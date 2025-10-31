Không phải Phú Cường, đây mới là người đàn ông không thể thiếu trong cuộc đời và sự nghiệp Hương Giang

Ngày 30/10, buổi họp báo công bố Hương Giang chính thức dự thi Miss Universe 2025 được diễn ra tại TP.HCM. Tại sự kiện, nhiều nghệ sĩ đình đám đã có mặt để ủng hộ tinh thần cho nàng hậu. Ekip cũng đã chuẩn bị một đoạn clip tổng hợp những lời chúc của các đồng nghiệp như Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê…

Sau đoạn clip, Hương Giang bày tỏ sự xúc động trước những lời chúc của mọi người. Tuy nhiên nàng hậu cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi đoạn clip trên vắng 1 người vô cùng thân thiết. Hương Giang nói: "Mọi người đã giúp cho Hương Giang chứng minh là sau rất nhiều năm hoạt động thì Giang có rất nhiều mối quan hệ cực kỳ tuyệt vời. Tuy nhiên Giang thấy ở đây thiếu... một người. Đêm qua thì anh ấy cũng đã chúc rồi.

Giang nghĩ sẽ có rất nhiều điều có thể xảy ra, quan trọng là mình có thể bỏ cái tôi xuống để giữ một điều thật sự trân quý với mình hay không. Mặc dù anh không có ở đây ngày hôm nay, nhưng Giang muốn nói rằng anh là một phần không thể thiếu trong cuộc đời và sự nghiệp của Giang. Chắc chắn rằng đó là một người Giang rất trân quý. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì Giang cũng sẽ không bao giờ để mất đi bất kỳ một mối quan hệ nào mà mình yêu quý tới như vậy. Hi vọng là anh nghe được".

Hương Giang nhắc đến người anh thân thiết

Dàn sao chúc mừng Hương Giang đi thi Miss Universe

Dù không nhắc đích danh, khán giả gần như đoán ngay người được Hương Giang nhắc tới chính là Dược sĩ Tiến - người bạn, người đồng hành lâu năm của Hương Giang trong nhiều dự án.

Nhưng thời gian qua, cộng đồng mạng xôn xao bàn tán về drama mới giữa Dược sĩ Tiến và Hương Giang. Nguồn cơn bắt đầu từ một dòng trạng thái đầy ẩn ý của Dược sĩ Tiến với nội dung: "Không làm chung nữa thì quay sang nói xấu bạn mình, vậy là dở rồi!". Sau đó, khi được hỏi thẳng dòng trạng thái bị bạn thân nói xấu có phải đang nhắc đến Hương Giang, thì Dược sĩ Tiến xác nhận với thái độ khá căng thẳng: "Đừng hỏi gì về người đó nữa".

Ngoài ra, nam doanh nhân cũng lần đầu đề cập đến bản quyền chương trình The New Mentor - dự án mà họ từng đồng sản xuất. Dược sĩ Tiến cho rằng nếu có ai đó tự ý tổ chức The New Mentor mà không thông qua toàn bộ những người đồng sở hữu thì đó là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp lý nghiêm trọng.

Mối quan hệ của Dược sĩ Tiến và Hương Giang được cho là căng thẳng sau nhiều năm hợp tác

Phát ngôn của Dược sĩ Tiến khiến cư dân mạng lập tức bùng nổ. Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi mối quan hệ giữa anh và Hương Giang vốn được biết đến là vô cùng thân thiết, từng đồng hành trong nhiều dự chương trình lẫn gắn bó ngoài đời, nay lại rạn nứt đến mức sẵn sàng tranh chấp pháp lý.

Cho đến tối 29/10 - trước thềm sự kiện của Hương Giang, Dược sĩ Tiến bất ngờ đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn: "Chúc thành công nhé!” trên trang cá nhân. Sau đó, Hương Giang bị soi đã thả tim bài viết này. Cộng với phần chia sẻ của Hương Giang tại sự kiện, nhiều người mong mối quan hệ giữa cả hai sẽ được cải thiện.