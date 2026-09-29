Hot nhất trên Threads lúc này: Vợ chú Thơm xuất hiện!

Không cần hoa hồng, quà cáp hay những màn thể hiện tình cảm cầu kỳ, đôi khi chỉ vài câu hỏi rất vụn vặt trong ngày cũng đủ cho thấy một cặp vợ chồng đang yêu thương nhau thế nào. Mới đây, Biện Linh, bà xã của Thơm Da LAB, khiến mạng xã hội “ăn đường” khi đăng lại một đoạn trò chuyện với ông xã, trong đó những câu hỏi như “Em ăn bánh không?”, “Đồ ăn sáng tối rồi lúc nào em xuống lấy nha” hay việc chủ động mua matcha cho vợ nghe vừa giản dị vừa dễ thương.

Ông xã hỏi một câu, vợ muốn gì cũng chiều

Trong đoạn tin nhắn được Biện Linh chia sẻ, cô nàng mở lời khá đơn giản: “Anh mua matcha cho em với nhé”. Phản hồi của Thơm cũng chẳng màu mè, chỉ ngắn gọn: “Để anh”. Nhưng có lẽ chính sự tự nhiên ấy mới khiến người đọc thấy “ngọt”.

Chưa hết, trong một đoạn trò chuyện khác, Thơm còn chủ động hỏi vợ “Em ăn bánh không”, rồi khi Biện Linh nói mình không ngủ được thì ông xã lại nhắn: “Không ngủ được thì nhắn ba gọi matcha cho nhé”, kèm theo một câu “Yêu em”. Đến lúc nhắc chuyện ăn sáng, anh còn hỏi đồ ăn đã sẵn sàng, bảo vợ lúc nào xuống thì lấy, rồi ghi luôn món bún sườn mọc và matcha latte.

Những câu chuyện rất nhỏ, thậm chí chẳng có gì đặc biệt nếu nhìn riêng lẻ, nhưng đặt cạnh nhau lại tạo thành đúng kiểu “love language” bằng hành động. Không phải nói những lời quá lớn lao, Thơm thể hiện sự quan tâm bằng việc nhớ vợ thích uống gì, hỏi vợ có ăn bánh không, chuẩn bị đồ ăn và sẵn sàng gọi matcha khi cô nàng mất ngủ.

Biện Linh khoe một chút thôi mà dân mạng đã “no đường”

Biện Linh đăng loạt ảnh kèm dòng chú thích khá đáng yêu: “Thứ đáng yêu thực sự mà mình muốn khoe”, rồi ghép lại những đoạn tin nhắn của hai vợ chồng. Cuối loạt ảnh, cô còn viết đầy hài hước: “Một chút xíu xiu love language của ai đó”.

Chỉ là “một chút xíu xiu” thôi nhưng qua cách hai người trò chuyện, có thể thấy sự thân mật và thoải mái trong đời sống vợ chồng. Cách xưng hô, những câu hỏi han liên tục và đặc biệt là việc Thơm chủ động chăm chút những nhu cầu rất nhỏ của vợ khiến đoạn hội thoại mang đúng màu sắc của một cặp đôi đã quen với việc quan tâm nhau từ những điều bình thường nhất.

Đây cũng là kiểu tình cảm không cần phải “lên sóng” quá nhiều. Một người nhớ vợ thích matcha, một người thấy đáng yêu nên chụp màn hình khoe với mọi người. Thế là đủ một bài “phát đường” khiến hội độc thân chỉ biết ngồi xem và… tự pha matcha cho mình.

Qua những đoạn tin nhắn mà Biện Linh chia sẻ, Thơm cho thấy hình ảnh khá điển hình của một người chồng hướng về gia đình và để ý đến những sở thích nhỏ của vợ. Điều đáng yêu nằm ở chỗ sự quan tâm này không được thể hiện bằng những câu nói quá trau chuốt mà đến từ những việc rất đời thường: Mua đồ ăn, gọi matcha, hỏi vợ có ăn bánh không, nhắc vợ xuống lấy đồ.

Có lẽ chính những khoảnh khắc như vậy mới là thứ khiến một mối quan hệ trở nên dễ chịu trong đời sống hàng ngày. Sau những câu chuyện lớn lao về tình yêu, hôn nhân hay gia đình, đôi khi thứ giữ người ta ở cạnh nhau lại đơn giản là “Em muốn ăn gì?”, “Anh mua cho”, “Để anh gọi”.

Và với màn khoe “love language” lần này, Biện Linh có lẽ cũng chỉ định chia sẻ một chút chuyện đáng yêu của hai vợ chồng. Nhưng kết quả là dân mạng lại được một phen “ăn đường” no nê.