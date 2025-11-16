Hướng dẫn điều trị cúm A tại nhà an toàn và hiệu quả

Những điều cần biết về bệnh cúm A

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có sự tư vấn chuyên môn của BS.CKII Mã Thanh Phong cho biết, cúm A (Influenza A) là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do các virus cúm mùa gây nên.

Các chủng virus cúm A phổ biến là A/H5N1, A/H1N1, A/H3N2, A/H7N9, trong đó, chủng A/H7N9 và A/H5N1 thường lưu hành ở gia cầm, có khả năng lây sang người và tạo thành dịch bệnh.

Cúm A thường xuất hiện trong các đợt cúm mùa và gây ra đại dịch vì virus cúm A thường xuyên thay đổi và phân nhóm tạo thành chủng mới từ cúm mùa này sang cúm mùa khác. Vì thế, việc tiêm vaccine phòng cúm phải được tiêm nhắc lại mỗi năm để đảm bảo có hiệu quả với chủng cúm mới. Virus cúm A thường lây lan trên động vật như gà, chim, lợn, động vật có vú,… và có thể nhanh chóng lây sang người.

Bệnh cúm A có lây không?

Cảm cúm là một trong những căn bệnh rất dễ lây lan trực tiếp vì tốc độ phát triển của virus nhanh chóng. Bệnh nhân bị cúm A có thể lây lan sang người khác thông qua dịch tiết đường hô hấp chứa virus cúm từ khoảng cách xa 2m.

Các chuyên gia, bác sĩ cho rằng virus cúm A phát tán chủ yếu bởi các phân tử nước khi người bệnh hắt hơi, ho, những giọt nước bắn vào không khí, sau đó vô tình rơi vào miệng, mũi của những người xung quanh. Nếu người bệnh nói chuyện với người đối diện mà không mang khẩu trang, virus cúm cũng dễ dàng thoát ra và bám vào vật chủ khác. Ngoài ra, khi người bệnh ho, hắt hơi, giọt bắn chứa virus có thể bám vào bề mặt các đồ vật và tồn tại đến 48 giờ, khi đó người khác chạm vào các đồ vật đó sẽ bị lây bệnh.

Nhiều ca bệnh cúm A có thể chuyển biến nặng nếu không được điều trị đúng cách

Tuân thủ những biện pháp cách ly để tránh lây nhiễm bệnh

Ngay khi có những biểu hiện hay đã được chẩn đoán nhiễm cúm A, việc đầu tiên người bệnh cần thực hiện đó là cách ly để phòng tránh lây nhiễm cho người khác.

- Người bệnh cần sinh hoạt tại phòng riêng (trong khoảng 7 ngày) cho đến khi những triệu chứng của bệnh đã kết thúc.

- Tất cả các hoạt động của bệnh nhân nên thực hiện trong phòng riêng, chẳng hạn như ăn uống, tắm rửa, vệ sinh. Với những trường hợp, bệnh nhân bắt buộc phải đi ra ngoài thì cần phải đeo khẩu trang và sát trùng tay bằng cồn hoặc xà phòng diệt khuẩn.

- Người khỏe tuyệt đối không dùng chung các loại đồ dùng cá nhân với người đang nhiễm bệnh.

- Hạn chế nắm, chạm vào những vật dụng mà cả gia đình hay sử dụng như tay nắm cửa.

- Người bệnh không nên tiếp xúc với những trường hợp có nguy cơ lây bệnh cao như trẻ em, người già.

Hướng dẫn điều trị cúm tại nhà với từng đối tượng cụ thể

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, với những trường hợp bệnh nhẹ, người bệnh có thể điều trị cúm A tại nhà. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị, nếu xảy ra những vấn đề bất thường thì cần đưa người bệnh đến các cơ sở y tế để được các bác sĩ thăm khám và điều trị sớm, phòng tránh những biến chứng nguy hiểm.

Điều trị cúm A tại nhà đối với người lớn

- Uống nhiều nước: Bệnh cúm A có thể gây ra sốt, nôn mửa, tiêu chảy khiến cho người bệnh dễ bị mất nước. Chính vì thế, bệnh nhân cần uống nhiều nước. Có thể uống nước lọc, nước ép trái cây, rau củ, nước điện giải. Tránh những loại đồ uống có chứa chất kích thích.

- Nên ăn những loại thức ăn dạng lỏng chẳng hạn như các loại cháo và các loại súp. Những món ăn này không chỉ dễ ăn mà cũng có thể góp phần cải thiện các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp.

- Hãy để cơ thể được nghỉ ngơi, thư giãn để tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Đặc biệt, người bệnh nên ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm.

- Nên sinh hoạt và nghỉ ngơi trong một không gian thoáng đãng và có thể tăng độ ẩm môi trường xung quanh bằng các loại máy tạo độ ẩm không khí trong nhà, máy xông hơi. Nhưng cần lưu ý vệ sinh thường xuyên để tránh nấm mốc.

- Có thể xông hơi để giúp đường thở của bạn được thông thoáng, loại bỏ đờm.

- Dùng túi chườm lên trán và mũi giúp giảm đau đầu và thư giãn.

- Súc miệng với nước muối.

- Vệ sinh mũi thường xuyên bằng dụng cụ xịt rửa mũi và nước muối sinh lý để tránh nhiễm trùng xoang.

- Nếu cảm thấy mệt mỏi có thể nhờ đến sự giúp đỡ của người thân.

-Chỉ dùng paracetamol khi sốt trên 39 độ C(không dùng thuốc hạ sốt nhóm salicylate như aspirin).

- Chỉ dùng kháng sinh khi có chỉ định của bác sĩ.

- Nên đến cơ sở y tế hoặc liên hệ bác sĩ khi :

Cảm thấy mệt nhiều hoặc khó thở.

Đau hoặc tức nặng ngực.

Dấu hiệu bị mất nước (chóng mặt khi đứng hoặc không tiểu được).

Bồn chồn, khó chịu.

Nôn nhiều hoặc ăn uống kém.

Điều trị cúm A tại nhà đối với trẻ nhỏ

Trong quá trình chăm sóc cho trẻ mắc cúm A, mẹ cần chú ý những điều sau:

- Cho trẻ nghỉ ngơi, uống đủ nước, có thể cho trẻ uống nước ép trái cây hay các loại cháo, súp và tham khảo ý kiến bác sĩ về việc bổ sung điện giải cho trẻ trong trường hợp cần thiết.

- Với những trẻ còn nhỏ và đang bú mẹ, nên cho bé bú nhiều hơn.

- Nên chia nhỏ các bữa ăn để trẻ có thể dễ ăn hơn.

- Mẹ cần lưu ý đến số lần đi tiểu, lượng nước tiểu,… để kiểm tra trẻ có xảy ra tình trạng mất nước hay không.

- Rửa mũi cho trẻ bằng nước muối sinh lý để cải thiện triệu chứng nghẹt mũi.

- Tắm cho trẻ bằng nước ấm.

- Cho trẻ sinh hoạt trong không gian thoáng đãng, tránh gió lùa.

- Nên mặc cho trẻ những bộ đồ rộng rãi, thấm hút tốt.

- Dùng Paracetamol hạ sốt nếu trẻ sốt trên 38.5 (không dùng thuốc hạ sốt nhóm salicylate như aspirin).

Nếu trẻ ho thì biểu hiện này thường hết sau 2 tuần mà không cần điều trị (thuốc ho thường không hữu ích; không khuyên dùng thuốc ho hoặc thuốc cảm cúm cho trẻ em dưới 6 tuổi).

- Lưu ý: Thông thường những trường hợp mắc cúm A ở trẻ đều có thể phục hồi tốt. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp bệnh có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng, thậm chỉ đe dọa tính mạng của trẻ. Vì vậy, cha mẹ không nên chủ quan. Nếu trẻ xuất hiện những triệu chứng sau, hãy đưa trẻ đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

+ Trẻ sốt cao, co giật.

+ Trẻ có biểu hiện quá mệt mỏi, hay cáu kỉnh, quấy khóc, không chịu ăn.

+ Sốt kéo dài hơn 3 ngày.

+ Nôn mửa, tiêu chảy hay có dấu hiệu bị mất nước.

+ Ho kéo dài hoặc gặp phải những bất thường về hô hấp.

+ Trẻ không tỉnh táo dù đã cắt sốt.

+ Trẻ không đi tiểu trong vòng 8 giờ.

+ Bị phát ban.

+ Khóc nhưng không có nước mắt.

(Tổng hợp)