của phim Việt với mùa Tết, Hồng Anh có thêm tác phẩm mới trong đường đua không kém phần kịch tính - dịp Đại lễ 30/4. Lần này phim của chị - Đại tiệc trăng máu 8 gây rất nhiều tò mò từ giai đoạn mới khởi động khi mang tới một "lẩu thập cẩm" rất khó đoán về thể loại, nội dung, diễn biến.

Hồng Ánh trong đoạn giới thiệu đầy bí ẩn của phim Đại tiệc trăng máu 8 (Ảnh: DDPCC)

Quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng của nhiều thế hệ, trong đó đáng chú ý có cả sự xuất hiện của danh hài Vân Sơn trong lần đầu tiên đóng phim điện ảnh Việt chiếu rạp, Đại tiệc trăng máu 8 đã liên tục đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tên tuổi dàn nghệ sĩ tham gia như Hồng Ánh được xem là sự bảo chứng tin cậy cho chất lượng, nhưng bên cạnh đó không ít khán giả băn khoăn về việc bộ đôi đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn sẽ mang đến câu chuyện có đủ sức hút, đủ sự mới mẻ như kỳ vọng.

Bộ phim Đại tiệc trăng máu 8 mang đậm tính giễu nhại, châm biếm (Ảnh: ĐPCC)

Cũng có ý kiến cho rằng, đây có thể là phiên bản remake (làm lại) từ một bộ phim đình đám khác. Tuy nhiên những bí ẩn xung quanh bộ phim sẽ chỉ được chính thức giải đáp trong thời gian tới.

Vai diễn được nhiều kỳ vọng nhất của Hồng Ánh trong năm 2026 có lẽ là vai một trong hai nữ chính của phim Madames Thanh Sắc. Trong những hình ảnh đầu tiên được công bố, Hồng Ánh xuất hiện với tạo hình Madame Sắc - bà chủ vũ trường Kim Đô - gây ấn tượng với những món trang sức kim cương lấp lánh nổi bật trên người. Nhân vật búi tóc cao, diện áo dài kín đáo, gợi phong thái của một người phụ nữ sang trọng và có địa vị trong xã hội Sài Gòn xưa.

Hé lộ tạo hình của Hồng Ánh trong phim Madames Thanh Sắc (Ảnh: FBNV)

Phim đánh dấu sự tái ngộ của Hồng Ánh với siêu mẫu Thanh Hằng (người đảm nhận vai đại mỹ nhân Cầm Thanh, vũ nữ nổi tiếng bậc nhất Sài Thành và là gương mặt đại diện của vũ trường Kim Đô). Trước đó, hai ngôi sao đóng cùng phim Tháng năm rực rỡ, nhưng lần này họ không phải trong vai trò đồng hành. Madames Thanh Sắc đặt họ ở hai chiến tuyến đối lập, buộc mỗi người phải trở thành “tấm gương phản chiếu” cho người còn lại. Hai kiểu phụ nữ, hai cách tồn tại khác nhau trong cùng một xã hội, cùng bị đẩy đến giới hạn bởi những lựa chọn không thể né tránh. Từ đó câu hỏi đặt ra - liệu họ sẽ đối đầu với nhau như thế nào?

Tạo hình của Hồng Ánh trong phim Madames Thanh Sắc (Ảnh: FBNC)

Dự kiến khởi chiếu vào tháng 6 năm nay, phim Madames Thanh Sắc lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 1960, đưa khán giả trở lại không khí phồn hoa của một đô thị từng rực rỡ ánh đèn. Từ phục trang, bối cảnh đến âm nhạc đều được đầu tư công phu, nhằm tái hiện chân thực đời sống đô thị xưa. Tác phẩm hứa hẹn mang đến một trải nghiệm điện ảnh giàu cảm xúc, vừa hoài niệm vừa đầy sức cuốn hút.