Tô Dũng và Anh Đào gây sốt

Linh và Lợi là cặp đôi oan gia, gặp là khẩu chiến nhưng khiến khán giả thích thú.

Bộ phim truyền hình Không giới hạn lên sóng kênh VTV1 vào lúc 21h các tối trong tuần thu hút khán giả với nội dung về cuộc sống của người lính trong thời bình. Trong đó, cặp đôi Lợi (Tô Dũng) và Khánh Linh (Anh Đào) được yêu thích hơn cả.

Lợi và Linh luôn quan tâm tới đối phương, nhưng họ thường xuyên khắc khẩu cãi lộn. Sau nhiều lần Linh chọc tức Lợi, anh tuyên bố không còn muốn để ý đến cô nữa. Tuy nhiên, khi Linh rơi vào tình huống nguy hiểm, Lợi bất chấp việc làm trái quy định lao ra biển giải cứu người yêu. Cũng vì vậy, Linh không ngại làm hòa cùng bạn trai.

Diễn biến tình cảm và những màn khẩu chiến của cặp đôi Linh - Lợi khiến khán giả thích thú. Trên các trang mạng xã hội, người xem bày tỏ sự yêu mến với hai diễn viên Anh Đào - Tô Dũng, khen họ diễn xuất tự nhiên hóm hỉnh, chân thật.

"Đôi này diễn hay quá, rất tự nhiên, rất hợp nhau", "Cả hai đều diễn rất có chiều sâu và hay. Cả phim thích nhất xem hai nhân vật này", "Làm sáng ra cười tủm tỉm", "Thích Anh Đào diễn lắm luôn ấy, diễn tự nhiên hay ghê", "Đúng là diễn viên diễn nó phải thế chứ", "Anh Đào xuất sắc thực sự, diễn vai cá tính nào cũng cuốn", "Cặp này xem cuốn hơn cặp kia luôn rồi", "Anh Đào thoại hay, nét diễn cũng hay", "Diễn rất đời, 10 điểm không có nhưng", "Cô này duyên dáng thực sự", "Chỉ cần anh thương em thôi, như thế nào em chịu được hết! Câu này nghe quen quá"... khán giả thích diễn xuất tự nhiên và sự kết hợp của cặp đôi Tô Dũng - Anh Đào.

Cảnh làm hòa của Linh và Lợi nhận được gần 3 triệu lượt xem trên các nền tảng.

Tô Dũng và Anh Đào từng đóng chung trong phim Lối về miền hoa . Tuy nhiên, nhân vật của Tô Dũng dần biến chất, nam chính trong phim đó là Trọng Lân. Song, khán giả cho rằng Anh Đào giỏi trong việc tạo phản ứng hóa học với các bạn diễn. Các nam thần màn ảnh đóng cặp với cô như Trọng Lân, Tô Dũng hay Đình Tú đều được yêu thích.

Anh Đào sinh năm 1996, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Dù có xuất phát điểm chậm hơn, muộn hơn các nữ diễn viên cùng trang lứa nhưng Anh Đào trưởng thành nhanh qua từng vai diễn.

Cô thể hiện nhiều màu sắc trên màn ảnh, được khen nhờ diễn xuất tự nhiên trong các phim Hướng dương ngược nắng, Trở về giữa yêu thương, Lửa ấm, Đấu trí, Gặp em ngày nắng, Vui lên nào anh em ơi, Hồng Hà nữ sĩ, Cầu vồng ở phía chân trời, Lằn ranh ...

Anh Đào được khen diễn xuất duyên dáng tự nhiên, khả năng thoại hay, không ngại làm xấu mình.

Tô Dũng sinh năm 1991, cũng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam. Tô Dũng là gương mặt diễn viên trẻ khá quen thuộc với khán giả qua những bộ phim: Mùi cỏ cháy, Hợp đồng hôn nhân, Trò đời, Màu của tình yêu, Lửa ấm, Hương vị tình thân, Cuộc đời vẫn đẹp sao ...

Năm 2025, anh ghi dấu ấn với vai diễn Toàn trong phim Gió ngang khoảng trời xanh , tác phẩm được cải biên từ phim 30 chưa phải là hết của Trung Quốc.