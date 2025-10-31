6h sáng ngày 31/10, Hương Giang xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trong chiếc áo dài nhung đỏ nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn. Diện mạo rạng rỡ, thần thái tự tin cùng nụ cười thường trực khiến không khí tại khu vực check-in trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đông đảo người hâm mộ đã có mặt từ sớm, mang theo cờ Việt Nam và khẩu hiệu cổ vũ, tạo nên khung cảnh tràn ngập năng lượng.

Hương Giang chia sẻ, dự kiến cô sẽ bay sang Thái Lan vào chiều tối ngày 2/11. Tuy nhiên lịch trình phải thay đổi gấp vì chiều nay có cuộc phỏng vấn và hoạt động tại trụ sở Miss Universe Thái Lan. Lịch bay thay đổi sát nút và khung giờ quá sớm nên nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết không sắp xếp để đến tiễn Hương Giang. Dù vậy, rất đông người hâm mộ vẫn có mặt, hô vang tên Hương Giang, gửi lời chúc may mắn trước thềm đấu trường quốc tế.

Hương Giang chính thức lên đường sang Thái Lan thi Miss Universe 2025

Hương Giang diện áo dài đỏ nổi bật xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM)

Nàng hậu khoe visual rạng rỡ, nhiều năng lượng trong ngày lên đường thi Miss Universe

Miss Universe Vietnam ghi điểm make up sắc sảo kết hợp phụ kiện tai đặc trưng kiểu Thái Lan

Dù 6h sáng xuất hiện nhưng Hương Giang vẫn giữ phong độ nhan sắc và thần thái vốn có

Một vị khách đặc biệt xuất hiện tại sân bay sáng nay chính là bạn trai của Hương Giang - doanh nhân Phú Cường. Anh chọn trang phục giản dị với áo phông, quần tối màu, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang để giữ sự riêng tư. Dù cố gắng hạn chế gây chú ý, Phú Cường vẫn thu hút sự quan tâm khi lặng lẽ theo sát bạn gái, tiễn nàng hậu đến tận khu vực làm thủ tục. Trước giờ bay, cả hai không ngần ngại thể hiện tình cảm bằng những cử chỉ thân mật và ánh mắt bịn rịn chia tay. Khoảnh khắc ngọt ngào của Hương Giang và Phú Cường nhanh chóng được người hâm mộ ghi lại và lan truyền rộng rãi.

Bên cạnh đó còn có ông Valentin Trần - Chủ tịch Miss Universe Vietnam - trực tiếp tiễn Hương Giang lên đường sang Thái Lan, chính thức khởi động hành trình chinh phục chiếc vương miện Miss Universe 2025. Cuộc thi sẽ bắt đầu hoạt động chính thức từ 2/11, và đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 21/11 tại Bangkok.

Bạn trai Hương Giang ra tiễn nàng hậu sang Thái Lan

Ông Valentin Trần - Chủ tịch Miss Universe Vietnam - có mặt để tiễn Hương Giang

Nhiều người hâm mộ đến sớm để gửi lời chúc đến Miss Universe Vietnam 2025

Chung kết Miss Universe 2025 sẽ diễn ra vào ngày 21/11, dự sẽ nhiều nghệ sĩ và fan có mặt để ủng hộ Hương Giang

Ảnh: Viết Thanh/ Clip: Quân