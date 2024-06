Hương Giang xuất hiện sau "Ngôi sao chốt đơn", Thu Thủy nói lý do vì sao hát lại bài cũ

Xuất hiện tại một sự kiện ở TP.HCM, "mẹ 2 con" Thu Thủy gây chú ý khi thể hiện loạt hit để đời của mình.

Với sự hỗ trợ của vũ đoàn, Thu Thủy tự tin thể hiện các ca khúc như Con đường tôi đi, Think of you. Nữ ca sĩ liên tục nhún nhảy dù diện váy trắng ôm sát. Thu Thủy cho biết dù các bài hát được phát hành đã nhiều năm nhưng khi được hát trở lại vẫn được đông đảo khán giả hưởng ứng, đó là niềm hạnh phúc của người hoạt động nghệ thuật như cô.

Thu Thủy trình diễn trong chương trình

Think of you là bài hát do chính Thu Thủy sáng tác, nằm trong Album Vol 2 của nữ ca sĩ.

"Thời điểm mới sáng tác ca khúc Think of you, tôi đã rất bạo dạn. Rất may mắn khi ca khúc này nhanh chóng thành hit và đẩy tên tuổi tôi lên hương. Nhờ đó mà cái tên Thu Thủy lan tỏa nhiều hơn nữa. Mặc dù tôi vẫn phát hành các ca khúc mới nhưng khi tôi tham gia chương trình hôm nay, ban tổ chức đã yêu cầu hát lại bài cũ để khơi gợi ký ức cũ, đây là bài hát gắn liền với tên tuổi của tôi", cô kể.

Nữ ca sĩ nhảy cực sung với vũ đoàn

Thu Thủy hát live ca khúc tự sáng tác

Khi xem Thu Thủy trình diễn, Hoa hậu Hương Giang cũng vui vẻ hưởng ứng theo. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 sau đêm chung kết ồn ào của Ngôi sao chốt đơn. Trong chương trình, Hương Giang nói về quan điểm làm đẹp ở tuổi ngoài 30. Theo đó, nàng hậu bộc bạch:

"Đối với một người đã bước qua tuổi 30 được 3 năm, tức là năm nay Giang 33 tuổi thì mình thấy phần trước 30 tuổi rất ngắn, phần sau 30 thì rất dài. Thế thì chẳng lẽ sau 30 tuổi chúng ta không được đẹp nữa hay sao.

Hương Giang

Giang nghĩ rằng, phần từ 30 tuổi đến 90 tuổi mới là dài nhất, và khoảng thời gian ấy, phụ nữ hay luôn nghĩ rằng, mình không được ngừng đẹp. Niềm tin sẽ mang lại cho chúng ta sự vui vẻ nhưng hãy biến niềm tin ấy thành hành động".