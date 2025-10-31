Ngày 29/10, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã đăng tải thông báo bổ nhiệm ông Mario Búcaro vào vị trí CEO, thay cho bà Anne Jakrajutatip đã từ chức vào ngày 20/5.

"Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ nồng nhiệt chào mừng Mario Búcaro đến với vai trò mới của mình và mong chờ một chương mới thú vị về sự phát triển, đổi mới và tác động toàn cầu", thông báo cho biết.

Nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip.

Sau quyết định bổ nhiệm này, JKN Global Group Public Company Limited (JKN) của bà Anne vẫn là chủ sở hữu của Miss Universe với tỷ lệ cổ phần 58%, nhưng không còn nắm quyền điêu hành. CEO và đội ngũ quản lý mới được bổ nhiệm với mục đích điều hành tổ chức và tìm nguồn thu trả nợ.

Trước đó, nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakkaphong bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan cấm đảm nhiệm vai trò CEO trong vòng 56 tháng vì liên quan tới vụ phổ biến thông tin bán tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO).

Theo bài viết mới trên Missosology , các chủ nợ của JKN Global Group đã bỏ phiếu chọn Grant Thornton, một tập đoàn kiểm toán và tài chính toàn cầu làm đơn vị lập kế hoạch mới trong quá trình tái cơ cấu có giám sát của tòa án.

Điều này đồng nghĩa với việc Anne Jakrajutatip và doanh nhân người Mexico - Raúl Rocha - đã mất quyền kiểm soát điều hành, trong khi Grant Thornton cùng các chủ nợ sẽ giám sát toàn bộ hoạt động quản lý và tài chính của JKN.

Miss Universe vẫn là tài sản trọng tâm của tập đoàn JKN nhưng sắp tới được đặt dưới sự quản lý chuyên nghiệp, minh bạch và được tòa án phê duyệt, hướng tới sự ổn định và giá trị dài hạn.

"Tòa án Thái Lan dự kiến phê chuẩn quyết định này vào tháng 11, đánh dấu kỷ nguyên mới minh bạch hơn trong hoạt động quản trị thương hiệu Miss Universe", Missosology cho biết.

JKN Global Group, do Anne Jakkaphong Jakrajutatip sáng lập, là công ty truyền thông lớn tại Thái Lan, từng gây chú ý khi mua tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ với giá 20 triệu USD vào năm 2022.

Tuy nhiên, sau 2 năm điều hành cuộc thi sắc đẹp này, nữ tỷ phú chuyển giới đối mặt nguy cơ vỡ nợ. Tập đoàn JKN đã nộp đơn xin phá sản/phục hồi kinh doanh vào tháng 11/2023, đúng một năm sau khi mua lại cuộc thi.

Trước khi từ chức, bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip bắt tay với ông Nawat, bổ nhiệm ông làm giám đốc điều hành của cuộc thi. Ông Nawat và ê-kíp Miss Grand International chịu trách nhiệm đứng ra tổ chức Miss Universe 2025, đảm nhận toàn bộ khâu sản xuất, tiếp thị và phân phối vé cho mùa giải lần thứ 74 tại Thái Lan.