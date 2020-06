HOT: Quỳnh Anh Shyn đột ngột unfollow Chi Pu sau khi đăng story bóng gió lúc nửa đêm

Là một trong những hội chị em thân thiết của showbiz Việt và trên MXH, 4 cô nàng Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn, Sun HT và Salim thường xuất hiện bên nhau với độ ăn ý về diện mạo, trang phục cũng như sở thích. Đặc biệt, dù chơi với nhau kể từ ngày chưa quá nổi tiếng đến khi ai nấy đều đã đạt được thành tựu nhất định nhưng cứ lễ Tết hay bất kì khi nào có thời gian rảnh, hội chị em vẫn tranh thủ set kèo hẹn hò, đi chơi cùng nhau.

Tuy nhiên, mới đây Quỳnh Anh Shyn đã có 1 hành động khiến dân tình đặt một dấu hỏi to đùng về tình cảm chị em. Cụ thể cô nàng đã đột ngột unfollow Chi Pu trên Instagram, nơi họ thường thể hiện tình thương mến thương với nhau. Trong khi đó, giọng ca "Anh ơi ở lại" vẫn đang theo dõi người em.

Không còn tìm thấy Chi Pu trong danh sách người theo dõi của Quỳnh Anh Shyn.

Chi Pu vẫn đang theo dõi Quỳnh Anh Shyn.

Đáng chú ý nữa là khoảng nửa đêm hôm qua (20/6), Quỳnh Anh Shyn đã đăng tải 1 story ám chỉ ai đó: "Be a good person in real life, not in social media" (Tạm dịch: Hãy làm người tốt ngoài đời thật, đừng chỉ trên mạng xã hội).

Và phát ngôn này lại giống hệt câu Gil Lê từng đăng tải khoảng một tháng trước. Động thái của Gil Lê khi ấy được cho là ngầm nhắn gửi đến Chi Pu sau khi Chi Pu rơi nước mắt vì người yêu cũ trên sóng livestream.

Story của Quỳnh Anh Shyn và Gil Lê.

Tuy nhiên xin nhắc lại rằng hôm 13/6, tức là chỉ chưa đầy 10 ngày trước, Quỳnh Anh Shyn cùng cả hội bạn thân vẫn có mặt, tổ chức tiệc tùng mừng sinh nhật người chị Chi Pu. Hiện tại cả 2 bên chưa hề có bất cứ chia sẻ nào về chuyện này.