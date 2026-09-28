3 ái nữ siêu hot của showbiz hội ngộ, dân tình nhận diện dàn hot girl tương lai

Mới đây, hot mom Salim gây chú ý khi đăng tải bé Pam (con gái Salim), bé Ti Ti (con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh) và bé Mochi (con gái Á hậu Tú Anh) hội hội tại một buổi trà chiều của các mẹ.

Hình ảnh 3 cô con gái ngồi vẽ tranh trong khi các mẹ trò chuyện dường như quen thuộc với bất cứ mẹ bỉm sữa nào.

Hình ảnh 3 nhóc tỳ Pam, Ti Ti, Mochi xuất hiện với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu ngay lập tức gây sốt mạng xã hội. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã chia sẻ lại bức ảnh của các bé và viết: "Quá khứ của các hot girl tương lai".

3 bé Pam, Ti Ti, Mochi hội ngộ trong buổi trà chiều của các mẹ hot mom Salim, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Tú Anh.

Bức ảnh của hot mom Salim ngay lập tức nhận về lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng được thừa hưởng gen tốt từ các mẹ, các bé Pam, Ti Ti và Mochi rất có thể sẽ trở thành những cô gái có ngoại hình xinh đẹp khi trưởng thành.

Dù còn nhỏ tuổi nhưng bé Pam, Ti Ti và Mochi đã là hot kid, mọi động thai đều thu hút sự quan tâm, chú ý.

Bé Pam, tên thật là Nguyễn An Hải Đường, hay còn được gọi thân mật là Pam Yêu Ơi, Pamiuoi, là con gái của hot girl Hà thành Salim và ông xã Nguyễn Hải Long.

Sinh tháng 4/2022, cô bé nhanh chóng trở thành một trong những nhóc tỳ nổi tiếng nhất mạng xã hội Việt Nam nhờ vẻ ngoài đáng yêu, đôi má phúng phính cùng loạt biểu cảm hài hước, tự nhiên.

Pam được cộng đồng mạng ưu ái gọi là "em bé quốc dân" hay "idol giới trẻ", sở hữu lượng người theo dõi 2,3 triệu trên TikTok và 1,1 triệu người trên Instagram dù còn rất nhỏ tuổi.

Bé Pam năm nay 4 tuổi, là "em bé quốc dân" sở hữu lượng người theo dõi khủng.

Trong khi đó, bé Ti Ti, tên thật là Đỗ Tuệ An, sinh tháng 7/2023, là con gái đầu lòng của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang – Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội, đồng thời là cháu nội của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển).

Dù còn nhỏ tuổi, Ti Ti đã nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội nhờ gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và những biểu cảm đáng yêu.

Bé Ti Ti năm nay 3 tuổi, thu hút mọi ánh nhìn với vẻ ngoài xinh như búp bê.

Cô bé còn được nhận xét là “bản sao” của bố khi sở hữu nhiều đường nét giống Đỗ Vinh Quang, bên cạnh tính cách lém lỉnh và đặc biệt quấn bố. Mỗi lần xuất hiện cùng gia đình, Ti Ti đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Bé Mochi là con gái thứ hai của Á hậu Dương Tú Anh và ông xã thiếu gia Phạm Gia Lộc, chào đời vào tháng 11/2024 sau hành trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Ngay từ khi còn nhỏ, cô bé đã nhận được nhiều sự chú ý nhờ vẻ ngoài đáng yêu với làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn và đôi má phúng phính.

Con gái xinh xắn của Á hậu Dương Tú Anh.

Là em bé được gia đình hết mực cưng chiều, Mochi thường xuyên xuất hiện trong những bộ trang phục chỉn chu, đáng yêu và nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ mỗi khi được mẹ chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội.











