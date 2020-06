Giữa ồn ào Quỳnh Anh Shyn unfollow và đăng status bóng gió, Chi Pu có luôn động thái mới và còn nói đến tình yêu?

Tin vui Chi Pu có bạn trai mới là thiếu gia gốc Hà Nội kém 2 tuổi hiện đang gây xôn xao khắp mạng xã hội, thu hút sự chú ý của công chúng. Dù đường tình duyên tấn tới, sự nghiệp nở rộ nhưng có vẻ như chuyện bạn bè giữa Chi Pu và hội hotgirl lại xảy ra lục đục.

Mới đây nhất, dân tình hoang mang khi phát hiện ra chị em thân thiết Quỳnh Anh Shyn unfollow cô nàng sau khi đăng story bóng gió lúc nửa đêm. Mà nội dung story đêm qua thì lại "mượn" lời Gil Lê cách đây mấy hôm: "Be a good person in real life, not in social media" (Tạm dịch: Hãy làm người tốt ngoài đời thật, đừng chỉ trên mạng xã hội)".

Mới đây nhất, Chi Pu đã có động thái gây chú ý giữa lúc dân tình đang xôn xao bàn tán. Giọng ca "Cung đàn vỡ đôi" bất ngờ chia sẻ hình ảnh sexy được chụp lại trong chuyến du lịch vừa qua cùng hội bạn, khi mà cô và bạn thân Quỳnh Anh Shyn vẫn còn vui vẻ tíu tít bên nhau, kèm theo đó là chú thích: "Đêm nay tôi đang nhớ thương về ai?". Đáng nói, đây là câu nói lấy ra từ lời bài hát mới nhất và ám chỉ về tình yêu.

Giữa lúc mọi sự chú ý đổ dồn về phía mình, Chi Pu vẫn tỏ thái độ bình tĩnh.

Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn và hội bạn vừa có bữa tiệc sinh nhật chung cách đây không lâu.

Bên dưới bình luận, có netizen đồn đoán rằng Chi Pu hẳn đang nhớ thương về công tử nhà có gia thế ở Hà Nội, kém 2 tuổi trong truyền thuyết. Thậm chí, nhiều bình luận còn cho rằng nhân vật này hẳn có liên quan gì đến hội bạn của cô nên mới xảy ra tình huống éo le trên. Tuy nhiên đến nay, đây vẫn chỉ là những thông tin đồn đoán từ phía netizen. Sự tình ra sao phải chờ người trong cuộc lên tiếng.