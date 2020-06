Quỳnh Anh Shyn bất ngờ ám chỉ ai đó lúc nửa đêm, lấy luôn status Gil Lê từng đăng sau chia sẻ về tình cũ của Chi Pu

Thời gian gần đây, cái tên Quỳnh Anh Shyn bỗng được nhắc đến rất nhiều khi tin đồn hẹn hò của cô nàng và chàng designer kiêm stylist điển trai Nam Phùng xuất hiện.

Những tưởng đang lúc yêu đương tình tứ thế này, tâm trạng của cô nàng sẽ phơi phới lắm cơ. Nhưng cách đây ít giờ dân tình bất ngờ phát hiện Quỳnh Anh Shyn vừa đăng tải một story khá ẩn ý trên Instagram.

"Be a good person in real life, not in social media" (Tạm dịch: Hãy làm người tốt ngoài đời thật, đừng chỉ trên mạng xã hội), Quỳnh Anh Shyn viết.

Story ẩn ý của Quỳnh Anh Shyn

Điều đáng nói ở đây là phát ngôn này lại giống hệt câu Gil Lê từng đăng tải khoảng một tháng trước. Động thái của Gil Lê khi ấy được cho là ngầm nhắn gửi đến Chi Pu sau khi Chi Pu rơi nước mắt vì người yêu cũ trên sóng livestream. Được biết, Gil Lê và Chi Pu từng có thời gian vướng tin đồn tình cảm. Đó là lý do nhiều người liên tưởng phải chăng Gil Lê đang muốn gửi lời nhắn nhủ đến "ai kia". Cũng có ý kiến cho rằng vì những lời bàn tán, đồn thổi khiến Gil Lê cảm thấy bức xúc nên mới chia sẻ như vậy.

Cách đây không lâu, Gil Lê cũng từng đăng tải câu nói tương tự và động thái đó được cho là nhắn gửi đến Chi Pu

Một điều trùng hợp khác là mới đây, thông tin Chi Pu có bạn trai mới cũng đang làm dân tình dậy sóng. Theo đó, nửa kia của giọng ca "Anh ơi ở lại" là một công tử nhà gia thế ở Hà Nội kém Chi Pu 2 tuổi. Nguồn tin còn cho biết, người mới cũng từng có liên quan tới một người bạn của Chi.

Không biết vô tình hay cố ý, sự trùng hợp giữa chia sẻ của Gil Lê và Quỳnh Anh Shyn đang khiến người theo dõi tò mò.