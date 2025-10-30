Hương Giang bật khóc nhận sash tại họp báo Miss Universe Vietnam, Hồ Ngọc Hà - Chi Pu và nửa showbiz ủng hộ hết mình

Chiều 30/10, buổi công bố và trao sash Hoa hậu Hương Giang lên đường chinh chiến Miss Universe thu hút sự quan tâm của công chúng. Từ lúc nàng hậu chuyển giới được xác nhận là Miss Universe Việt Nam, đến Thái Lan tham gia Miss Universe đã khiến dư luận bàn tán xôn xao. Vì thế, mọi thông tin liên quan đến việc nàng hậu đi thi quốc tế đều nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các diễn đàn.

Hương Giang bật khóc khi nhận sash Miss Universe Việt Nam

Hương Giang xúc động khi nhận danh vị mới

Hoa hậu Kỳ Duyên là người treo sash Miss Universe Vietnam lại cho Hương Giang

Hương Ly xuất hiện với tư cách là National Director của Miss Universe Vietnam

Hương Giang được kỳ vọng sẽ làm nên thành tích mới

Chi Pu, Hồ Ngọc Hà và 1m2 cả "rừng chân dài"!

Trong sự kiện đặc biệt hôm nay, Hoa hậu Hương Giang diện chiếc đầm màu tím ôm sát body, nhan sắc và thần thái đều cực "slay". Hương Giang được mẹ, bạn trai Phú Cường đến chúc mừng chuẩn bị bắt đầu hành trình mới. Vốn là người có mối quan hệ showbiz rất rộng rãi nên nhiều Hoa hậu, Á hậu, ca sĩ, mỹ nhân Việt... đã có mặt để chúc mừng và tiếp thêm động lực cho Hương Giang. Có thể cho rằng sự kiện này cực hot, 1m2 có thể chứng kiến mà đọ sắc vóc "căng cực" của hàng chục mỹ nhân.

Nổi bật trong dàn sao có "Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà xuất hiện quyền lực, sang chảnh. Hoa hậu Kỳ Duyên diện chiếc đầm cắt xẻ táo bạo, khoe trọn vòng eo 0% mỡ thừa thừa. Vũ Thuý Quỳnh - Hà Kino gặp gỡ sau nghi vấn đã "đường ai nấy đi". Ngoài ra, dàn "học trò" của Hương Giang, các nghệ sĩ thân thiết ở Hàng Xóm Mới, Hoa hậu Lê Hoàng Phương... cũng góp mặt để chứng kiến khoảnh khắc quan trọng của Hương Giang.

Clip: Dàn sao đình đám đến chúc mừng Miss Universe Việt Nam - Hương Giang

Hoa hậu Hương Giang diện chiếc đầm màu tím nổi bật bần

Mẹ của Hoa hậu Hương Giang cũng xuất hiện từ sớm

Hồ Ngọc Hà quyền lực và slay trên thảm đỏ

Thần thái của "Nữ hoàng giải trí" chẳng kém cạnh Miss Universe Vietnam khi đứng chung khung hình

Chi Pu thân thiết với Hương Giang sau show thực tế Hàng Xóm Mới

Hoa hậu Kỳ Duyên "flex" body xịn, thành quả chạy bộ hì hục quá xứng đáng

Hoa hậu Kỳ Duyên chung khung hình với Valentin Trần - chủ tịch Miss Universe Vietnam

Ca sĩ Mlee

Hoa hậu Kiều Duy cũng góp mặt. Ít ngày nữa, Kiều Duy cũng sẽ có sự kiện tương tự để lên đường chinh chiến Miss International

Á hậu Hà Tâm Như

Á hậu Mai Ngô

Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Người đẹp Vũ Thuý Quỳnh

... và Hà Kino chạm mặt sau loạt tin đồn

Hương Ly lộ vòng 2 lùm lùm tại sự kiện của Hương Giang

Cô dâu mới Quỳnh Châu tươi rói